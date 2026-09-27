陸上200m決勝は何時から？日程・日本代表出場選手・テレビ放送予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、男女200m決勝が行われる

本記事では、アジア大会陸上200m決勝の日程、出場選手、中継予定を紹介する。

陸上200m決勝は何時から？日程・スタート時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上200m決勝は、男女ともに2026年9月27日(日)に行われる。

女子200m決勝は19:25、男子200m決勝は19:35にスタート予定となっている。

種目 日程 開始時間 女子200m 決勝 2026年9月27日(日) 19:25～ 男子200m 決勝 2026年9月27日(日) 19:35～

陸上200mの日本代表出場選手は？

男子200mでは、水久保漱至が準決勝1組を20秒37の1着で通過し、決勝進出を決めた。一方、林明良は準決勝3組で20秒93の4着となり、決勝進出を逃している。

女子200mでは、井戸アビゲイル風果が予選を突破して決勝へ進出。壹岐あいこは予選で敗退となった。

種目 選手 所属 結果 男子200m 水久保漱至 宮崎県スポ協 準決勝1組1着(20秒37)・決勝進出 男子200m 林明良 慶應義塾大学 準決勝3組4着(20秒93)・準決勝敗退 女子200m 井戸アビゲイル風果 東邦銀行 決勝進出 女子200m 壹岐あいこ 大阪ガス 予選敗退

陸上200m決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

9月27日(日)に行われる男女200m決勝は、TBS系列で18:30～23:24の放送枠内で生中継が予定されている。

ネットではTVerがTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでは18:35から陸上競技をライブ配信し、男女200m決勝も配信対象となっている。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 18:30～23:24 男女200m決勝を生中継予定 TVer TBS放送時間に準拠 無料リアルタイム配信予定 U-NEXT 18:35～ 男女200m決勝をライブ配信予定

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。