2026-27明治安田J1リーグ第1節で、V・ファーレン長崎と京都サンガF.C.が対戦する。

本記事では、V・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.の試合日程、キックオフ時間、見どころ、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

V・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.はいつ？何時から？

2026-27明治安田J1リーグ第1節のV・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.は、2026年8月9日(日)に開催される。キックオフ時間は19:00で、会場はPEACE STADIUM Connected by SoftBank(ピースタ)となっている。

本カードは、2026-27シーズンの開幕戦として行われる一戦だ。V・ファーレン長崎にとってはホームで迎える初戦となり、サポーターの前で勝ち点3を狙いたい試合となる。

一方の京都サンガF.C.も、アウェイで新シーズンのスタートを切る重要なゲームとなる。開幕節から結果を残し、シーズン序盤の流れをつかめるか注目だ。

大会：2026-27明治安田J1リーグ 第1節

対戦カード：V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.

開催日：2026年8月9日(日)

キックオフ時間：19:00

会場：PEACE STADIUM Connected by SoftBank(ピースタ)

V・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.の見どころは？

V・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.の注目ポイントは、長崎の組織的なプレスと、京都の豊富な運動量がぶつかる構図だ。長崎はリーグトップクラスのインターセプト数を誇る読みの鋭さに加え、前線から連動して圧力をかけるハイプレスを武器としている。

ボールを奪った後に少ないチャンスを確実に仕留められるかも、長崎にとって重要なポイントとなる。ホーム開幕戦で主導権を握るためには、守備から攻撃への切り替えの速さが鍵になりそうだ。

一方の京都サンガF.C.は、リーグ上位のスプリント数に象徴される走力と運動量が大きな強みだ。高い強度のプレスで相手に自由を与えず、試合全体を通してハードワークを続けられるかが勝敗を左右する。

また、両チームの通算対戦成績は京都の9勝、長崎の8勝、2分と非常に拮抗している。2026年前半の「J1百年構想リーグ」でも互いにホームで1勝ずつを挙げており、今回も接戦が期待されるカードとなる。

V・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.の通算対戦成績・昨季の結果は？

V・ファーレン長崎と京都サンガF.C.の通算対戦成績は、長崎から見て19試合8勝2分9敗となっている。J2リーグ戦に加え、2013年のJ1昇格プレーオフ、2026年に開催されたJ1百年構想リーグでの対戦も含めた成績だ。

2025シーズンは、両チームの所属カテゴリーが異なっていたため直接対決は行われなかった。京都はJ1リーグで3位に入り、上位争いを演じた一方、長崎はJ2リーグを2位で終えてJ1昇格を決めている。

直近では、2026年の明治安田J1百年構想リーグ WESTで2度対戦し、いずれも京都が勝利した。3月18日の第7節では京都が2-1、5月23日の第18節でも1-0で長崎を下しており、直近の対戦では京都が結果を残している。

項目 内容 通算対戦成績 V・ファーレン長崎の8勝2分9敗 通算試合数 19試合 2026年第7節 V・ファーレン長崎 1-2 京都サンガF.C. 2026年第18節 京都サンガF.C. 1-0 V・ファーレン長崎

V・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.の所属選手一覧は？

2026-27シーズンの京都サンガF.C.は、ランコ・ポポヴィッチ監督のもとで新シーズンに臨む。ラファエル・エリアスが新主将を務める攻撃陣に加え、奥川雅也、米本拓司、福岡慎平、平戸太貴ら中盤の選手もそろい、J1でのさらなる躍進を目指す陣容となっている。

一方のV・ファーレン長崎は、J1復帰を果たし、高木琢也監督体制2年目のシーズンを迎える。山口蛍、マテウス・ジェズス、ディエゴ・ピトゥカ、チアゴ・サンタナら経験豊富な選手に加え、大南拓磨、土肥幹太、保田堅心ら新戦力も加わっている。

京都は新加入選手を複数加えながら上位定着を狙い、長崎はJ1の舞台で定着と飛躍を目指す。両チームの主な所属選手は以下の通り。

クラブ ポジション 所属選手 京都サンガF.C. GK 太田岳志、圍謙太朗、ファンティーニ燦、村上昌謙 京都サンガF.C. DF 福田心之助、アピアタウィア久、永田倖大、加藤蓮、山本楓大、エンリケ・トレヴィザン、石田侑資、ウェベルトン、鈴木義宜、山中亮輔 京都サンガF.C. MF ジョアン・ペドロ、奥川雅也、米本拓司、福岡慎平、チアゴ・ソウザ・リマ、平岡大陽、松田天馬、尹星俊、齊藤未月、平戸太貴、立川遼翔、佐藤響、中野瑠馬、新井晴樹、本田風智 京都サンガF.C. FW ラファエル・エリアス、マルコ・トゥーリオ、アレックス・ソウザ、デイビッジ・シルバ、加藤拓己、酒井滉生、平賀大空、エベルトン・マセイオ、長沢駿 V・ファーレン長崎 GK 後藤雅明、波多野豪 V・ファーレン長崎 DF エドゥアルド、翁長聖、江川湧清、高畑奎汰、関口正大、大南拓磨、土肥幹太 V・ファーレン長崎 MF 山口蛍、マテウス・ジェズス、ディエゴ・ピトゥカ、米田隼也、長谷川元希、松本天夢、澤田崇、保田堅心 V・ファーレン長崎 FW チアゴ・サンタナ、ノーマン・キャンベル、山崎凌吾

V・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.の放送・配信予定は？

2026-27明治安田J1リーグ第1節のV・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.は、『DAZN』でライブ配信される予定だ。試合は2026年8月9日(日)19:00キックオフ予定で、キックオフ時間にあわせてネット配信が行われる。

2026-27シーズンの明治安田J1リーグは、DAZNで全試合がライブ配信される予定となっている。そのため、現地観戦が難しい場合は、スマートフォン、タブレット、PC、テレビなどからDAZNを通じて視聴できる。

一方で、現時点では地上波およびBSでのテレビ放送予定は確認されていない。開幕節では一部試合でテレビ放送が予定されているものの、V・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.についてはDAZNでのネット視聴が基本となる。

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