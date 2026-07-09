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フランスvsモロッコはDAZN独占ライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

フランスvsモロッコは日本時間の何時から？ワールドカップ準々決勝のキックオフ時刻まとめ

フランス
ワールドカップ
フランス 対 モロッコ
モロッコ

北中米ワールドカップ(W杯)2026、準々決勝のフランス代表vsモロッコ代表は日本時間の何時から？試合日・キックオフ時刻などを紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝で、フランス代表とモロッコ代表が対戦する。

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本記事では、フランスvsモロッコのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

フランスvsモロッコは日本時間の何時から？

準々決勝のフランスvsモロッコは、日本時間2026年7月10日(金)午前5:00にキックオフを予定している。

会場はアメリカのボストンスタジアム。現地時間の開始日時は7月9日(木)16:00。日本との時差は「-13時間(サマータイム)」となっている。

大会対戦カード日本時間現地時間会場
FIFAワールドカップ2026
準々決勝		フランス vs モロッコ2026年7月10日(金)
午前5:00		2026年7月9日(木)
午後4:00
(時差は13時間)		ボストンスタジアム
(アメリカ・ボストン)

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フランスvsモロッコの中継局はどこ？放送開始時間は？

フランスvsモロッコは、ネット『DAZN』が独占ライブ・見逃し配信を予定している。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』は『NHK BSプレミアム4K』では21:00から録画放送を実施予定だ。

放送・配信先中継・配信内容出演者
DAZN7月10日(金)5:00～ ※
ライブ＆見逃し配信		未発表
NHK BSプレミアム4K7月10日(金)21:00～
録画放送		解説：井原正巳
アナウンサー：森田哲意

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。
※すべて日本時間。

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【視聴方法】

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