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Tsutomu Maeda

フランスvsスペインは日本時間の何時キックオフ？ワールドカップ準決勝の開始時刻まとめ

ワールドカップ
フランス
スペイン
フランス 対 スペイン

北中米ワールドカップ(W杯)2026、準決勝のフランス代表vsスペイン代表は日本時間の何時からキックオフ？試合日・開始時刻などを紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準決勝で、フランス代表とスペイン代表が対戦する。

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本記事では、フランスvsスペインのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

フランスvsスペインは日本時間の何時キックオフ？

準決勝のフランスvsスペインは、日本時間2026年7月15日(水)午前4:00にキックオフを予定している。

会場はアメリカのダラススタジアム。現地時間の開始日時は7月14日(火)午後2:00。日本との時差は「-14時間(サマータイム)」となっている。

大会対戦カード日本時間現地時間会場
FIFAワールドカップ2026
準決勝		フランス vs スペイン2026年7月15日(水)
午前4:00		2026年7月14日(火)
午後2:00
(時差は14時間)		ダラススタジアム
(アメリカ・ダラス)

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フランスvsスペインの中継局はどこ？放送開始時間は？

フランスvsスペインは、地上波が『日本テレビ』、ネットが『DAZN』で生中継される。『DAZN』の配信は無料となる。

なお、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送が行われる。

放送・配信先中継・配信内容出演者
DAZN7月15日(水)4:00～ ※
無料ライブ＆見逃し配信		未発表
日本テレビ7月15日(水)3:40～
生中継		SPナビゲーター：竹内涼真
現地解説：柿谷曜一朗
スタジオ解説：北澤豪
実況：伊藤遼
スタジオ進行：河出奈都美
NHK BSプレミアム4K7月15日(水)21:00～
録画放送		解説：長谷川健太
実況：深澤健太

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。
※すべて日本時間。

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