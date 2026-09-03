日本vsマリは何時から？女子バスケW杯2026初戦の試合開始時間・日程まとめ

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップでマリ代表との初戦に臨む。

本記事では、女子バスケW杯の日本vsマリの開始時間を紹介する。

日本vsマリは何時から？女子バスケW杯初戦の開始時間は？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の日本代表初戦となる日本vsマリは、日本時間2026年9月4日(金)18:30にティップオフ予定だ。

大会初戦となる重要な一戦だけに、試合開始時刻を事前に確認しておきたい。

項目 内容 対戦カード 日本 vs マリ 試合日 2026年9月4日(金) 開始時間 18:30(日本時間) 現地時間 9:30

日本vsマリの放送・配信予定は？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の開幕戦、日本代表vsマリ代表は、日本時間2026年9月4日(金)18:30にティップオフ予定だ。

試合をリアルタイムで視聴する場合は、FODチャンネルまたはDAZNでのネット配信が選択肢となる。FODチャンネルは18:20から、DAZNは18:30からライブ配信を実施する予定だ。

一方、地上波のフジテレビとCSのフジテレビNEXTでは、試合終了後の深夜帯に録画・ディレイ放送が予定されている。リアルタイム観戦を希望する場合は、ネット配信を利用したい。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信形態 FODチャンネル 18:20 ライブ配信 DAZN／DMM×DAZNホーダイ 18:30 ライブ配信 フジテレビ(地上波) 24:45 録画・ディレイ放送 フジテレビNEXT(CS) 25:00 録画放送

女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

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『DAZN』ではバスケ女子W杯をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

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