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Tokyo DomeGetty Images
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Tsutomu Maeda

【11月12日】侍ジャパン 台湾戦はいつ？何時から？日程・テレビ放送/ネット配信予定｜野球日本代表

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の野球日本代表(侍ジャパン)対チャイニーズ・タイペイ(台湾)代表はいつ？何時からプレイボール？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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野球日本代表(侍ジャパン)は11月12日(木)、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の初戦でチャイニーズ・タイペイ(台湾)代表と対戦する。

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本記事では、台湾戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

侍ジャパン 台湾戦はいつ？何時から？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の侍ジャパン初戦、チャイニーズ・タイペイ(台湾)戦は11月12日(木)19:00から東京ドームで開催される。

項目

内容

大会

ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026

開始日時

2026年11月12日(木)19:00

対戦カード

日本 vs チャイニーズ・タイペイ(台湾)

会場

東京ドーム(東京都文京区)

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侍ジャパン 台湾戦のテレビ放送・ネット配信予定

11月12日(木)の侍ジャパンvs台湾は、地上波および衛星放送のテレビ放送予定がなく、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信される。配信は試合開始30分前の18:30から開始予定だ。

チャンネル

形態

中継有無

Amazonプライムビデオ

ネット


[11/12(木)18:30～]

地上波テレビ

テレビ

×

BS・CS

テレビ

×

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アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

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Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

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