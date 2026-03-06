Goal.com
Tsutomu Maeda

侍ジャパンのWBC韓国戦はいつ？何時から？日程・放送予定｜野球日本代表

【日韓戦】侍ジャパン(野球日本代表)のWBC2026第2戦はいつ？何時から始まる？韓国代表戦の試合日程やプレイボール時刻、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

侍ジャパン(野球日本代表)は、「2026 ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ(WBC2026)」の第2戦で韓国代表と対戦する。

本記事では、韓国戦の試合日時や視聴方法を紹介する。

WBC第2戦 韓国戦はいつ？試合日程・プレイボール時刻

WBC・東京プール第2戦の韓国戦は、2026年3月7日(土)に東京ドームで開催。プレイボール時刻は19:00予定となっている。

  • 大会：2026 ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ 第2戦
  • 対戦カード：侍ジャパン vs 韓国
  • 開始日時：2026年3月7日(土)19:00
  • 会場：東京ドーム

WBC第2戦 韓国戦の放送予定

WBC第2戦の韓国戦は、ネット『Netflix』が独占ライブ配信。地上波テレビ放送を含め、その他のプラットフォームによる生中継は予定されてない。

『Netflix』は、韓国戦だけでなくWBC2026の全試合を独占ライブ配信予定だ。

試合日プレイボール時刻テレビ放送ネット配信
3月7日(土)19:00なしNetflix独占
(18時00分～)



※試合日時・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびNetflix公式サイトをご確認ください。

WBC独占配信！Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LYP netflix logo

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

docomo bakuage netflix©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX		15％還元(122pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(290pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(417pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ		ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線		-ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-		ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

侍ジャパン｜WBC2026招集メンバー・ロースター

WBC 2026 japan team member roasters

背番号ポジション名前所属
13投手宮城大弥オリックス・バファローズ
14投手伊藤大海北海道日本ハムファイターズ
15投手大勢読売ジャイアンツ
17投手菊池雄星ロサンゼルス・エンゼルス
18投手山本由伸ロサンゼルス・ドジャース
19投手菅野智之コロラド・ロッキーズ
22投手隅田知一郎埼玉西武ライオンズ
24投手金丸夢斗中日ドラゴンズ
26投手種市篤暉千葉ロッテマリーンズ
28投手高橋宏斗中日ドラゴンズ
46投手藤平尚真東北楽天ゴールデンイーグルス
47投手曽谷龍平オリックス・バファローズ
57投手北山亘基北海道日本ハムファイターズ
66投手松本裕樹福岡ソフトバンクホークス
4捕手若月健矢オリックス・バファローズ
12捕手坂本誠志郎阪神タイガース
27捕手中村悠平東京ヤクルトスワローズ
2内野手牧秀悟横浜DeNAベイスターズ
3内野手小園海斗広島東洋カープ
5内野手牧原大成福岡ソフトバンクホークス
6内野手源田壮亮埼玉西武ライオンズ
7内野手佐藤輝明阪神タイガース
25内野手岡本和真トロント・ブルージェイズ
55内野手村上宗隆シカゴ・ホワイトソックス
8外野手近藤健介福岡ソフトバンクホークス
20外野手周東佑京福岡ソフトバンクホークス
23外野手森下翔太阪神タイガース
34外野手吉田正尚ボストン・レッドソックス
51外野手鈴木誠也シカゴ・カブス
16指名打者大谷翔平ロサンゼルス・ドジャース

