【7月17日】全英オープンゴルフ第2日の日本人開始時間・地上波テレビ放送予定

男子ゴルフのメジャー大会『全英オープンゴルフ2026』は、日本時間7月17日(金)に第2日を迎える。

本記事では、全英オープンゴルフ2026第2日の日本人選手の開始時間、地上波テレビ放送予定を紹介する。

全英オープンゴルフ2026第2日の日本人選手の開始時間は？

全英オープンゴルフ2026第2日は、日本時間2026年7月17日(金)から18日(土)未明にかけて行われる。日本勢は計8名が出場しており、予選通過を懸けた第2ラウンドに臨む。

日本人選手で最も早くスタートするのは中島啓太で、16時36分にティーオフ予定。その後、片岡尚之、比嘉一貴、金子駆大、久常涼、松山英樹、米澤蓮、永野竜太郎が順にスタートする。

松山英樹は22時31分に、ベン・グリフィン、ミンウ・リーと同組でプレーを開始する予定。第2日は予選ラウンド最終日となるため、各選手のスコアだけでなく、カットライン付近の動きにも注目が集まる。

選手 開始時間 日程 中島啓太 16:36 7月17日(金) 片岡尚之 19:04 7月17日(金) 比嘉一貴 19:15 7月17日(金) 金子駆大 21:53 7月17日(金) 久常涼 22:09 7月17日(金) 松山英樹 22:31 7月17日(金) 米澤蓮 23:59 7月17日(金) 永野竜太郎 00:21 7月18日(土)未明

全英オープンゴルフ2026第2日の地上波テレビ放送予定は？

全英オープンゴルフ2026第2日は、地上波テレビでの放送予定はない。テレビで視聴する場合は、衛星放送の『ゴルフネットワーク』で生中継される予定となっている。

ネット配信では『U-NEXT』がライブ配信を実施。第2日は日本時間7月17日(金)14:30から翌18日(土)4:30まで配信予定で、予選ラウンド最終日の日本人選手のプレーも視聴できる。

『U-NEXT』では、国際映像によるマルチチャンネル中継に加え、日本勢を中心に追う「日本勢密着マークLIVE」も用意されている。地上波での放送はないため、リアルタイムで視聴する場合はネット配信または衛星放送を利用する形となる。

チャンネル 形態 第2日の放送・配信時間 備考 地上波 テレビ放送 放送予定なし 地上波での生中継は予定されていない U-NEXT ネット配信 7/17(金)14:30～7/18(土)4:30 全日見放題で独占ライブ配信。最大5CHのマルチチャンネル中継あり ゴルフネットワーク 衛星放送 7/17(金)14:00～7/18(土)4:30 第2日を生中継予定

※すべて日本時間。

※中継内容・日程は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

※U-NEXT「日本勢密着マークLIVE」の配信時間は密着対象選手のスタート時間次第。

※U-NEXT通常版ライブ配信の特定グループチャンネルの配信開始時間は決定次第公式サイトに記載。

全英オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。また、「日本勢密着マークLIVE」を利用せず、最大5CHのマルチチャンネル国際映像のみで楽しむ場合、月額プランの31日間無料トライアルでも大会の視聴が可能だ。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。