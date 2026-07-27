マイナビオールスターゲーム2026は何時開始？第1戦・第2戦の日程と当日スケジュールまとめ

プロ野球の夏の恒例イベント「マイナビオールスターゲーム2026」が開催される。

本記事では、プロ野球オールスターゲーム2026の試合開始時間を紹介する。

プロ野球オールスターゲーム2026は何時から？

「マイナビオールスターゲーム2026」は、第1戦・第2戦ともに18:30試合開始予定となっている。第1戦は2026年7月28日(火)に東京ドーム、第2戦は7月29日(水)に富山市民球場アルペンスタジアムで開催される。

試合当日は、両日とも15:30に開門予定。試合前には17:30からホームランダービーが実施されるため、現地観戦する場合や放送・配信で視聴する場合は、試合開始前のイベント時間もあわせて押さえておきたい。

特にホームランダービーから楽しみたい場合は、17:30までに視聴準備を済ませておくのがおすすめだ。メインのオールスターゲームは18:30開始予定のため、試合本編だけを視聴する場合は開始時間に注意したい。

項目 時間 内容 開門予定 15:30 第1戦・第2戦ともに共通 ホームランダービー 17:30 試合前のアトラクションとして実施 試合開始 18:30 マイナビオールスターゲーム2026開始予定

プロ野球オールスターゲーム2026の放送・配信予定は？

「マイナビオールスターゲーム2026」は、2026年7月28日(火)に第1戦、7月29日(水)に第2戦が行われる。両試合とも18:30プレーボール予定で、試合前の17:30からはホームランダービーも開催される予定だ。

視聴方法は、地上波テレビ、BS、CS、インターネット配信が用意されている。地上波ではテレビ朝日系列が18:30から21:00まで中継し、BS朝日では17:30からホームランダービー、21:00以降にリレー中継を実施予定。試合前イベントから楽しみたい場合は、BS朝日も選択肢となる。

また、CSテレ朝チャンネル2では17:30から試合終了まで中継予定。ネット配信では『ABEMA』が17:30から試合終了まで完全無料でライブ配信する予定となっており、スマホやPC、テレビアプリなどから視聴したい人にも利用しやすい。

視聴方法 対象日程 放送・配信時間 ポイント テレビ朝日系列

※一部地域を除く 第1戦：7月28日(火)

第2戦：7月29日(水)

予備日：7月30日(木) 18:30～21:00 試合開始から地上波で視聴可能。ホームランダービーの放送は対象外となる見込み BS朝日 第1戦：7月28日(火)

第2戦：7月29日(水)

予備日：7月30日(木) 17:30～18:30

21:00～ 17:30からホームランダービーを放送。21:00以降は地上波からのリレー中継を実施予定 CSテレ朝チャンネル2 第1戦：7月28日(火)

第2戦：7月29日(水)

予備日：7月30日(木) 17:30～試合終了まで ホームランダービーから試合終了まで通して見たい人向け ABEMA 第1戦：7月28日(火)

第2戦：7月29日(水)

予備日：7月30日(木) 17:30～試合終了まで 完全無料ライブ配信予定。スマホ、PC、テレビアプリなどで視聴可能

なお、第2戦が雨天などで中止となった場合は、2026年7月30日(木)が予備日となる。放送・配信スケジュールは変更される可能性があるため、視聴前に各局や配信サービスの最新情報もチェックしておきたい。

プロ野球オールスターゲーム2026の出場選手は？

「マイナビオールスターゲーム2026」には、セ・リーグ、パ・リーグから各31名、計62名の選手が出場する。ファン投票、選手間投票、監督選抜、プラスワン投票を経て、各リーグを代表するスター選手が選ばれた。

セ・リーグは阪神の藤川球児監督が指揮を執り、山野太一(ヤクルト)、大山悠輔(阪神)、佐藤輝明(阪神)、森下翔太(阪神)らがメンバー入り。パ・リーグはソフトバンクの小久保裕紀監督が率い、伊藤大海(日本ハム)、栗原陵矢(ソフトバンク)、万波中正(日本ハム)、F.レイエス(日本ハム)らが選出されている。

また、ホームランダービーには各リーグ4名ずつ、計8名が出場予定。セ・リーグからは佐藤輝明、森下翔太、牧秀悟、細川成也、パ・リーグからはF.レイエス、栗原陵矢、万波中正、近藤健介が選ばれている。

セ・リーグ監督：藤川球児(阪神)

セ・リーグコーチ：相川亮二(DeNA)、橋上秀樹(巨人)

セ・リーグ投手：山野太一(ヤクルト)、髙橋遥人(阪神)、大勢(巨人)、J.キハダ(ヤクルト)、R.ドリス(阪神)、東克樹(DeNA)、S.レイノルズ(DeNA)、田中瑛斗(巨人)、井上温大(巨人)、大野雄大(中日)、松山晋也(中日)、岡本駿(広島)、テイラー・ハーン(広島)、清水昇(ヤクルト)、星知弥(ヤクルト)

セ・リーグ捕手：古賀優大(ヤクルト)、坂本誠志郎(阪神)、大城卓三(巨人)、坂倉将吾(広島)

セ・リーグ内野手：大山悠輔(阪神)、中野拓夢(阪神)、佐藤輝明(阪神)、村松開人(中日)、長岡秀樹(ヤクルト)、牧秀悟(DeNA)、浦田俊輔(巨人)、坂本勇人(巨人)

セ・リーグ外野手：森下翔太(阪神)、細川成也(中日)、増田珠(ヤクルト)、T.キャベッジ(巨人)

パ・リーグ監督：小久保裕紀(ソフトバンク)

パ・リーグコーチ：新庄剛志(日本ハム)、岸田護(オリックス)

パ・リーグ投手：伊藤大海(日本ハム)、鈴木昭汰(ロッテ)、A.マチャド(オリックス)、大津亮介(ソフトバンク)、R.オスナ(ソフトバンク)、北山亘基(日本ハム)、A.エスピノーザ(オリックス)、椋木蓮(オリックス)、藤平尚真(楽天)、髙橋光成(西武)、岩城颯空(西武)、平良海馬(西武)、横山陸人(ロッテ)

パ・リーグ捕手：田宮裕涼(日本ハム)、若月健矢(オリックス)

パ・リーグ内野手：清宮幸太郎(日本ハム)、T.ネビン(西武)、小川龍成(ロッテ)、滝澤夏央(西武)、栗原陵矢(ソフトバンク)、水野達稀(日本ハム)、村林一輝(楽天)、太田椋(オリックス)

パ・リーグ外野手：万波中正(日本ハム)、周東佑京(ソフトバンク)、西川史礁(ロッテ)、近藤健介(ソフトバンク)、西川龍馬(オリックス)、辰己涼介(楽天)、柳田悠岐(ソフトバンク)

パ・リーグ指名打者：F.レイエス(日本ハム)

ホームランダービー出場選手：佐藤輝明(阪神)、森下翔太(阪神)、牧秀悟(DeNA)、細川成也(中日)、F.レイエス(日本ハム)、栗原陵矢(ソフトバンク)、万波中正(日本ハム)、近藤健介(ソフトバンク)

プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

ABEMAプレミアムとは？

ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

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