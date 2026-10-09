読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。
本記事では、巨人対DeNAの日程やプレイボール時間を紹介する。
巨人対DeNAは何時から？プレイボール時間まとめ
プロ野球クライマックスシリーズ2026・セ・リーグ1stステージの巨人対DeNAは、10月10日(土)から東京ドームで開催。第1戦から第3戦まで、すべて14:00プレイボール予定となっている。
1stステージは3試合制で、先に2勝したチームが10月14日(水)から開催されるファイナルステージに進出。リーグ優勝を果たした阪神タイガースと対戦する。
開催日
ラウンド
プレイボール時間
会場
10/10(土)
第1戦
14:00
東京ドーム
10/11(日)
第2戦
14:00
東京ドーム
10/12(月・祝)
第3戦
14:00
東京ドーム
10/13(火)
予備日
18:00
東京ドーム
※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。
※予備日は順延が発生した場合などに使用される日程。
巨人対DeNAの中継予定
クライマックスシリーズ1stステージの巨人対DeNAは、地上波『日本テレビ系列』が第1戦と第3戦を生中継する。ただし、第1戦は15:00、第3戦は14:55からの放送となり、14:00のプレイボールには間に合わない。
一方、衛星放送『BS日テレ』は第1戦と第3戦を14:00から、『日テレジータス』は全試合を13:30から生中継予定。ネットでは『DAZN』『Hulu』『TVer』『GIANTS TV』が全試合をライブ配信する。『日テレジータス』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。
チャンネル
形態
中継予定
ネット
全試合ライブ配信
衛星放送
全試合生中継
ネット
全試合ライブ配信
日本テレビ系列
地上波
第1戦 15:00～
BS日テレ
衛星放送
第1戦・第3戦のみ生中継
GIANTS TV
ネット
全試合ライブ配信
TVer
ネット
全試合ライブ配信
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
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