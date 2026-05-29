鶴屋怜が、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」への出場を予定している。

本記事では、鶴屋怜戦の日本での開始時間を紹介する。

鶴屋怜のUFC出場大会日程・開催地

鶴屋怜は、5月30日(土)に行われる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」に出場。バンタム級マッチでルイス・グルレー(アメリカ)との対戦を予定している。

開催地はマカオのGalaxy Arena。日本との時差は、マカオが1時間遅い。

鶴屋怜の試合は何時から？日本時間は？

「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、日本時間5月30日(土)の17:00にプレリムがスタート。20:00からメインカードが行われる。

鶴屋怜の試合はプレリムの4試合目に開催。試合の開始時間は日本時間で18:00～18:30ごろと予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する点には注意が必要だ。

【5/30(土)】UFCファイトナイト・マカオのタイムスケジュール

タイムスケジュール 日本時間 現地時間 プレリム開始 17:00 16:00 鶴屋怜戦の開始予想 18:00～18:30 17:00～17:30 メインカード開始 20:00 19:00

※鶴屋怜戦の開始時間は予想。実際のスケジュールは当日の進行状況によって大きく前後する可能性があります。

鶴屋怜戦の中継予定

鶴屋怜vsルイス・グルレーなどが予定されている「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。

また、当日には朝倉海vsキャメロン・スモザーマン、ソン・ヤドンvsデイヴソン・フィゲイレードといった注目カードがメインイベントで予定されている。

鶴屋怜 UFC次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。