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Kiryu mikase(C)Getty images
男女4×100mリレー決勝はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

陸上リレー決勝は何時から？男子・女子の時間・日程・テレビ放送/ネット配信予定｜アジア大会2026

アジア大会2026の陸上競技・4×100mリレー決勝は何時から始まる？男子・女子の開始時間、開催日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、男子・女子の4×100mリレー決勝が行われる。

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本記事では、男女4×100mリレー決勝の開始時間・日程、日本代表エントリー選手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

4×100mリレー決勝は何時から？男子・女子の時間・日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子・女子4×100mリレー決勝は、2026年9月28日(月)に行われる。

開始時間は女子が22:04、男子が22:23にスタート予定となっている。

種目

ラウンド

日程

開始時間

女子4×100mリレー

決勝

9月28日(月)

22:04

男子4×100mリレー

決勝

9月28日(月)

22:23

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4×100mリレー決勝 日本代表エントリー選手は？

日本からは、男子は小室歩久斗・桐生祥秀・多田修平・小池祐貴、女子は青木益未・三浦愛華・御家瀬緑・壹岐あいこがエントリーしている。

種目

選手

所属

男子4×100mリレー

小室歩久斗

中央大学

桐生祥秀

日本生命

多田修平

住友電工

小池祐貴

住友電工

女子4×100mリレー

青木益未

七十七銀行

三浦愛華

愛媛競技力本部

御家瀬緑

住友電工

壹岐あいこ

大阪ガス

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4×100mリレー決勝 のテレビ放送・ネット配信予定は？

男女4×100mリレー決勝は、『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信を実施予定。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中は4×100リレー決勝を含む見放題作品が視聴可能だ。

また、地上波テレビでは『TBS系列』で生中継予定。『TVer』でも『TBS系列』放送が同時配信される。

放送・配信サービス

形態

生中継

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット


[ライブ配信・見逃し配信]

TBS系列

地上波テレビ

TVer

ネット

TBS同時配信

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アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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【陸上】

【水泳・競泳】

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【ボクシング】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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