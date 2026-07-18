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France england(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

フランスvsイングランドは日本時間の何時キックオフ？ワールドカップ3位決定戦の開始時刻まとめ

ワールドカップ
イングランド
フランス
フランス 対 イングランド

北中米ワールドカップ(W杯)2026、3位決定戦のフランス代表vsイングランド代表は日本時間の何時からキックオフ？試合日・スタート時刻などを紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)の3位決定戦で、フランス代表とイングランド代表が対戦する。

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本記事では、フランスvsイングランドのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

フランスvsイングランドは日本時間の何時キックオフ？

3位決定戦のフランスvsイングランドは、日本時間2026年7月19日(日)午前6:00にキックオフを予定している。

会場はアメリカのマイアミスタジアム。現地時間の開始日時は7月18日(土)17:00。日本との時差は「-13時間(サマータイム)」となっている。

大会対戦カード日本時間現地時間会場
FIFAワールドカップ2026
3位決定戦		フランス vs イングランド2026年7月19日(日)
午前6:00		2026年7月18日(土)
午後5:00
(時差は13時間)		マイアミスタジアム
(アメリカ・マイアミ)

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フランスvsイングランドの中継局はどこ？放送開始時間は？

フランスvsイングランドは、地上波が『NHK 総合』、衛星放送が『NHK BSプレミアム4K』、ネットが『DAZN』と『NHK ONE』で生中継される。

なお、『NHK ONE』と『NHK BSプレミアム4K』は『NHK総合』の同時中継となるため、実況・解説は同様。『DAZN』では無料ライブ配信を実施予定だ。

放送・配信局中継時間出演者
DAZN7月19日(日)6:00～ ※
無料ライブ＆見逃し配信		解説：戸田和幸、田中裕介
実況：西岡明彦
NHK総合7月19日(日)5:45～8:00
生中継
※6:59～7:30はサブチャンネルで中継		解説：福西崇史、森岡隆
実況：西阪太志
アナウンサー：内山俊哉、吉岡真央
NHK BSプレミアム4K生中継NHK総合と同様
NHK ONEライブ＆見逃し配信NHK総合と同様

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。
※すべて日本時間。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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