WBC2026のプールC初戦で、侍ジャパン(野球日本代表)がチャイニーズ・タイペイ代表と対戦する。

本記事では、チャイニーズ・タイペイ戦の開始時間などを紹介する。

WBC初戦のチャイニーズ・タイペイ戦は何時から？

侍ジャパン(野球日本代表)のWBC2026初戦チャイニーズ・タイペイ戦は2026年3月6日(金)の19:00にプレイボールを予定。会場は東京ドームで、会場は17:00予定となっている。

この一戦はWBC2026の1次ラウンド・プールC(東京プール)の初戦となっている。

Netflixの中継開始時刻は？

侍ジャパンのチャイニーズ・タイペイ戦を含むWBC2026の全試合は、ネット『Netflix』が全試合独占ライブ配信。地上波テレビやその他のネット配信局による中継は実施されてない。

チャイニーズ・タイペイ戦は、プレイボール1時間前の18:00から中継開始を予定。解説は黒田博樹氏と高橋由伸氏、実況は平川健太郎氏が務める。また、始球式に実写版「ONE PIECE」のキャストが登場予定だ。

プレイボール日時 対戦カード 放送・配信 中継開始 出演 始球式 3/6(金)19:00 チャイニーズ・タイペイ vs 侍ジャパン Netflix 18:00 解説：黒田博樹・高橋由伸

実況：平川健太郎 実写版「ONE PIECE」キャスト

※開始時刻、中継予定、出演者は変更となる場合があります。最新情報は大会およびNetflix公式サイトよりご確認ください。

Netflixのおすすめ視聴方法！LINE、ドコモ経由の登録がお得

WBC2026に関するよくある質問

WBCはテレビで視聴できる？

WBC2026は全試合『Netflix』によるライブ配信を予定。地上波・衛星放送局によるテレビ中継は予定されていない。なお、大画面のテレビで視聴したい場合は、ミラーリングやFire TV Stickなどで対応可能。詳しくは「Netflixをテレビで見る方法」記事を参照してほしい。

Netflixをテレビに映す方法は？

対応するスマートテレビやゲーム機であれば、アプリを通じて『Netflix』をテレビで視聴することが可能。その他、スマホのキャスト機能やPCをHDMI接続することでも『Netflix』をテレビで利用できる。

TVerの無料配信はない？

地上波でのテレビ放送が行われないのと同様に、『Netflix』以外のインターネット配信局での中継は行われない。『TVer』による無料配信も予定されていない。

