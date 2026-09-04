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volleyball japan men 2024(C)Getty images
【バレー男子アジア選手権】日本戦はFOD Amazonでライブ配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

バレー男子日本代表vsオマーン代表は何時から？アジア選手権2026初戦の開始時間・会場まとめ

バレーボール男子アジア選手権2026の予選ラウンド第1戦、日本代表対オマーン代表の開始時刻は何時？初戦のスタート時間や会場を紹介。

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バレーボールアジア選手権男子2026予選ラウンドの男子日本代表vs男子オマーン代表が、9月4日(金)に行われる。

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本記事では、日本vsオマーンの開始時間や開催スタジアム情報を紹介する。

バレー男子日本vsオマーンは何時から？会場は？

2026男子アジア選手権の予選ラウンド初戦で、日本はオマーンと対戦する。試合は2026年9月4日(金)19:30から北九州市立総合体育館(福岡県)で実施予定だ。

北九州市立総合体育館はSVリーグの日本製鉄堺ブレイザーズ戦ホームゲームで使用されることがあるほか、ボクシングやバスケットボール、卓球などの各種競技大会の舞台となってきた。最大収容人数は約11,000人となっている。

項目

内容

大会名

2026男子アジア選手権
予選ラウンド初戦

対戦カード

日本 vs オマーン

開催日

2026年9月4日(金)

開始時間

19:30

会場

北九州市立総合体育館
(福岡県)

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バレー男子日本vsオマーンの中継予定は？

2026男子アジア選手権予選ラウンドの日本vsオマーンは、テレビ放送が地上波『フジテレビ系列』、CS衛星放送『フジテレビTWO』で生中継を予定している。

ネットでは『FODプレミアム』やAmazon Prime Video内の『FODチャンネル』、『TVer』『Volleyball TV』でライブ配信される。

放送・配信サービス

中継時間

生中継

FODチャンネル
(Amazon)

19:20～

フジテレビTWO

19:20～22:50

FODプレミアム

19:20～

Volleyball TV

19:30～

フジテレビ系列
(地上波)

19:00～20:54

TVer
(英語音声のみ)

19:00～

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日本vsオマーンのおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsオマーンはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
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