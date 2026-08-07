野杁正明vsリウ・メンヤンは何時から？試合開始予想時間・大会日程・中継予定まとめ

野杁正明vsリウ・メンヤンは、2026年8月8日(土)に開催される『ONE SAMURAI 2』のメインイベントとして行われる予定だ。

本記事では、野杁正明vsリウ・メンヤンの開始予想時間について紹介する。

野杁正明vsリウ・メンヤンは何時から？開始予想時間まとめ

野杁正明vsリウ・メンヤンは、2026年8月8日(土)に東京・EBARA WAVE アリーナおおたで開催される『ONE SAMURAI 2』のメインイベントとして行われる予定だ。大会は16:00開場、17:30に第1試合開始予定となっている。

野杁正明vsリウ・メンヤンは、全10試合のうち最後に組まれている第10試合。前の9試合が順次行われるため、試合開始は20:30〜21:30頃になる可能性がある。

ただし、開始予想時間は公式発表ではなく、各試合の決着状況や大会進行によって大きく前後する場合がある。リアルタイムで観戦する場合は、配信開始時間や大会開始時間から余裕を持って視聴準備をしておきたい。

項目 内容 大会名 ONE SAMURAI 2 対戦カード 野杁正明 vs リウ・メンヤン 開催日 2026年8月8日(土) 開場時間 16:00 第1試合開始 17:30 試合順 第10試合(メインイベント) 開始予想時間 20:30〜21:30頃 会場 EBARA WAVE アリーナおおた(東京都)

ONE SAMURAI 2の対戦カードは？

2026年8月8日(土)に行われる『ONE SAMURAI 2』では、メインイベントを含む全10試合が組まれている。大会の中心となるのは、ONE SAMURAIフェザー級キックボクシングトーナメントの準々決勝だ。

メインイベントでは、野杁正明が中国のリウ・メンヤンと対戦する。野杁にとっては過去に敗れている相手との再戦であり、トーナメント突破へ向けて大きな意味を持つ一戦となる。

また、コーメインイベントでは海人がモハメド・シアサラニと激突。第8試合では都木航佑とルオ・チャオが対戦し、いずれもフェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝として実施される。

そのほか、MMAでは山北渓人vs田上こゆる、山本歩夢vs平山諒、森昴星vs佐藤雄介などのカードが予定されている。キックボクシングでも笠原弘希、嵐舞、スアレックらが出場予定で、日本勢の戦いに注目が集まる。

なお、当初参戦予定だった安保瑠輝也は、練習中に負ったヒジのケガにより今大会を欠場する。

試合順 対戦カード 試合内容 第10試合

(メインイベント) 野杁正明 vs リウ・メンヤン フェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝 第9試合

(コーメインイベント) 海人 vs モハメド・シアサラニ フェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝 第8試合 都木航佑 vs ルオ・チャオ フェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝 第7試合 山北渓人 vs 田上こゆる ストロー級 MMA 第6試合 山本歩夢 vs 平山諒 バンタム級 MMA 第5試合 奥村将真 vs 礼司 ストロー級 キックボクシング 第4試合 森昴星 vs 佐藤雄介 ライト級 MMA 第3試合 笠原弘希 vs 塩川琉斗 フェザー級 キックボクシング 第2試合 嵐舞 vs 北野克樹 バンタム級 キックボクシング 第1試合 スアレック vs 田中勇利 フェザー級 キックボクシング

野杁正明選手の次戦の中継予定は？

野杁正明が出場する『ONE SAMURAI 2』は、2026年8月8日(土)にU-NEXTで独占ライブ配信される。配信は14:45から開始予定で、大会は17:30からスタートする見込みだ。

テレビ放送については、現時点で地上波およびBSでの中継予定は確認されていない。野杁正明vsリウ・メンヤンをリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTでのネット配信が主な視聴方法となる。

ライブ配信後には見逃し配信も予定されており、準備が整い次第、2026年9月26日(水)23:59まで視聴可能となる。月額プラン利用者は追加チケットなしで視聴でき、無料トライアル期間中でも対象となる予定だ。

大会名：ONE SAMURAI 2

対戦カード：野杁正明 vs リウ・メンヤン

配信サービス：U-NEXT

配信形態：独占ライブ配信

配信開始時間：2026年8月8日(土)14:45～

大会開始時間：2026年8月8日(土)17:30～

地上波・BS：放送予定なし

見逃し配信：ライブ配信終了後、準備完了次第～2026年9月26日(水)23:59まで

視聴料：月額プランで視聴可能、チケット購入不要

野杁正明選手の次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 2」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 2」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。