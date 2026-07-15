イングランドvsアルゼンチンは日本時間の何時からキックオフ？ワールドカップ2026準決勝

FIFAワールドカップ2026・イングランド代表vsアルゼンチン代表が準決勝で行われる。

本記事では、イングランドvsアルゼンチンの日本時間キックオフ時間について紹介する。

イングランドvsアルゼンチンは日本時間の何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、日本時間2026年7月16日(木)4:00にキックオフ予定だ。決勝進出を懸けた注目カードで、日本では早朝の時間帯に行われる。

試合会場は、アメリカ・ジョージア州アトランタのアトランタスタジアム(メルセデス・ベンツ・スタジアム)。リアルタイムで観戦する場合は、前日夜のうちに放送・配信サービスや視聴環境を確認しておきたい。

試合：イングランド代表vsアルゼンチン代表

日程：2026年7月16日(木)

キックオフ：4:00(日本時間)

会場：アトランタスタジアム(メルセデス・ベンツ・スタジアム)

開催地：アメリカ・ジョージア州アトランタ

イングランドvsアルゼンチンはどこで見られる？放送・配信予定まとめ

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、『DAZN』で無料ライブ配信される。見逃し配信にも対応予定で、リアルタイムで見られない場合でも試合後に視聴できる。

テレビでは『NHK総合』と『NHK BSプレミアム4K』で生中継が予定されている。ネット配信では『NHK ONE』でもライブ配信と見逃し配信が行われるため、テレビだけでなくスマートフォンやPCからも視聴可能だ。

一方、『日本テレビ』と『フジテレビ』での地上波中継は予定されていない。『DAZN』ではこの試合を無料配信の対象としており、有料会員であれば大会全104試合のライブ配信・見逃し配信も楽しめる。DAZN中継では松原良香氏と戸田和幸氏が解説、下田恒幸氏が実況を担当。NHK中継では、福西崇史氏と林陵平氏が解説、森田哲意アナウンサーが実況を担当する。

DAZN ：ネット配信／無料ライブ配信・見逃し配信／解説：松原良香、戸田和幸／実況：下田恒幸

：ネット配信／無料ライブ配信・見逃し配信／解説：松原良香、戸田和幸／実況：下田恒幸 NHK総合：地上波／生中継／解説：福西崇史、林陵平／実況：森田哲意

NHK BSプレミアム4K：衛星放送／生中継／NHK総合と同内容

NHK ONE：ネット配信／ライブ配信・見逃し配信／解説：福西崇史、林陵平／実況：森田哲意

日本テレビ：放送予定なし

フジテレビ：放送予定なし

ワールドカップ2026をライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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