韓国最大級の音楽授賞式「K-WORLD DREAM AWARDS」が、2026年も開催される。

本記事では、「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」の開始時間や中継スケジュールを紹介する。

2026 K-WORLD DREAM AWARDSはいつ？日本時間の何時から？

「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は、2026年8月27日(木)にKINTEX(韓国・コヤン市)で開催。日本と韓国に時差はなく、現地時間・日本時間ともに開始時刻は18:30予定となっている。

イベント：2026 K-WORLD DREAM AWARDS

開始時間：2026年8月27日(木)18:30

会場：KINTEX (韓国・コヤン市)

※日本時間。

2026 K-WORLD DREAM AWARDSの中継スケジュール

「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が見放題で独占ライブ＆見逃し配信。授賞式の模様は後日、日本語字幕付きのアーカイブ配信も予定されている。見逃し配信期間は準備完了次第〜10月8日(木)23:59までとなる。

なお、「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」にはMCとしてチョン・ヒョンムとチャン・ドヨンが出演。アーティストは、LE SSERAFIMやATEEZ、ILLIT、RIIZE、&TEAMらが登場予定だ。

チャンネル ライブ配信 見逃し配信 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 8月27日(木)

18:00 配信開始｜18:30 開演予定

※後日、日本語字幕付きでアーカイブ配信 見逃し配信準備完了次第〜

10月8日(木)23:59

2026 K-WORLD DREAM AWARDSのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』には初回31日間無料トライアル期間が設けられており、期間中は対象の見放題作品が視聴可能。「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」も見放題作品の対象となっている。なお、31日間無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」を視聴

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内の解約が可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。