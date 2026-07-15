Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Jude Victor William Bellingham messi(C)Getty Images
【7月16日4時キックオフ】イングランドvsアルゼンチンはDAZNで無料ライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

イングランドvsアルゼンチンは日本時間の何時からキックオフ？ワールドカップ2026準決勝

ワールドカップ
イングランド
アルゼンチン
イングランド 対 アルゼンチン

北中米ワールドカップ(W杯)2026準決勝のイングランドvsアルゼンチンは日本時間の何時から？試合日時・キックオフ時刻を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

FIFAワールドカップ2026・イングランド代表vsアルゼンチン代表が準決勝で行われる。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

本記事では、イングランドvsアルゼンチンの日本時間キックオフ時間について紹介する。

イングランドvsアルゼンチンは日本時間の何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、日本時間2026年7月16日(木)4:00にキックオフ予定だ。決勝進出を懸けた注目カードで、日本では早朝の時間帯に行われる。

試合会場は、アメリカ・ジョージア州アトランタのアトランタスタジアム(メルセデス・ベンツ・スタジアム)。リアルタイムで観戦する場合は、前日夜のうちに放送・配信サービスや視聴環境を確認しておきたい。

  • 試合：イングランド代表vsアルゼンチン代表
  • 日程：2026年7月16日(木)
  • キックオフ：4:00(日本時間)
  • 会場：アトランタスタジアム(メルセデス・ベンツ・スタジアム)
  • 開催地：アメリカ・ジョージア州アトランタ

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

イングランドvsアルゼンチンはどこで見られる？放送・配信予定まとめ

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、『DAZN』で無料ライブ配信される。見逃し配信にも対応予定で、リアルタイムで見られない場合でも試合後に視聴できる。

テレビでは『NHK総合』と『NHK BSプレミアム4K』で生中継が予定されている。ネット配信では『NHK ONE』でもライブ配信と見逃し配信が行われるため、テレビだけでなくスマートフォンやPCからも視聴可能だ。

一方、『日本テレビ』と『フジテレビ』での地上波中継は予定されていない。『DAZN』ではこの試合を無料配信の対象としており、有料会員であれば大会全104試合のライブ配信・見逃し配信も楽しめる。DAZN中継では松原良香氏と戸田和幸氏が解説、下田恒幸氏が実況を担当。NHK中継では、福西崇史氏と林陵平氏が解説、森田哲意アナウンサーが実況を担当する。

  • DAZN：ネット配信／無料ライブ配信・見逃し配信／解説：松原良香、戸田和幸／実況：下田恒幸
  • NHK総合：地上波／生中継／解説：福西崇史、林陵平／実況：森田哲意
  • NHK BSプレミアム4K：衛星放送／生中継／NHK総合と同内容
  • NHK ONE：ネット配信／ライブ配信・見逃し配信／解説：福西崇史、林陵平／実況：森田哲意
  • 日本テレビ：放送予定なし
  • フジテレビ：放送予定なし

イングランドvsアルゼンチンはDAZN無料配信！全試合見られる視聴割引は7/20まで今すぐ登録

ワールドカップ2026をライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【視聴方法】

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー