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Tsutomu Maeda

読売ジャイアンツ対横浜DeNAベイスターズは何時から？プレイボール時間まとめ｜セ・リーグCSファーストステージ

プロ野球クライマックスシリーズ2026、セ・リーグ1stステージの読売ジャイアンツ(巨人)vs横浜DeNAベイスターズは何時から開始？試合のプレイボール時刻、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。

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本記事では、巨人対DeNAの日程やプレイボール時間を紹介する。

巨人対DeNAは何時から？プレイボール時間まとめ

プロ野球クライマックスシリーズ2026・セ・リーグ1stステージの巨人対DeNAは、10月10日(土)から東京ドームで開催。第1戦から第3戦まで、すべて14:00プレイボール予定となっている。

1stステージは3試合制で、先に2勝したチームが10月14日(水)から開催されるファイナルステージに進出。リーグ優勝を果たした阪神タイガースと対戦する。

開催日

ラウンド

プレイボール時間

会場

10/10(土)

第1戦

14:00

東京ドーム

10/11(日)

第2戦

14:00

東京ドーム

10/12(月・祝)

第3戦

14:00

東京ドーム

10/13(火)

予備日

18:00

東京ドーム

※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。
※予備日は順延が発生した場合などに使用される日程。

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巨人対DeNAの中継予定

クライマックスシリーズ1stステージの巨人対DeNAは、地上波『日本テレビ系列』が第1戦と第3戦を生中継する。ただし、第1戦は15:00、第3戦は14:55からの放送となり、14:00のプレイボールには間に合わない。

一方、衛星放送『BS日テレ』は第1戦と第3戦を14:00から、『日テレジータス』は全試合を13:30から生中継予定。ネットでは『DAZN』『Hulu』『TVer』『GIANTS TV』が全試合をライブ配信する。『日テレジータス』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。

チャンネル

形態

中継予定

DAZN

ネット

全試合ライブ配信

日テレジータス

衛星放送

全試合生中継

Hulu

ネット

全試合ライブ配信

日本テレビ系列

地上波

第1戦 15:00～
第3戦 14:55～

BS日テレ

衛星放送

第1戦・第3戦のみ生中継

GIANTS TV

ネット

全試合ライブ配信

TVer

ネット

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※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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