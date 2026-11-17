那須川龍心は11月18日(水)、「ONE SAMURAI 5」で永井雷智と対戦する。

本記事では、那須川龍心のONE次戦の試合開始予想時間や視聴方法を紹介する。

那須川龍心のONE次戦は何時から？試合開始予想時間

那須川龍心の次戦は、11月18日(水)にEBARA WAVE アリーナおおた(東京都大田区)で開催される「ONE SAMURAI 5」で行われる。対戦相手は永井雷智で、第9試合のコーメインイベントとして開催。この試合は、那須川龍心にとってONEデビュー戦でもある。

大会は17:30に第1試合が開始予定。最終戦となる第10試合のメインイベントは21:00頃の実施が見込まれるため、那須川龍心vs永井雷智は20:00～20:30頃の開始が予想される。

ただし、当日は他カードの進行状況によって大きく前後する可能性があるため、試合を見逃したくない場合は早めに視聴を開始することをおすすめする。

スケジュール 時間 大会開始 17:30 那須川龍心vs永井雷智(第9試合) 20:00～20:30頃(予想)

※すべて日本時間。

※那須川龍心戦の開始時間は予想。実際の開始時間とは異なる場合があります。

那須川龍心 ONE次戦の試合順・対戦カード

那須川龍心は当初、マフディー・ジャマリと対戦する予定だったが、ジャマリの負傷欠場を受けて永井雷智との対戦が決まった。

那須川龍心vs永井雷智はキックボクシング・ストロー級(3分3R)で実施。直前の第8試合には和田竜光vsジャレッド・ブルックス、続くメインイベントにはジョシュア・パシオvs山北渓人が組まれている。

那須川龍心 ONE次戦の中継予定

11月18日(水)の「ONE SAMURAI 5」は、『U-NEXT』が日本独占ライブ配信する。その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。

『U-NEXT』は16:30からライブ配信を開始。PPV配信ではないため、「月額プラン」会員は追加購入なしで見放題視聴できる。初回31日間の無料トライアル期間中も視聴可能だ。

チャンネル 中継予定 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 11/18(水)16:30～

[日本独占ライブ配信]

※すべて日本時間。

※配信予定・内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

ONE SAMURAI ５のおすすめ視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 5」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。