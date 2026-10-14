阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。
本記事では、阪神対DeNAの日程やプレイボール時間を紹介する。
阪神対DeNAは何時から開始？プレイボール時間まとめ
プロ野球クライマックスシリーズ2026・セ・リーグファイナルステージの阪神対DeNAは、10月14日(水)から阪神甲子園球場で開催。第1戦～第3戦・第6戦は18:00、第4戦・第5戦は14:00プレイボール予定となっている。
ファイナルステージは最大6試合制で、リーグ優勝の阪神には1勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に4勝したチームが10月24日(土)から開催される日本シリーズへ進出する。
開催日
ラウンド
プレイボール時間
会場
10/14(水)
第1戦
18:00
阪神甲子園球場
10/15(木)
第2戦
18:00
阪神甲子園球場
10/16(金)
第3戦
18:00
阪神甲子園球場
10/17(土)
第4戦
14:00
阪神甲子園球場
10/18(日)
第5戦
14:00
阪神甲子園球場
10/19(月)
第6戦
18:00
阪神甲子園球場
10/20(火)
予備日
18:00
阪神甲子園球場
10/21(水)
予備日
18:00
阪神甲子園球場
※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。
阪神対DeNAの中継予定
クライマックスシリーズ・ファイナルステージの阪神対DeNAは、ネット『DAZN』『虎テレ』が全試合をライブ配信する。衛星放送では『スカイA』が第1戦・第4戦・第5戦、『GAORA SPORTS』が第2戦・第3戦・第6戦を生中継予定。いずれも『スカパー！プロ野球セット』で視聴可能だ。
地上波では『ABCテレビ』が第1戦、『読売テレビ』が第2戦・第6戦、『サンテレビ』が第3戦・第5戦を生中継する。ただし、『ABCテレビ』と『読売テレビ』の通常チャンネルでの放送は19:00開始となり、18:15～19:00はサブチャンネルでの放送となる。
BS放送では『NHK BS』が第2戦～第5戦、『BSテレ東』が第1戦を生中継する。
チャンネル
形態
中継予定
ネット
全試合ライブ配信
衛星放送
全試合を生中継
衛星放送
第1戦・第4戦・第5戦を生中継
衛星放送
第2戦・第3戦・第6戦を生中継
虎テレ
ネット
全試合ライブ配信
ABCテレビ
地上波
第1戦を生中継
読売テレビ
地上波
第2戦・第6戦を生中継
サンテレビ
地上波
第3戦・第5戦を生中継
NHK BS
衛星放送
第2戦～第5戦を生中継
BSテレ東
衛星放送
第1戦を生中継
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
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