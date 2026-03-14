ノニト・ドネアと増田陸が、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で対戦する。

本記事では、ドネアvs増田陸の試合開始予想時間、日程、放送予定を紹介する。

ドネアvs増田陸の試合開始予想時間は？

ドネアと増田陸によるWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は、3月15日(日)に横浜BUNTAIで行われる「U-NEXT BOXING.5」内で開催。当日はWBO世界フライ級タイトルマッチのアンソニー・オラスクアガvs飯村樹輝弥など世界タイトルマッチ3試合が開催されるが、ドネアvs増田陸がメインイベントとなっている。

当日は計5試合が組まれており、16:00から第1試合の開始が予定されている。正式に試合順は明記されていないものの、メインイベントとして5試合目の開催が見込まれるドネアvs増田陸は、20:00前後の開始が予想される。ただし、開始時間は他試合の進行状況によって大きく前後する可能性があるため、見逃したくない方は早めに視聴を開始することをおすすめする。

大会名 U-NEXT BOXING.5

トリプル世界タイトルマッチ+ドネアvs増田 開催日 2026年3月15日(日) 第1試合開始 16:00予定 メインイベント開始(予想) 20:00前後 会場 横浜BUNTAI

※メインイベントの開始時間は予想。他試合の進行状況によって大きく前後する可能性があります。

ドネアvs増田陸の放送/配信予定

ドネアvs増田陸を含む「U-NEXT BOXING.5」は、『U-NEXT』が全試合を独占ライブ配信する。このため、その他のプラットフォームでのテレビ放送やネット配信は予定されていない。

番組名：U-NEXT BOXING.5 トリプル世界タイトルマッチ+ドネアvs増田

配信日：2026年3月15日(日)

配信開始：15:00

開演予定：115:30

見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～2026年5月4日(月)23:59

※試合開始時間や対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトをご確認てください。

ドネアvs増田陸のおすすめ視聴方法

U-NEXT

「U-NEXT BOXING.5」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。