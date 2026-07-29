「ATP500 ワシントンD.C.」の2回戦で、錦織圭がラファエル・ホダルと対戦する。

本記事では、錦織圭の初戦の試合日程や放送予定を紹介する。

錦織圭vsホダルはいつ？何時から？

錦織圭はワシントンD.C.の2回戦でラファエル・ホダルと対戦する。試合は日本時間7月30日(木)午前8:40に開始予定。勝利した場合、準々決勝ではアレクサンダー・ブキッチvsロレンツォ・ムゼッティの勝者と対戦予定となっている。

項目 内容 対戦カード 錦織圭 vs ラファエル・ホダル 開催日 2026年7月30日(木) 開始時間 午前8:40 開催地 ワシントンD.C.(アメリカ)

※すべて日本時間。

錦織圭vsホダルのテレビ放送・ネット配信予定

錦織圭のワシントンD.C.2回戦、ラファエル・ホダル戦のテレビ放送は予定されていない。ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が日本国内独占ライブ配信を実施する。

『U-NEXT』では、錦織圭の全試合を日本語実況・解説付きでライブ＆見逃し配信。ゲスト解説に松岡修造氏、実況に鍋島昭茂氏、解説に村上武資氏という体制となっている。

チャンネル 形態 放送・配信内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット ライブ配信・見逃し配信 WOWOW ネット × 地上波各局 テレビ × 衛星放送 テレビ ×

※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

ATP500 ワシントンD.C.のおすすめ視聴方法は？

ATP500 ワシントンD.C.を含むATPツアーは、『U-NEXT』にて見放題で独占ライブ配信。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間が設けられており、期間中もATPツアーを含む見放題作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、トライアル期間中に解約すれば支払いは発生しない。

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください