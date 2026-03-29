日本代表はキリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表と対戦する。

本記事では、イングランドvs日本の開催日やキックオフ時刻、中継予定を紹介する。

イングランドvs日本はいつ？何時から？

北中米ワールドカップ(W杯)に向けて強化を進める日本は、ウェンブリー・スタジアム(ロンドン/イングランド)で行われるキリンワールドチャレンジ2026(国際親善試合)でイングランドと対戦。試合のキックオフ日時は日本時間4月1日(水)午前3:45予定となっている。

開始日時 対戦カード 会場 4月1日(水)

午前3:45 イングランド代表 vs 日本代表 ウェンブリー・スタジアム

（イングランド／ロンドン）

※すべて日本時間。

イングランドvs日本の中継予定

イングランドvs日本は、テレビ放送は地上波『NHK Eテレ』、ネット配信は『U-NEXT』と『NHK ONE』で生中継される。『U-NEXT』の配信は「月額プラン(31日間無料トライアル期間を含む)」と「サッカーパック」のどちらのプランに加入していても視聴することが可能だ。

なお、『NHK』では解説が林陵平氏、実況が下境秀幸氏、リポーターが佐々生佳典氏、ゲストになでしこジャパンの熊谷紗希。『U-NEXT』は下田恒幸氏が実況、そして中村俊輔氏、戸田和幸氏、中山雅史氏が解説という豪華な布陣となっている。

チャンネル 形態 中継開始 出演者 U-NEXT 月額プラン

(31日間無料トライアル期間を含む) ネット 午前3:15 【解説】中村俊輔・戸田和幸・中山雅史

【実況】下田恒幸 サッカーパック NHK NHK Eテレ テレビ 午前3:30 【ゲスト】熊谷紗希

【解説】林陵平

【実況】下境秀幸

【リポーター】佐々生佳典 NHK ONE ネット

※すべて日本時間。

※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

イングランド戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

イングランド戦に加え、3月29日に行われたスコットランド代表戦もネット『U-NEXT』で4月12日(日)23:59まで見逃し視聴可能だ。『NHK ONE』でも見逃し配信は行われているが、そちらの視聴期限は放送終了から1週間となっている。

また、『U-NEXT』では2試合ともに元日本代表の中村俊輔氏、中山雅史氏、戸田和幸氏が解説を担当。特に中村俊輔氏は今シリーズが初の日本代表戦解説となっている。

『U-NEXT』の中継は、プレミアリーグなどが見られる「サッカーパック」と、ドラマや映画・アニメなどの見放題作品が楽しめる「月額プラン」のどちらに加入していても視聴することが可能。「月額プラン」には31日間無料トライアルがあり、期間中は対象の見放題作品(スコットランド＆イングランド戦含む)が追加料金なしで視聴できる。

■U-NEXT 31日間無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

■U-NEXTサッカーパック登録方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

2026年北中米ワールドカップ(W杯)は日本時間で深夜～正午ごろの開催がメインとなるため、外出予定がある場合は視聴用の通信容量を確保しておくと安心だ。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

【5月11日まで限定】U-NEXT MOBILE加入でスマホ代10カ月相当分のポイントをプレゼント！

U-NEXT

2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59の期間に『U-NEXT MOBILE(20GBプラン)』の開通手続きを完了した方を対象に、3,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

プレゼントされた3,000ポイントは、『U-NEXT MOBILE』や『U-NEXT』、『NHKまるごと見放題パック』、『DOWNTOWN+ 月額パック』の支払い、音楽・お笑い・舞台など様々なライブ配信のチケット購入、さらには映画館で使える割引クーポンとの交換など様々な用途に活用することができる。

キャンペーンで得られるポイント数をスマホ代に換算すると、『U-NEXT(月額プラン)』と『U-NEXT MOBILE』のセットで加入した際、月額基本料を実質月々300円と見なした場合の10カ月分相当となる。ただし、U-NEXTポイントは自動付与(月額プラン・無料トライアル)分が90日間、チャージ分が180日間の有効期限があるため、キャンペーン参加で得られるポイントによって実際に10カ月先までのスマホ代支払いが無料になるわけではない点には注意が必要だ。

キャンペーンへの参加手順は、期間中に専用ページのエントリーフォームからエントリーするだけ。エントリー後の申し込みURLからサービスへ申し込み、対象プランの開通手続きを完了させたすべての方に、3,000ポイントが付与される。

U-NEXT MOBILEキャンペーン参加方法

有効なU-NEXTでログインできるかを確認。アカウントはU-NEXT31日間無料トライアルでも作成可能 キャンペーン期間中(2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59)に専用ページからエントリー エントリー後に知らされる申し込みURLから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」へと申し込む 案内に従って手続きを進め、対象プランの開通手続きが完了すればもれなく3,000ポイント獲得！

※対象プラン(U-NEXT MOBILE 20GBプラン)の完了手続きはキャンペーン期間とは別に、U-NEXTが定める完了期限があります。

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※U-NEXT MOBILEに関連する他のキャンペーンとの併用はできません。

※キャンペーン内容はU-NEXT判断により、予告なく変更、終了となる場合があります。

日本代表の最新情報

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。