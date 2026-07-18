男子ゴルフのメジャー大会「全英オープンゴルフ2026」は、日本時間7月18日(土)に第3日を迎える。

本記事では、全英オープンゴルフ2026第3日の日本人選手の開始時間、地上波テレビ放送予定を紹介する。

全英オープンゴルフ2026第3日の日本人選手の開始時間は？

全英オープンゴルフ2026第3日は、日本時間2026年7月18日(土)から19日(日)早朝にかけて行われる。日本勢は計8名が予選から出場し、内4名が決勝ラウンドに進出した。

各日本人選手のスタート時刻は以下の通り。

選手 開始時間 久常涼 7月18日(土)

17:10 比嘉一貴 7月18日(土)

17:30 片岡尚之 7月18日(土)

17:40 松山英樹 7月18日(土)

19:45

※スタート時間は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトよりご確認ください。

全英オープンゴルフ2026第3日の地上波テレビ放送予定は？

全英オープンゴルフ2026第3日は、地上波テレビでの放送予定はない。テレビで視聴する場合は、衛星放送の『ゴルフネットワーク』で生中継される予定となっている。

ネット配信では『U-NEXT』がライブ配信を実施。第3日は日本時間7月18日(土)18:00から翌19日(日)4:00まで配信予定だ。

『U-NEXT』では、国際映像によるマルチチャンネル中継に加え、日本勢を中心に追う「日本勢密着マークLIVE」も用意されている。

チャンネル 形態 第3日の放送・配信時間 備考 地上波 テレビ放送 放送予定なし - U-NEXT ネット配信 7/18(土)18:00～

7/19(日)4:00 ・全日見放題で独占ライブ配信

・最大5CHのマルチチャンネル中継あり ゴルフネットワーク 衛星放送 7/18(土)17:00～

7/19(日)4:00 ・第3日を生中継予定

※すべて日本時間。

※中継内容・日程は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

※U-NEXT「日本勢密着マークLIVE」の配信時間は密着対象選手のスタート時間次第。

※U-NEXT通常版ライブ配信の特定グループチャンネルの配信開始時間は決定次第公式サイトに記載。

全英オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。また、「日本勢密着マークLIVE」を利用せず、最大5CHのマルチチャンネル国際映像のみで楽しむ場合、月額プランの31日間無料トライアルでも大会の視聴が可能だ。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。