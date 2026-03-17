なでしこジャパン 韓国戦は何時キックオフ？日本の開始時間まとめ

なでしこジャパン(日本女子代表)がAFC女子アジアカップ2026準決勝で韓国女子代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパン韓国戦のキックオフ時間について紹介する。

なでしこジャパン 韓国戦は何時キックオフ？

AFC女子アジアカップ2026の準決勝で、なでしこジャパン(日本女子代表)は韓国女子代表と対戦する。日本にとっては決勝進出を懸けた重要な一戦となり、日韓戦ということもあって大きな注目を集めている。

試合は2026年3月18日(水)に開催され、日本時間では18:00にキックオフ予定。現地オーストラリア時間では20:00開始となる。会場はシドニーにあるスタジアム・オーストラリアで、アジア王者を目指す両チームが激突する。

項目 内容 試合 なでしこジャパン vs 韓国女子代表 大会 AFC女子アジアカップ2026 準決勝 開催日 2026年3月18日(水) キックオフ 日本時間18:00(現地20:00) 会場 スタジアム・オーストラリア(シドニー)

なでしこジャパン 韓国戦のテレビ放送/ネット配信予定は？

AFC女子アジアカップ2026の準決勝、なでしこジャパン(日本女子代表)対韓国女子代表の一戦は、スポーツ配信サービス『DAZN』がライブ配信する予定だ。今大会はDAZNが大会全試合を配信しており、日本戦を含めすべての試合を視聴できる。

一方、地上波テレビやBS・CSなどのテレビ中継は現時点で予定されておらず、試合を映像で視聴する場合はDAZNの配信を利用する形となる見込みだ。スマートフォンやPC、タブレット、スマートテレビなどから視聴できるため、外出先でも試合をチェックできる。

チャンネル 配信形態 放送/配信 DAZN ネット配信 ライブ配信 地上波テレビ テレビ 放送予定なし BS/CS放送 テレビ 放送予定なし

※最新の放送・配信情報は公式発表により変更される可能性あり。

AFC女子アジアカップのおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

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