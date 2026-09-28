第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、男子・女子の4×100mリレー決勝が行われる。
本記事では、男女4×100mリレー決勝の開始時間・日程、日本代表エントリー選手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
4×100mリレー決勝は何時から？男子・女子の時間・日程
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子・女子4×100mリレー決勝は、2026年9月28日(月)に行われる。
開始時間は女子が22:04、男子が22:23にスタート予定となっている。
種目
ラウンド
日程
開始時間
女子4×100mリレー
決勝
9月28日(月)
22:04
男子4×100mリレー
決勝
9月28日(月)
22:23
4×100mリレー決勝 日本代表エントリー選手は？
日本からは、男子は小室歩久斗・桐生祥秀・多田修平・小池祐貴、女子は青木益未・三浦愛華・御家瀬緑・壹岐あいこがエントリーしている。
種目
選手
所属
男子4×100mリレー
小室歩久斗
中央大学
桐生祥秀
日本生命
多田修平
住友電工
小池祐貴
住友電工
女子4×100mリレー
青木益未
七十七銀行
三浦愛華
愛媛競技力本部
御家瀬緑
住友電工
壹岐あいこ
大阪ガス
4×100mリレー決勝 のテレビ放送・ネット配信予定は？
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放送・配信サービス
形態
生中継
U-NEXT
ネット
〇
TBS系列
地上波テレビ
〇
TVer
ネット
TBS同時配信
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。