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阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。

本記事では、阪神対DeNAの日程やプレイボール時間を紹介する。

阪神対DeNAは何時から開始？プレイボール時間まとめ

プロ野球クライマックスシリーズ2026・セ・リーグファイナルステージの阪神対DeNAは、10月14日(水)から阪神甲子園球場で開催。第1戦～第3戦・第6戦は18:00、第4戦・第5戦は14:00プレイボール予定となっている。

ファイナルステージは最大6試合制で、リーグ優勝の阪神には1勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に4勝したチームが10月24日(土)から開催される日本シリーズへ進出する。

開催日 ラウンド プレイボール時間 会場 10/14(水) 第1戦 18:00 阪神甲子園球場 10/15(木) 第2戦 18:00 阪神甲子園球場 10/16(金) 第3戦 18:00 阪神甲子園球場 10/17(土) 第4戦 14:00 阪神甲子園球場 10/18(日) 第5戦 14:00 阪神甲子園球場 10/19(月) 第6戦 18:00 阪神甲子園球場 10/20(火) 予備日 18:00 阪神甲子園球場 10/21(水) 予備日 18:00 阪神甲子園球場

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。

阪神対DeNAの中継予定

クライマックスシリーズ・ファイナルステージの阪神対DeNAは、ネット『DAZN』『虎テレ』が全試合をライブ配信する。衛星放送では『スカイA』が第1戦・第4戦・第5戦、『GAORA SPORTS』が第2戦・第3戦・第6戦を生中継予定。いずれも『スカパー！プロ野球セット』で視聴可能だ。

地上波では『ABCテレビ』が第1戦、『読売テレビ』が第2戦・第6戦、『サンテレビ』が第3戦・第5戦を生中継する。ただし、『ABCテレビ』と『読売テレビ』の通常チャンネルでの放送は19:00開始となり、18:15～19:00はサブチャンネルでの放送となる。

BS放送では『NHK BS』が第2戦～第5戦、『BSテレ東』が第1戦を生中継する。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット 全試合ライブ配信 スカパー！プロ野球セット 衛星放送 全試合を生中継 スカイA 衛星放送 第1戦・第4戦・第5戦を生中継 GAORA SPORTS 衛星放送 第2戦・第3戦・第6戦を生中継 虎テレ ネット 全試合ライブ配信 ABCテレビ 地上波 第1戦を生中継 読売テレビ 地上波 第2戦・第6戦を生中継 サンテレビ 地上波 第3戦・第5戦を生中継 NHK BS 衛星放送 第2戦～第5戦を生中継 BSテレ東 衛星放送 第1戦を生中継

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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