第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、男子・女子の4×100mリレー決勝が行われる。

本記事では、男女4×100mリレー決勝の開始時間・日程、日本代表エントリー選手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

4×100mリレー決勝は何時から？男子・女子の時間・日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子・女子4×100mリレー決勝は、2026年9月28日(月)に行われる。

開始時間は女子が22:04、男子が22:23にスタート予定となっている。

種目 ラウンド 日程 開始時間 女子4×100mリレー 決勝 9月28日(月) 22:04 男子4×100mリレー 決勝 9月28日(月) 22:23

4×100mリレー決勝 日本代表エントリー選手は？

日本からは、男子は小室歩久斗・桐生祥秀・多田修平・小池祐貴、女子は青木益未・三浦愛華・御家瀬緑・壹岐あいこがエントリーしている。

種目 選手 所属 男子4×100mリレー 小室歩久斗 中央大学 桐生祥秀 日本生命 多田修平 住友電工 小池祐貴 住友電工 女子4×100mリレー 青木益未 七十七銀行 三浦愛華 愛媛競技力本部 御家瀬緑 住友電工 壹岐あいこ 大阪ガス

4×100mリレー決勝 のテレビ放送・ネット配信予定は？

男女4×100mリレー決勝は、『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信を実施予定。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中は4×100リレー決勝を含む見放題作品が視聴可能だ。

また、地上波テレビでは『TBS系列』で生中継予定。『TVer』でも『TBS系列』放送が同時配信される。

放送・配信サービス 形態 生中継 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇

[ライブ配信・見逃し配信] TBS系列 地上波テレビ 〇 TVer ネット TBS同時配信

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。