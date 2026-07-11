2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝で、アルゼンチン代表とスイス代表が対戦する。
本記事では、アルゼンチンvsスイスのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。
アルゼンチンvsスイスは日本時間の何時から？
準々決勝のアルゼンチンvsスイスは、日本時間2026年7月12日(日)午前10:00にキックオフを予定している。
会場はアメリカのカンザスシティスタジアム。現地時間の開始日時は7月11日(土)17:00。日本との時差は「-14時間(サマータイム)」となっている。
|大会
|対戦カード
|日本時間
|現地時間
|会場
|FIFAワールドカップ2026
準々決勝
|アルゼンチン vs スイス
|2026年7月12日(日)
午前10:00
|2026年7月11日(土)
午後8:00
(時差は14時間)
|カンザスシティスタジアム
(アメリカ・カンザスシティ)
アルゼンチンvsスイスの中継局はどこ？放送開始時間は？
アルゼンチンvsスイスは、ネット『DAZN』が独占ライブ・見逃し配信を予定している。
その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では19:30から録画放送を実施予定だ。
|放送・配信先
|中継・配信内容
|出演者
|DAZN
|7月12日(日)10:00～ ※
ライブ＆見逃し配信
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：野村明弘
進行：桑原学
|NHK BSプレミアム4K
|7月12日(日)19:30～
録画放送
|解説：森岡隆三
アナウンサー：金城均
※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。
※すべて日本時間。
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