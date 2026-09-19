「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の開会式が、9月19日(土)に行われる。

本記事では、アジア競技大会2026開会式の開始時間や開催情報を紹介する。

アジア競技大会2026開会式は何時から？

アジア競技大会2026の開会式は、2026年9月19日(土)18:00に開始予定。会場は名古屋市瑞穂公園陸上競技場となっている。

また、開会式に先立って16:00から「WARM-UP STAGE」を実施。INI、四郷地区棒の手保存会が出演する。

開催日：2026年9月19日(土)

WARM-UP STAGE：16:00～

開会式：18:00～

会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場

アジア競技大会2026開会式の内容は？

アジア競技大会2026の開会式では、選手入場や開会宣言、アーティスティックパフォーマンス、聖火点灯などが行われる予定だ。

開会式に先立って16:00からWARM-UP STAGEが行われ、18:00から式典がスタートする。

なお、開会式の模様はネット『U-NEXT』が19:00からライブ配信予定となっている。

時間 イベント 13:30- 開門 16:00- WARM-UP STAGE 18:00- オープニングパフォーマンス

国旗入場・国旗掲揚

選手入場

開会宣言

OCA旗入場・OCA旗掲揚・宣誓

アーティスティックパフォーマンス

トーチリレー・聖火点灯

フィナーレ

※開会式開始以降の各イベント開始時刻は未発表。

【31日間無料体験】アジア大会2026開会式はU-NEXTでライブ配信！

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の開会式は『U-NEXT』でライブ配信される。

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【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。