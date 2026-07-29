「ATP500 ワシントンD.C.」の2回戦で、錦織圭がラファエル・ホダルと対戦する。
本記事では、錦織圭の初戦の試合日程や放送予定を紹介する。
錦織圭vsホダルはいつ？何時から？
錦織圭はワシントンD.C.の2回戦でラファエル・ホダルと対戦する。試合は日本時間7月30日(木)午前8:40に開始予定。勝利した場合、準々決勝ではアレクサンダー・ブキッチvsロレンツォ・ムゼッティの勝者と対戦予定となっている。
|項目
|内容
|対戦カード
|錦織圭 vs ラファエル・ホダル
|開催日
|2026年7月30日(木)
|開始時間
|午前8:40
|開催地
|ワシントンD.C.(アメリカ)
※すべて日本時間。
錦織圭vsホダルのテレビ放送・ネット配信予定
錦織圭のワシントンD.C.2回戦、ラファエル・ホダル戦のテレビ放送は予定されていない。ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が日本国内独占ライブ配信を実施する。
『U-NEXT』では、錦織圭の全試合を日本語実況・解説付きでライブ＆見逃し配信。ゲスト解説に松岡修造氏、実況に鍋島昭茂氏、解説に村上武資氏という体制となっている。
|チャンネル
|形態
|放送・配信内容
|U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)
|ネット
|ライブ配信・見逃し配信
|WOWOW
|ネット
|×
|地上波各局
|テレビ
|×
|衛星放送
|テレビ
|×
※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。
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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください