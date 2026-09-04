バレーボールアジア選手権男子2026予選ラウンドの男子日本代表vs男子オマーン代表が、9月4日(金)に行われる。

本記事では、日本vsオマーンの開始時間や開催スタジアム情報を紹介する。

バレー男子日本vsオマーンは何時から？会場は？

2026男子アジア選手権の予選ラウンド初戦で、日本はオマーンと対戦する。試合は2026年9月4日(金)19:30から北九州市立総合体育館(福岡県)で実施予定だ。

北九州市立総合体育館はSVリーグの日本製鉄堺ブレイザーズ戦ホームゲームで使用されることがあるほか、ボクシングやバスケットボール、卓球などの各種競技大会の舞台となってきた。最大収容人数は約11,000人となっている。

項目 内容 大会名 2026男子アジア選手権

予選ラウンド初戦 対戦カード 日本 vs オマーン 開催日 2026年9月4日(金) 開始時間 19:30 会場 北九州市立総合体育館

(福岡県)

バレー男子日本vsオマーンの中継予定は？

2026男子アジア選手権予選ラウンドの日本vsオマーンは、テレビ放送が地上波『フジテレビ系列』、CS衛星放送『フジテレビTWO』で生中継を予定している。

ネットでは『FODプレミアム』やAmazon Prime Video内の『FODチャンネル』、『TVer』『Volleyball TV』でライブ配信される。

放送・配信サービス 中継時間 生中継 FODチャンネル

(Amazon) 19:20～ 〇 フジテレビTWO 19:20～22:50 〇 FODプレミアム 19:20～ 〇 Volleyball TV 19:30～ 〇 フジテレビ系列

(地上波) 19:00～20:54 〇 TVer

(英語音声のみ) 19:00～ 〇

日本vsオマーンのおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsオマーンはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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