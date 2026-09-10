超RIZIN.5の各試合は何時から？大会開始時間・全対戦カードの試合順・開始予想時間まとめ

「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、2026年9月10日(木)に京セラドーム大阪で開催されるRIZINの大型大会だ。

本記事では、超RIZIN.5の大会開始時間に加え、全対戦カードの試合順をもとに各試合が何時頃に始まるのか予想時間を紹介する。

超RIZIN.5は何時から？各試合の開始予想時間まとめ

「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、2026年9月10日(木)16:00に大会開始予定となっている。

当日は14:00に開場し、PPV配信は15:00からスタート。大会終了は21:30頃が見込まれている。なお、当初発表されていた17:00開始から1時間繰り上げられているため注意したい。

今大会は、冨澤大智vsドンマイ川端が中止となったことで全8試合を実施予定。各試合の開始時刻は正式発表されておらず、前の試合の決着時間や演出、休憩時間などによって前後する可能性がある。

試合 対戦カード 開始予想時間 第1試合 “ブラックパンサー”ベイノア vs 宇佐美秀メイソン 16:00頃～ 第2試合 RENA vs ナターシャ・クジュティナ 16:30頃～ 第3試合 ヴガール・ケラモフ vs 高木凌 17:05頃～ 第4試合 斎藤裕 vs YA-MAN 17:40頃～ 第5試合 ホベルト・サトシ・ソウザ vs 野村駿太 18:15頃～ 休憩 第5試合終了後 ― 第6試合 カルシャガ・ダウトベック vs 平本蓮 19:00頃～ 第7試合 朝倉未来 vs 青木真也 19:40頃～ 第8試合・メインイベント ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs AJ・マッキー 20:30～21:00頃

大会全体の主なスケジュールは以下の通り。

項目 時間 開場 14:00 PPV配信開始 15:00 大会開始 16:00 大会終了予想 21:30頃

なお、KOや一本による早期決着が続いた場合は予定より早く進行する可能性がある一方、判定決着や演出が長引いた場合は開始時間が遅れることもある。目当ての試合がある場合は、予想時刻より早めに視聴を開始しておきたい。

超RIZIN.5 浪速の超復活祭りのテレビ放送・ネット配信

(C)RIZIN FF

「超RIZIN.5」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV(ペイパービュー)による生中継・ライブ配信が行われる。地上波テレビでの放送予定はない。

配信はいずれも9月10日(木)15:00から開始予定で、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEでは前売6,500円、当日6,900円、アーカイブ5,000円で視聴できる。スカパー！は当日6,900円でのPPV放送となる。

PPVチケット価格・配信プラットフォーム

配信日時 PPVチケット料金(税込) プラットフォーム 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 ABEMA 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN 100 CLUB 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN LIVE 9月10日(木)15:00～ 当日6,900円 スカパー！

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(C)AbemaTV,Inc.

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください。