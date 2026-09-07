FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026のグループ第3戦で、日本代表とスペイン代表が対戦する。

本記事では、日本vsスペインの開催日や開始時間を紹介する。

日本vsスペインは何時から？

女子バスケW杯2026の予選グループA・第3戦で、日本はスペインと対戦。試合はマックス・シュメリング・ハレ(ベルリン／ドイツ)で行われ、開始日時は日本時間2026年9月8日(火)午前0:50予定となっている。

節：予選グループA 第3戦

対戦カード：日本代表 vs スペイン代表

開始日時：2026年9月8日(火) 午前0:50

会場：マックス・シュメリング・ハレ (ドイツ・ベルリン)

※すべて日本時間。

日本vsスペインの放送/配信局・出演者は？

日本vsスペインは、テレビ放送が地上波『フジテレビ』と衛星放送『フジテレビNEXT』、ネット配信が『DAZN』と『FOD』で生中継。『FOD』のコンテンツはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能だ。

各チャンネルの中継スケジュールおよび出演者は以下の通り。

チャンネル 形態 中継時刻 出演者 DAZN ネット 9/8(火)0:25- 解説：三好南穂

実況：船岡未沙希 FOD(Amazonあり) ネット 9/8(火)0:35- 解説：宮崎早織

実況：宮本真綾 フジテレビ系列 地上波 9/8(火)0:45-2:45 解説：宮崎早織

実況：宮本真綾 フジテレビNEXT 衛星放送 9/8(火)0:35-3:15 解説：宮崎早織

実況：宮本真綾

※すべて日本時間。

※中継スケジュール、出演者は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

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