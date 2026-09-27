陸上200m決勝は何時から？日程・日本代表出場選手・テレビ放送予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、男女200m決勝が行われる
本記事では、アジア大会陸上200m決勝の日程、出場選手、中継予定を紹介する。
陸上200m決勝は何時から？日程・スタート時間
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上200m決勝は、男女ともに2026年9月27日(日)に行われる。
女子200m決勝は19:25、男子200m決勝は19:35にスタート予定となっている。
種目
日程
開始時間
女子200m 決勝
2026年9月27日(日)
19:25～
男子200m 決勝
2026年9月27日(日)
19:35～
陸上200mの日本代表出場選手は？
男子200mでは、水久保漱至が準決勝1組を20秒37の1着で通過し、決勝進出を決めた。一方、林明良は準決勝3組で20秒93の4着となり、決勝進出を逃している。
女子200mでは、井戸アビゲイル風果が予選を突破して決勝へ進出。壹岐あいこは予選で敗退となった。
種目
選手
所属
結果
男子200m
水久保漱至
宮崎県スポ協
準決勝1組1着(20秒37)・決勝進出
男子200m
林明良
慶應義塾大学
準決勝3組4着(20秒93)・準決勝敗退
女子200m
井戸アビゲイル風果
東邦銀行
決勝進出
女子200m
壹岐あいこ
大阪ガス
予選敗退
陸上200m決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
9月27日(日)に行われる男女200m決勝は、TBS系列で18:30～23:24の放送枠内で生中継が予定されている。
ネットではTVerがTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでは18:35から陸上競技をライブ配信し、男女200m決勝も配信対象となっている。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
TBS系列
18:30～23:24
男女200m決勝を生中継予定
TVer
TBS放送時間に準拠
無料リアルタイム配信予定
18:35～
男女200m決勝をライブ配信予定
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。