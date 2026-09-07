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Kokoro Tanaka Maria Conde(C)Getty images
【9/8(火)0:50 日本対スペイン】DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録
Tsutomu Maeda

日本代表vsスペイン代表は何時から開始？女子バスケットボールワールドカップ2026第3戦の開始時間は？

女子バスケットボールワールドカップ2026の日本代表vsスペイン代表は何時から始まる？試合のティップオフ時間や放送・配信局を紹介。

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FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026のグループ第3戦で、日本代表とスペイン代表が対戦する。

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本記事では、日本vsスペインの開催日や開始時間を紹介する。

日本vsスペインは何時から？

女子バスケW杯2026の予選グループA・第3戦で、日本はスペインと対戦。試合はマックス・シュメリング・ハレ(ベルリン／ドイツ)で行われ、開始日時は日本時間2026年9月8日(火)午前0:50予定となっている。

  • 節：予選グループA 第3戦
  • 対戦カード：日本代表 vs スペイン代表
  • 開始日時：2026年9月8日(火) 午前0:50
  • 会場：マックス・シュメリング・ハレ (ドイツ・ベルリン)

※すべて日本時間。

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日本vsスペインの放送/配信局・出演者は？

日本vsスペインは、テレビ放送が地上波『フジテレビ』と衛星放送『フジテレビNEXT』、ネット配信が『DAZN』と『FOD』で生中継。『FOD』のコンテンツはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能だ。

各チャンネルの中継スケジュールおよび出演者は以下の通り。

チャンネル

形態

中継時刻

出演者

DAZN

ネット

9/8(火)0:25-

解説：三好南穂
実況：船岡未沙希

FOD(Amazonあり)

ネット

9/8(火)0:35-

解説：宮崎早織
実況：宮本真綾

フジテレビ系列

地上波

9/8(火)0:45-2:45

解説：宮崎早織
実況：宮本真綾

フジテレビNEXT

衛星放送

9/8(火)0:35-3:15

解説：宮崎早織
実況：宮本真綾

※すべて日本時間。
※中継スケジュール、出演者は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

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女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

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バスケ女子W杯の日本戦など『DAZN』で配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマなどを楽しめる「DMMプレミアム」に別々で加入すると、非キャンペーン時は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用できる。

すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせばDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

DAZN』ではバスケ女子W杯をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

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【FODチャンネル】Amazonで視聴可能

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『FOD』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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