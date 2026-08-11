AFCチャンピオンズリーグElite(ACLE)2026-27のプレリミナリーステージ(プレーオフ)で、ガンバ大阪が江原FCと対戦する。

本記事では、ガンバ大阪vs江原FCの開催地やキックオフ時刻を紹介する。

ACLEプレリミナリーステージとは？

ガンバ大阪は、ACLE2026-27にインダイレクト枠として出場。これにより、プレーオフにあたるプレリミナリーステージから参加することとなった。

プレーオフは1試合制のノックアウト方式となり、ガンバ大阪の対戦相手は江原FC(韓国)に決定。この試合に勝利したチームはACLEリーグステージに進出することができ、敗北したチームはAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)のグループステージへと進むこととなる。

ガンバ大阪vs江原FCは日本時間の何時キックオフ？

ガンバ大阪vs江原FCは、韓国の江陵総合競技場で開催。同会場は江原FCが本拠地として使用しており、ガンバ大阪にとってはアウェイの環境となる。

日本と韓国に時差はなく、試合は2026年8月11日(火)に開催。キックオフ時間は19:30予定となっている。

大会・ラウンド 対戦カード キックオフ日時

(日本時間) 会場 ACLエリート2026-27

プレリミナリーステージ 江原FC vs ガンバ大阪 2026/8/11(火)

19:30 江陵総合競技場

(韓国)

ガンバ大阪vs江原FCの視聴方法は？

ACLE2026-27はネット『DAZN』が全試合を独占ライブ＆見逃し配信予定となっているが、本大会リーグステージ前の開催となるガンバ大阪vs江原FCについてはクラブおよび『DAZN』公式サイト上に中継予定が掲載されておらず。8月8日(土)時点では中継予定未定となっている。

ACLEはDAZNで全試合配信！おすすめ加入方法は？

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。

そのため、地上波やBS/CSのテレビ放送や他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。

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