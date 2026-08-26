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LE SSERAFIM ATEEZ RIIZE &TEAM(C)Getty images
U-NEXTで「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」をライブ配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

2026 K-WORLD DREAM AWARDSはいつ開始？日本時間の何時から？｜韓国 音楽授賞式

【K-POP・韓流音楽ライブ】韓国最大級の音楽授賞式「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」はいつ始まる？開始は日本時間の何時から？スタート時刻や中継スケジュール、視聴方法を紹介。

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韓国最大級の音楽授賞式「K-WORLD DREAM AWARDS」が、2026年も開催される。

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本記事では、「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」の開始時間や中継スケジュールを紹介する。

2026 K-WORLD DREAM AWARDSはいつ？日本時間の何時から？

「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は、2026年8月27日(木)にKINTEX(韓国・コヤン市)で開催。日本と韓国に時差はなく、現地時間・日本時間ともに開始時刻は18:30予定となっている。

  • イベント：2026 K-WORLD DREAM AWARDS
  • 開始時間：2026年8月27日(木)18:30
  • 会場：KINTEX (韓国・コヤン市)

※日本時間。

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2026 K-WORLD DREAM AWARDSの中継スケジュール

「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が見放題で独占ライブ＆見逃し配信。授賞式の模様は後日、日本語字幕付きのアーカイブ配信も予定されている。見逃し配信期間は準備完了次第〜10月8日(木)23:59までとなる。

なお、「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」にはMCとしてチョン・ヒョンムとチャン・ドヨンが出演。アーティストは、LE SSERAFIMやATEEZ、ILLIT、RIIZE、&TEAMらが登場予定だ。

チャンネル

ライブ配信

見逃し配信

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

8月27日(木)
18:00 配信開始｜18:30 開演予定
※後日、日本語字幕付きでアーカイブ配信

見逃し配信準備完了次第〜
10月8日(木)23:59

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2026 K-WORLD DREAM AWARDSのおすすめ視聴方法

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前述の通り、「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』には初回31日間無料トライアル期間が設けられており、期間中は対象の見放題作品が視聴可能。「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」も見放題作品の対象となっている。なお、31日間無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶U-NEXT公式配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」を視聴

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内の解約が可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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