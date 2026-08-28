鶴屋怜UFC最新試合は何時から？8月29日ケビン・ボルハス戦の開始予想時間・日程まとめ

日本の総合格闘家・鶴屋怜が、2026年8月29日に中国・上海で開催される「UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song」(UFCファイトナイト上海)に出場する。

本記事では、鶴屋怜のUFC最新試合の日程、開始予想時間を紹介する。

鶴屋怜UFC最新試合は何時から？開始予想時間

鶴屋怜が出場する「UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song」(UFCファイトナイト上海)は、2026年8月29日(土)に開催される。プレリミナリーカードは日本時間16:00、メインカードは19:00からスタート予定だ。

鶴屋vsケビン・ボルハスは、プレリミナリーカード全3試合のうち第2試合に組まれている。そのため、鶴屋の試合開始時間は16:30～17:00頃になると予想される。

ただし、UFCは前の試合の決着時間や大会進行によって開始時刻が前後する。第1試合が早期決着となった場合は予想より早まる可能性もあるため、確実に観戦したい場合は16:00のプレリム開始時点からチェックしておきたい。

項目 時間 開催日 2026年8月29日(土) プレリミナリーカード開始 16:00～ 鶴屋怜vsケビン・ボルハス 16:30～17:00頃(予想) メインカード開始 19:00～

鶴屋怜UFC最新試合の対戦カード一覧は？

鶴屋怜が出場する「UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song」(UFCファイトナイト上海)は、2026年8月29日に開催される。大会ではメインカードとプレリミナリーカードに分かれて複数の試合が予定されており、鶴屋はプレリムでケビン・ボルハスと対戦する。

メインイベントにはウマル・ヌルマゴメドフvsソン・ヤドンが組まれ、日本からは朝倉海も出場。朝倉はメインカードでアオリ・チロンとのバンタム級マッチに臨む。

鶴屋の最新試合を含む、UFCファイトナイト上海で予定されている主な対戦カードは以下の通り。

カード 階級 対戦カード メインカード バンタム級 ウマル・ヌルマゴメドフ vs ソン・ヤドン メインカード 女子ストロー級 ヤン・シャオナン vs デニージ・ゴミス メインカード バンタム級 アオリ・チロン vs 朝倉海 メインカード フライ級 ス・ムダルジ vs アレックス・ペレス メインカード ライトヘビー級 リュウ・ツァー vs ジュニア・タファ メインカード フライ級 ナムスライ・バトバヤル vs アンドレ・リマ プレリム フェザー級 ジャック・ジェンキンス vs ショーン・ウッドソン プレリム フライ級 鶴屋怜 vs ケビン・ボルハス プレリム 女子ストロー級 ション・ジンナン vs ジュリア・ポラストリ

鶴屋怜UFC最新試合の中継予定は？

鶴屋怜が出場する2026年8月29日(土)の「UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song」(UFCファイトナイト上海)は、日本国内でもライブ視聴できる。

鶴屋vsケビン・ボルハスはプレリミナリーカードに組まれており、プレリムは日本時間16:00から開始予定。鶴屋の試合開始時刻は大会の進行によって前後するため、確実に観戦したい場合はプレリム開始から視聴しておきたい。

日本ではU-NEXTとUFC Fight Passがライブ配信を予定している。U-NEXTは通常プランで追加料金なしで視聴でき、初回登録者は31日間の無料トライアルも利用可能。UFC Fight Passでも視聴でき、日本語実況・解説を選択できる。

視聴方法 中継形態 開始時間 備考 U-NEXT ライブ配信 8月29日(土)16:00～ 通常プランで追加料金なし UFC Fight Pass ライブ配信 8月29日(土)16:00～ 日本語実況・解説を選択可能 地上波 テレビ放送 - 放送予定なし BS・CS テレビ放送 - 放送予定なし

鶴屋怜 UFC次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・上海は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。