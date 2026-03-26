ドジャースのMLB開幕戦は何時から？日本時間の開始時刻は？放送・配信予定まとめ

2026年のメジャーリーグ(MLB)が開幕を迎え、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希といった日本人選手が揃うロサンゼルス・ドジャースの初戦に大きな注目が集まっている。

本記事では、ドジャースのMLB開幕戦について紹介する。

ドジャースのMLB開幕戦は何時から？日本時間の開始時刻は？

2026年のメジャーリーグ(MLB)が開幕を迎え、ロサンゼルス・ドジャースの初戦に大きな注目が集まっている。大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希といった日本人スターが揃う今季は、開幕戦から高い関心が寄せられている。

そのドジャースの開幕戦は、日本時間2026年3月27日(金)午前9時30分にプレイボール予定。現地アメリカでは3月26日(木)午後5時30分に開始されるナイトゲームとして行われる。

舞台は本拠地ドジャー・スタジアム。対戦相手は同地区のアリゾナ・ダイヤモンドバックスで、シーズンの流れを占う重要な初戦となる。先発は山本由伸が2年連続で開幕投手を務める見込みで、大谷翔平は打者として出場が濃厚。さらに佐々木朗希の起用にも注目が集まるなど、日本人選手の活躍に期待がかかる一戦だ。

項目 内容 対戦カード ドジャース vs ダイヤモンドバックス 開催日(日本時間) 2026年3月27日(金) 試合開始時間(日本時間) 午前9:30 試合開始時間(現地時間) 2026年3月26日(木)17:30 球場 ドジャー・スタジアム 注目ポイント 山本由伸が開幕投手予定／大谷翔平・佐々木朗希の出場に注目

ドジャースの先発ローテーションは？

ロサンゼルス・ドジャースは2026年シーズン開幕に向けて、充実した先発ローテーションを構築している。ナ・リーグ屈指の投手陣を誇るチームは、開幕カードからエース級を並べる形でシーズン序盤の主導権奪取を狙う。

開幕戦では山本由伸が先発予定となっており、2年連続での大役を担う。その後はシーハン、グラスノーといった実力派右腕が続き、安定感とパワーを兼ね備えたローテーションが組まれている。

さらに注目を集めるのが、第2カードで予定されている日本人投手の連続先発。3月31日(火)には佐々木朗希、4月1日(水)には大谷翔平が登板見込みとなっており、同一チームで日本人投手が複数試合にわたって先発する異例の展開が現実味を帯びている。

特に大谷は投打二刀流での本格復帰シーズンとなり、ローテーションの一角としてどのような起用がなされるかも大きな焦点となる。開幕直後からスター選手が連続して登板するドジャースの先発陣は、2026年シーズンの勢力図を占う上でも重要な要素となりそうだ。

日程 対戦カード 先発予定 会場 3月27日(金) 9:00 ドジャース vs ダイヤモンドバックス 山本由伸 ドジャー・スタジアム 3月28日(土) 11:10 ドジャース vs ダイヤモンドバックス シーハン ドジャー・スタジアム 3月29日(日) 10:10 ドジャース vs ダイヤモンドバックス グラスノー ドジャー・スタジアム 3月31日(火) 11:10 ドジャース vs ガーディアンズ 佐々木朗希 ドジャー・スタジアム 4月1日(水) 11:10 ドジャース vs ガーディアンズ 大谷翔平 ドジャー・スタジアム

ドジャースのMLB開幕戦の放送・配信予定は？

ロサンゼルス・ドジャースのMLB開幕戦は、日本国内でも複数の放送・配信サービスで視聴可能となっている。山本由伸が2年連続で開幕投手を務める見込みとなっており、大谷翔平や佐々木朗希ら日本人選手の出場にも注目が集まる一戦だ。

テレビ放送では『NHK BS』および『NHK総合・BSP4K』が中継を予定。開幕カードは地上波での放送も含まれており、日本人選手が先発する試合を中心に幅広くカバーされる見込みだ。

ネット配信では『SPOTV NOW』と『MLB.TV』が対応。SPOTV NOWでは日本語実況・解説付きでドジャース戦を中心に配信され、MLB.TVでは全試合を網羅する形で視聴できる。

また、『Prime Video』でも一部試合の配信が予定されており、視聴環境の選択肢が広がっている点も今季の特徴の一つとなっている。

サービス名 配信・放送形態 特徴 Prime Video ネット配信 一部試合を配信予定 SPOTV NOW ネット配信 日本語実況・解説付きでドジャース戦を配信 MLB.TV ネット配信 全試合視聴可能(英語実況のみ) NHK BS テレビ放送 生中継予定、日本人選手出場試合を中心に放送 NHK総合・BSP4K テレビ放送 一部試合は地上波中継あり

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