Bリーグオールスター2026は何時から？全試合日程とティップオフ時間まとめ

Bリーグのスター選手が集結する年に一度の祭典、Bリーグオールスター2026。ドリームマッチや各種コンテストが行われるため、各イベントの開始時間にも注目が集まる。

本記事では、Bリーグオールスター2026の開始時間、ティップオフ時間について紹介する。

Bリーグオールスター2026の開始時間・ティップオフ時間は？

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、3日間で複数の試合とイベントが組まれており、開始時間を把握しておくことが重要になる。DAY1はアジアクロストーナメントが16:55にスタートし、DAY2はU15のピースゲームが15:35、各種コンテストが16:30から行われる。最終日のDAY3はU18オールスターゲームが11:30開始で、メインイベントとなるオールスターゲーム(B.BLACKvsB.WHITE)のティップオフは15:00予定だ。

開場時間もあわせて押さえておきたい。DAY1は15:30開場、DAY2は13:00開場、DAY3は10:00開場となっている。配信やテレビ中継で視聴する場合も、開始直前の見逃しを防ぐためにタイムテーブルを事前に確認しておくのが安全だ。

日程 開場 開始時間 イベント 1月16日(金)DAY1 15:30 16:55(準決勝第1試合)

17:40(準決勝第2試合)

18:35(3位決定戦)

19:45(決勝) B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026 1月17日(土)DAY2 13:00 15:35

16:30(スキルズチャレンジ)

17:15(3ポイントコンテスト)

17:55(ダンクコンテスト) B.LEAGUE ALL-STAR PEACE GAME 2026(U15選抜)

B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026 1月18日(日)DAY3 10:00 11:30

15:00(ティップオフ) インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026(B.BLACKvsB.WHITE)

Bリーグオールスター2026の中継予定は？

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、テレビ中継とインターネット配信の両方で視聴可能となっている。3日間にわたる全イベントを通してライブ視聴できるサービスはバスケットLIVEのみで、最も網羅性の高い視聴手段と言える。

DAY1とDAY2は、アジアクロストーナメントをはじめとする各種プログラムが実施され、いずれもバスケットLIVEでリアルタイム配信される。DAY2のオールスターコンテストに限っては、バスケットLIVEに加えてBS10でのテレビ放送も予定されており、配信以外の視聴方法も用意されている。

視聴環境が大きく広がるのは最終日のDAY3。1月18日15:00開始予定のオールスターゲームは、NHK BSで生中継されるほか、NHK総合での深夜全国録画放送、開催地長崎では長崎国際テレビによる地上波生中継が行われる。さらにJ SPORTSでも中継が予定されている。

配信サービスも複数あり、J SPORTSオンデマンド、U-NEXT、DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)、Prime Video内のバスケットLIVEなどでメインゲームを視聴できる。

日程 実施内容 放送・配信 1月16日(金)DAY1 アジアクロストーナメント バスケットLIVE(全イベントライブ配信) 1月17日(土)DAY2 ピースゲーム、オールスターコンテスト バスケットLIVE(全イベント)

BS10(オールスターコンテスト) 1月18日(日)DAY3 U18オールスター、オールスターゲーム U-NEXT

バスケットLIVE(全イベント)

NHK BS(生中継)

NHK総合(深夜録画放送)

長崎国際テレビ(地上波生中継)

J SPORTS

J SPORTSオンデマンド

DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)

Prime Video(バスケットLIVE)

※U18オールスターはバスケットLIVEのみ

Bリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり

U-NEXTでは、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームをライブ配信予定だ。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルが利用可能。無料期間中はオールスターゲームの視聴に加え、映画やドラマ、アニメなどの豊富なコンテンツも楽しめる。初めて利用する場合は、トライアル期間を活用することで実質無料でオールスターを視聴できる。

【Amazon Prime Videoチャンネル】7日間無料トライアルあり

Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用できる。りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIでは、DAY3のイベントをライブ配信予定となっている。

「DMM×DAZNホーダイ」ならオールスターゲームもお得に視聴可能

Bリーグオールスター2026のメインゲームをネット配信で視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢のひとつとなる。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を個別に契約した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。セット契約によりコストを抑えつつ、 B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームを含むDAZN配信コンテンツを楽しめる。

すでにDAZNを利用している場合でもプランの切り替えが可能となっているため、詳細は公式サイトで確認しておきたい。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

