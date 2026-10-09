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読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。

本記事では、巨人対DeNAの日程やプレイボール時間を紹介する。

巨人対DeNAは何時から？プレイボール時間まとめ

プロ野球クライマックスシリーズ2026・セ・リーグ1stステージの巨人対DeNAは、10月10日(土)から東京ドームで開催。第1戦から第3戦まで、すべて14:00プレイボール予定となっている。

1stステージは3試合制で、先に2勝したチームが10月14日(水)から開催されるファイナルステージに進出。リーグ優勝を果たした阪神タイガースと対戦する。

開催日 ラウンド プレイボール時間 会場 10/10(土) 第1戦 14:00 東京ドーム 10/11(日) 第2戦 14:00 東京ドーム 10/12(月・祝) 第3戦 14:00 東京ドーム 10/13(火) 予備日 18:00 東京ドーム

※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。

※予備日は順延が発生した場合などに使用される日程。

巨人対DeNAの中継予定

クライマックスシリーズ1stステージの巨人対DeNAは、地上波『日本テレビ系列』が第1戦と第3戦を生中継する。ただし、第1戦は15:00、第3戦は14:55からの放送となり、14:00のプレイボールには間に合わない。

一方、衛星放送『BS日テレ』は第1戦と第3戦を14:00から、『日テレジータス』は全試合を13:30から生中継予定。ネットでは『DAZN』『Hulu』『TVer』『GIANTS TV』が全試合をライブ配信する。『日テレジータス』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット 全試合ライブ配信 日テレジータス 衛星放送 全試合生中継 Hulu ネット 全試合ライブ配信 日本テレビ系列 地上波 第1戦 15:00～

第3戦 14:55～ BS日テレ 衛星放送 第1戦・第3戦のみ生中継 GIANTS TV ネット 全試合ライブ配信 TVer ネット 全試合ライブ配信

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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