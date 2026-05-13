世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」の『全米プロゴルフ選手権2026』が、5月14日(木)～17日(日)に行われる。

本記事では、全米プロゴルフ選手権2026の開始時刻を日本時間で紹介する。

全米プロゴルフ選手権2026の開催地は？

全米プロゴルフ選手権は毎年コースが変わる大会となっており、2026年はアメリカ・ペンシルベニア州にあるアロニミンクGCで開催。ペンシルベニア州と日本の時差は、サマータイム期間(3月～11月)の場合は日本がペンシルバニア州よりも13時間早い。

なお、アロニミンクGCは数々のビッグトーナメントが開かれてきた名門コース。特に繊細なコントロールが必要とされるグリーンが特徴的で、後半はショットの飛距離と正確性が要求される難易度の高い舞台だ。

全米プロゴルフ選手権2026は何時から？日本の開始時間

全米プロゴルフ選手権2026は、予選ラウンドの開始時間が5月14日(木)・15日(金)ともに日本時間19時45分からの予定となっている。16日(土)・17日(日)に行われる決勝ラウンドの開始時刻は、予選ラウンド終了後に発表される見込みだ。

ラウンド 開催日 日本の開始時間 1日目；予選ラウンド 2026年5月14日(木) 19:45 2日目；予選ラウンド 2026年5月15日(金) 19:45 3日目；決勝ラウンド 2026年5月16日(土) 未定 4日目；決勝ラウンド 2026年5月17日(日) 未定

※決勝ラウンドの開始時間は予選ラウンド終了後に発表の見込み。

全米プロゴルフ選手権2026の中継予定は？

全米プロゴルフ選手権2026は、ネットが『U-NEXT』でライブ配信、テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』で生中継される。

『U-NEXT』の大会中継は「月額プラン(月額2,189円/税込 ※31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック(月額2,600円/税込)」のどちらでも視聴可能だ。

※すべて日本時間。

※大会開始時間、出場選手が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述の通り、全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。

また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、最大5CHのマルチチャンネルとなる通常ライブ配信に加え、「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。