UFCフライ級のトップ戦線で戦う堀口恭司が、日本時間2026年6月21日(日)に開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス119」のメインイベントに出場する。

本記事では、堀口恭司のUFC最新試合の開始時刻を紹介する。

堀口恭司のUFC最新試合は何時から？試合開始予想時間まとめ

堀口恭司のUFC復帰3戦目となるマネル・ケイプ戦は、日本時間2026年6月21日(日)に開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス119」のメインイベントとして行われる。

U-NEXTでの配信は6:00頃に始まり、プレリムは7:00頃、メインカードは9:00から10:00頃にスタートする見込み。堀口vsケイプは大会最後のメインイベントとなるため、12:00から13:00頃の開始が予想されている。

ただし、UFCの試合開始時刻は前のカードの進行状況によって変動する。判定決着が続いた場合は開始が遅くなり、KOや一本による早期決着が続いた場合は予定より早まる可能性がある。

堀口の試合を確実にリアルタイムで視聴したい場合は、メインカードが始まる9:00から10:00頃には配信をつけ、余裕を持って待機しておくのがおすすめだ。

項目 日本時間 配信開始(U-NEXT) 6:00頃 プレリム開始 7:00頃 メインカード開始 9:00～10:00頃 堀口恭司vsマネル・ケイプ 12:00～13:00頃 試合順 メインイベント(最終試合)

UFCファイトナイト・ラスベガス119の対戦カード一覧は？

現地時間2026年6月20日(土)、日本時間21日(日)にアメリカ・ラスベガスのMeta APEXで「UFCファイトナイト・ラスベガス119（UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi 2）」が開催される。

メインイベントでは、UFCフライ級ランキング2位のマネル・ケイプと同5位の堀口恭司が激突。両者による再戦が大会のメインを飾り、フライ級タイトル戦線を左右する重要な一戦となる。

セミメイン級の注目カードとして、ライトヘビー級のイオン・クテラバvsナヴァホ・スターリングがラインナップ。また、フェザー級ではアンドレ・フィリがギガ・チカゼに代わって出場し、ヴィニシウス・オリヴェイラと対戦する。

プレリムには女子バンタム級ランキング8位のカロル・ホザと同11位ルアナ・サントスの一戦などが組まれている。さらに、シェーン・コリンズvsオタリ・タンジロフ、レオン・シャバジアンvsレヴァン・チョケリといったUFCデビュー戦も予定されている。

区分 階級 対戦カード メインカード フライ級 マネル・ケイプ vs 堀口恭司 メインカード ライトヘビー級 イオン・クテラバ vs ナヴァホ・スターリング メインカード フェザー級 アンドレ・フィリ vs ヴィニシウス・オリヴェイラ メインカード フェザー級 ハイダー・アミル vs クリスチャン・ロドリゲス メインカード フェザー級 メルシック・バグダサリアン vs ムルタザリ・マゴメドフ メインカード フライ級 アンドレ・リマ vs ケヴィン・ボルハス プレリム 女子バンタム級 ビア・メスキータ vs メリッサ・マリンズ プレリム フライ級 アラン・ナシメント vs ミッチ・ラポーゾ プレリム フェザー級 ガストン・ボラニョス vs マイケル・アズウェルJr. プレリム 女子バンタム級 カロル・ホザ vs ルアナ・サントス 追加カード ウェルター級 リオン・シャバージアン vs レヴァン・チョケリ 追加カード フェザー級 シェーン・コリンズ vs オタリ・タンジヴィ

※対戦カードや試合順は変更となる場合がございます。最新の情報は、各公式サイトをご確認ください。

堀口恭司vsマネル・ケイプはどこで見られる？配信サービスを紹介

日本時間2026年6月21日(日)に行われる「UFCファイトナイト・ラスベガス119」の堀口恭司vsマネル・ケイプは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される。

国内の地上波、BS、CSでは放送されないため、リアルタイムで観戦する場合はインターネット配信を利用する必要がある。

『U-NEXT』では、日本語実況・解説付きで大会を配信予定。月額プランの利用者は追加料金なしで視聴でき、初回登録者向けの31日間無料トライアルも用意されている。

一方、『UFC Fight Pass』はUFC公式の動画配信サービスで、ライブ中継に加えて過去大会や試合映像のアーカイブも視聴可能だ。UFCを継続して楽しみたい人に適したサービスとなっている。

配信サービス 視聴内容 特徴 U-NEXT ライブ配信予定 日本語実況・解説付き

31日間無料トライアルあり UFC Fight Pass ライブ配信予定 UFC公式サービス

過去大会・試合映像も視聴可能

【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・ラスベガス119｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、堀口恭司の出場するUFCファイトナイト・ラスベガス119は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。