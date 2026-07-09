2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝で、フランス代表とモロッコ代表が対戦する。

本記事では、フランスvsモロッコのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

フランスvsモロッコは日本時間の何時から？

準々決勝のフランスvsモロッコは、日本時間2026年7月10日(金)午前5:00にキックオフを予定している。

会場はアメリカのボストンスタジアム。現地時間の開始日時は7月9日(木)16:00。日本との時差は「-13時間(サマータイム)」となっている。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

準々決勝 フランス vs モロッコ 2026年7月10日(金)

午前5:00 2026年7月9日(木)

午後4:00

(時差は13時間) ボストンスタジアム

(アメリカ・ボストン)

フランスvsモロッコの中継局はどこ？放送開始時間は？

フランスvsモロッコは、ネット『DAZN』が独占ライブ・見逃し配信を予定している。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』は『NHK BSプレミアム4K』では21:00から録画放送を実施予定だ。

放送・配信先 中継・配信内容 出演者 DAZN 7月10日(金)5:00～ ※

ライブ＆見逃し配信 未発表 NHK BSプレミアム4K 7月10日(金)21:00～

録画放送 解説：井原正巳

アナウンサー：森田哲意

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。

※すべて日本時間。

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