Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
nishikori jodar(C)Getty images
ATP500 ワシントンD.C.はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

錦織圭vsホダルはいつ？何時から始まる？試合日程・放送予定｜ATP500ワシントンD.C.

テニスATP500ワシントンD.C.(ムバダラDCオープン)の次戦、2回戦の錦織圭対ラファエル・ホダルはいつ開催？何時から始まる？試合日程、テレビ放送・ネット配信スケジュールを紹介。

錦織圭出場試合をU-NEXTでライブ配信！
atp

U-NEXT

錦織圭出場中！男子テニスツアー最高峰の「ATP Tour」をU-NEXTで独占ライブ配信！

※ATP 250はメインコートのみ配信。配信試合はU-NEXTをチェック！

配信はすべて見放題のため、無料トライアル期間中の方は追加料金無しで視聴可能

テニスATPツアーU-NEXTで独占ライブ配信

「ATP500 ワシントンD.C.」の2回戦で、錦織圭がラファエル・ホダルと対戦する。

【錦織圭 出場予定】ATP500 ワシントンD.C.はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアル

本記事では、錦織圭の初戦の試合日程や放送予定を紹介する。

錦織圭vsホダルはいつ？何時から？

錦織圭はワシントンD.C.の2回戦でラファエル・ホダルと対戦する。試合は日本時間7月30日(木)午前8:40に開始予定。勝利した場合、準々決勝ではアレクサンダー・ブキッチvsロレンツォ・ムゼッティの勝者と対戦予定となっている。

項目内容
対戦カード錦織圭 vs ラファエル・ホダル
開催日2026年7月30日(木)
開始時間午前8:40
開催地ワシントンD.C.(アメリカ)

※すべて日本時間。

【錦織圭 出場予定】ATP500 ワシントンD.C.はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアル

錦織圭vsホダルのテレビ放送・ネット配信予定

錦織圭のワシントンD.C.2回戦、ラファエル・ホダル戦のテレビ放送は予定されていない。ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が日本国内独占ライブ配信を実施する。

『U-NEXT』では、錦織圭の全試合を日本語実況・解説付きでライブ＆見逃し配信。ゲスト解説に松岡修造氏、実況に鍋島昭茂氏、解説に村上武資氏という体制となっている。

チャンネル形態放送・配信内容
U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)		ネットライブ配信・見逃し配信
WOWOWネット×
地上波各局テレビ×
衛星放送テレビ×

※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

【錦織圭 出場予定】ATP500 ワシントンD.C.はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアル

ATP500 ワシントンD.C.のおすすめ視聴方法は？

ATP500 ワシントンD.C.を含むATPツアーは、『U-NEXT』にて見放題で独占ライブ配信。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間が設けられており、期間中もATPツアーを含む見放題作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、トライアル期間中に解約すれば支払いは発生しない。

  1. U-NEXT『特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

【錦織圭 出場予定】ATP500 ワシントンD.C.はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアル

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー