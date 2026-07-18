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20260717 hideki matsuyama(C)Getty images
全英オープンゴルフはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

【7月18日】全英オープンゴルフ第3日の日本人開始時間・地上波テレビ放送/ネット配信予定

【松山英樹ら出場予定】全英オープンゴルフ2026第3日の日本人開始時間は何時から？決勝ラウンドのスタート時間・地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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U-NEXT

全英オープンゴルフ2026 U-NEXTが全ラウンドライブ配信！

松山英樹、久常涼ら日本人選手が出場予定

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男子ゴルフのメジャー大会「全英オープンゴルフ2026」は、日本時間7月18日(土)に第3日を迎える。

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本記事では、全英オープンゴルフ2026第3日の日本人選手の開始時間、地上波テレビ放送予定を紹介する。

全英オープンゴルフ2026第3日の日本人選手の開始時間は？

全英オープンゴルフ2026第3日は、日本時間2026年7月18日(土)から19日(日)早朝にかけて行われる。日本勢は計8名が予選から出場し、内4名が決勝ラウンドに進出した。

各日本人選手のスタート時刻は以下の通り。

選手開始時間
久常涼7月18日(土)
17:10
比嘉一貴7月18日(土)
17:30
片岡尚之7月18日(土)
17:40
松山英樹7月18日(土)
19:45

※スタート時間は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトよりご確認ください。

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全英オープンゴルフ2026第3日の地上波テレビ放送予定は？

全英オープンゴルフ2026第3日は、地上波テレビでの放送予定はない。テレビで視聴する場合は、衛星放送の『ゴルフネットワーク』で生中継される予定となっている。

ネット配信では『U-NEXT』がライブ配信を実施。第3日は日本時間7月18日(土)18:00から翌19日(日)4:00まで配信予定だ。

U-NEXT』では、国際映像によるマルチチャンネル中継に加え、日本勢を中心に追う「日本勢密着マークLIVE」も用意されている。

チャンネル形態第3日の放送・配信時間備考
地上波テレビ放送放送予定なし-
U-NEXTネット配信7/18(土)18:00～
7/19(日)4:00		・全日見放題で独占ライブ配信
・最大5CHのマルチチャンネル中継あり
ゴルフネットワーク衛星放送7/18(土)17:00～
7/19(日)4:00		・第3日を生中継予定

※すべて日本時間。
※中継内容・日程は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
※U-NEXT「日本勢密着マークLIVE」の配信時間は密着対象選手のスタート時間次第。
※U-NEXT通常版ライブ配信の特定グループチャンネルの配信開始時間は決定次第公式サイトに記載。

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全英オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

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全英オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。また、「日本勢密着マークLIVE」を利用せず、最大5CHのマルチチャンネル国際映像のみで楽しむ場合、月額プランの31日間無料トライアルでも大会の視聴が可能だ。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT登録ページへアクセス
  2. 観たいツアー/大会をタップ
  3. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
  4. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
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U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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