朝倉海が、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」でキャメロン・スモザーマンと対戦する。
本記事では、朝倉海vsスモザーマンの日本での開始時間を紹介する。
朝倉海vsスモザーマンの日程・開催地
朝倉海は、5月30日(土)に行われる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」に出場。バンタム級マッチでキャメロン・スモザーマン(アメリカ)との対戦を予定している。
開催地はマカオのGalaxy Arena。日本との時差は、マカオが1時間遅い。
朝倉海vsスモザーマンは何時から？日本時間は？
「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、日本時間5月30日(土)の17:00にプレリムがスタート。20:00からメインカードが行われる。
朝倉海の試合はメインカードの3試合目に開催。試合の開始時間は日本時間で21:00～22:00ごろと予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する点には注意が必要だ。
【5/30(土)】UFCファイトナイト・マカオのタイムスケジュール
|タイムスケジュール
|日本時間
|現地時間
|プレリム開始
|17:00
|16:00
|メインカード開始
|20:00
|19:00
|朝倉海戦の開始予想
|21:00～22:00
|20:00～21:00
※朝倉海戦の開始時間は予想。実際のスケジュールは当日の進行状況によって大きく前後する可能性があります。
朝倉海vsスモザーマンの中継予定
朝倉海vsキャメロン・スモザーマンなどが予定されている「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。
『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。
また、当日にはプレリムの鶴屋怜vsルイス・グルレー、メインイベントのソン・ヤドンvsデイヴソン・フィゲイレードなども行われる。
朝倉海vsスモザーマンのおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶UFCファイトナイト・マカオライブ視聴ページへアクセス
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。