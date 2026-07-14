2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準決勝で、フランス代表とスペイン代表が対戦する。

本記事では、フランスvsスペインのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

フランスvsスペインは日本時間の何時キックオフ？

準決勝のフランスvsスペインは、日本時間2026年7月15日(水)午前4:00にキックオフを予定している。

会場はアメリカのダラススタジアム。現地時間の開始日時は7月14日(火)午後2:00。日本との時差は「-14時間(サマータイム)」となっている。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

準決勝 フランス vs スペイン 2026年7月15日(水)

午前4:00 2026年7月14日(火)

午後2:00

(時差は14時間) ダラススタジアム

(アメリカ・ダラス)

フランスvsスペインの中継局はどこ？放送開始時間は？

フランスvsスペインは、地上波が『日本テレビ』、ネットが『DAZN』で生中継される。『DAZN』の配信は無料となる。

なお、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送が行われる。

放送・配信先 中継・配信内容 出演者 DAZN 7月15日(水)4:00～ ※

無料ライブ＆見逃し配信 未発表 日本テレビ 7月15日(水)3:40～

生中継 SPナビゲーター：竹内涼真

現地解説：柿谷曜一朗

スタジオ解説：北澤豪

実況：伊藤遼

スタジオ進行：河出奈都美 NHK BSプレミアム4K 7月15日(水)21:00～

録画放送 解説：長谷川健太

実況：深澤健太

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。

※すべて日本時間。

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