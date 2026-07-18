男子ゴルフのメジャー大会「全英オープンゴルフ2026」は、日本時間7月18日(土)に第3日を迎える。
本記事では、全英オープンゴルフ2026第3日の日本人選手の開始時間、地上波テレビ放送予定を紹介する。
全英オープンゴルフ2026第3日の日本人選手の開始時間は？
全英オープンゴルフ2026第3日は、日本時間2026年7月18日(土)から19日(日)早朝にかけて行われる。日本勢は計8名が予選から出場し、内4名が決勝ラウンドに進出した。
各日本人選手のスタート時刻は以下の通り。
|選手
|開始時間
|久常涼
|7月18日(土)
17:10
|比嘉一貴
|7月18日(土)
17:30
|片岡尚之
|7月18日(土)
17:40
|松山英樹
|7月18日(土)
19:45
※スタート時間は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトよりご確認ください。
全英オープンゴルフ2026第3日の地上波テレビ放送予定は？
全英オープンゴルフ2026第3日は、地上波テレビでの放送予定はない。テレビで視聴する場合は、衛星放送の『ゴルフネットワーク』で生中継される予定となっている。
ネット配信では『U-NEXT』がライブ配信を実施。第3日は日本時間7月18日(土)18:00から翌19日(日)4:00まで配信予定だ。
『U-NEXT』では、国際映像によるマルチチャンネル中継に加え、日本勢を中心に追う「日本勢密着マークLIVE」も用意されている。
|チャンネル
|形態
|第3日の放送・配信時間
|備考
|地上波
|テレビ放送
|放送予定なし
|-
|U-NEXT
|ネット配信
|7/18(土)18:00～
7/19(日)4:00
|・全日見放題で独占ライブ配信
・最大5CHのマルチチャンネル中継あり
|ゴルフネットワーク
|衛星放送
|7/18(土)17:00～
7/19(日)4:00
|・第3日を生中継予定
※すべて日本時間。
※中継内容・日程は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
※U-NEXT「日本勢密着マークLIVE」の配信時間は密着対象選手のスタート時間次第。
※U-NEXT通常版ライブ配信の特定グループチャンネルの配信開始時間は決定次第公式サイトに記載。
全英オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全英オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。
「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。また、「日本勢密着マークLIVE」を利用せず、最大5CHのマルチチャンネル国際映像のみで楽しむ場合、月額プランの31日間無料トライアルでも大会の視聴が可能だ。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT登録ページへアクセス
- 観たいツアー/大会をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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