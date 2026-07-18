2026年北中米ワールドカップ(W杯)の3位決定戦で、フランス代表とイングランド代表が対戦する。

本記事では、フランスvsイングランドのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

フランスvsイングランドは日本時間の何時キックオフ？

3位決定戦のフランスvsイングランドは、日本時間2026年7月19日(日)午前6:00にキックオフを予定している。

会場はアメリカのマイアミスタジアム。現地時間の開始日時は7月18日(土)17:00。日本との時差は「-13時間(サマータイム)」となっている。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

3位決定戦 フランス vs イングランド 2026年7月19日(日)

午前6:00 2026年7月18日(土)

午後5:00

(時差は13時間) マイアミスタジアム

(アメリカ・マイアミ)

フランスvsイングランドの中継局はどこ？放送開始時間は？

フランスvsイングランドは、地上波が『NHK 総合』、衛星放送が『NHK BSプレミアム4K』、ネットが『DAZN』と『NHK ONE』で生中継される。

なお、『NHK ONE』と『NHK BSプレミアム4K』は『NHK総合』の同時中継となるため、実況・解説は同様。『DAZN』では無料ライブ配信を実施予定だ。

放送・配信局 中継時間 出演者 DAZN 7月19日(日)6:00～ ※

無料ライブ＆見逃し配信 解説：戸田和幸、田中裕介

実況：西岡明彦 NHK総合 7月19日(日)5:45～8:00

生中継

※6:59～7:30はサブチャンネルで中継 解説：福西崇史、森岡隆

実況：西阪太志

アナウンサー：内山俊哉、吉岡真央 NHK BSプレミアム4K 生中継 NHK総合と同様 NHK ONE ライブ＆見逃し配信 NHK総合と同様

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。

※すべて日本時間。

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