男子ゴルフのメジャー第3戦『全米オープンゴルフ選手権2026』がアメリカで開催される。

本記事では、全米オープンゴルフ2026の各ラウンドの日本開始時間について紹介する。

全米オープンゴルフ2026は何時から？日本の開始時間を紹介

全米オープンゴルフ2026は、日本時間6月18日(木)夜に開幕する。第1ラウンドは同日19時35分、第2ラウンドは6月19日(金)19時35分に第1組がスタートする予定だ。第3ラウンド以降の競技開始時刻は現時点で未定となっている。

開催地のアメリカ・ニューヨーク州にあるシネコックヒルズ・ゴルフクラブと日本には時差があるため、テレビ放送やインターネット配信は日本時間の夜から翌朝にかけて行われる。観戦するサービスによって中継の開始時間が異なる点には注意したい。

『U-NEXT』では、第1日と第2日を20時50分頃から、第3日と最終日を22時50分頃からライブ配信の予定。「日本勢徹底マークLIVE」など、一部チャンネルでは通常の国際映像と開始時間が異なる場合がある。

CS放送の『ゴルフネットワーク』では、主に深夜0時前後から翌朝まで生中継を実施する予定だ。

日程 競技開始時間 U-NEXT ゴルフネットワーク 第1日

6月18日(木) 19:35

第1組スタート 20:50頃～

日本勢徹底マークLIVEは21:00頃～ 6月19日(金)

0:30～9:00 第2日

6月19日(金) 19:35

第1組スタート 20:50頃～ 6月20日(土)

0:30～9:00 第3日

6月20日(土) 未定 22:50頃～ 6月21日(日)

0:00～9:00 最終日

6月21日(日) 未定 22:50頃～ 6月21日(日)

23:00～8:00

全米オープンゴルフ2026の中継予定は？

前述のとおり、2026年の全米オープンゴルフ選手権は、『U-NEXT』と『ゴルフネットワーク』でライブ中継される予定だ。日本と開催地のアメリカ・ニューヨーク州には13時間の時差があるため、日本では夜から翌朝にかけての観戦が中心となる。

『U-NEXT』では、全ラウンドをインターネットでライブ配信。日本語実況・解説付きの国際映像に加え、日本人選手のプレーを中心に追う「日本勢徹底マークLIVE」などのマルチチャンネル配信も予定されている。

CS放送の『ゴルフネットワーク』でも全ラウンドを生中継する。競技の進行状況に応じた最大延長が設定されているほか、夕方以降にはリピート放送も予定されている。

ラウンド U-NEXT ゴルフネットワーク 第1日 6月18日(木)

20:50～／21:00～ 6月19日(金)

0:30～9:00 第2日 6月19日(金)

20:50～ 6月20日(土)

0:30～9:00 第3日 6月20日(土)

22:50～ 6月21日(日)

0:00～9:00 最終日 6月21日(日)

22:50～ 6月21日(日)

23:00～8:00

『U-NEXT』の通常中継は、月額プランまたはワールドゴルフパックの会員が視聴可能。初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる場合があるが、「日本勢徹底マークLIVE」の視聴には月額2,600円(税込)のワールドゴルフパックへの登録が必要となる。

全米オープンゴルフ2026の日本人出場選手は？

『第126回全米オープンゴルフ選手権』には、日本から松山英樹、久常涼、大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平の5選手が出場する。

松山と久常は出場資格を満たして本戦入り。大岩、大西、佐藤は、日本地区最終予選会を突破して出場権を獲得した。

松山英樹：予選会免除

久常涼：世界ランキング上位60位

大岩龍一：日本地区最終予選会を首位通過

大西魁斗：日本地区最終予選会を2位通過

佐藤大平：プレーオフを制して予選通過

全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。