【7月16日】全英オープンゴルフ第1日の日本人開始時間は？スタート時間・組み合わせ・地上波放送予定

海外メジャーの一つである全英オープンゴルフが開幕し、大会第1日には日本人選手も出場予定だ。

本記事では、全英オープンゴルフ第1日の日本人選手の開始時間、地上波テレビ放送予定を紹介する。

全英オープンゴルフ第1日の日本人選手の開始時間は？

2026年の全英オープンゴルフ第1日は、7月16日(水)に行われる。日本勢は計8人が出場予定で、夕方から深夜、翌17日未明にかけて順次ティオフする。

日本人選手では、金子駆大が16:47に最初のスタートを迎え、久常涼、松山英樹、米澤蓮、永野竜太郎、中島啓太が続く。片岡尚之と比嘉一貴は日付をまたいだ17日未明のスタート予定となっている。

松山英樹は17:25にティオフ予定で、B.グリフィン、ミンウ・リーと同組。日本勢のプレーを追う場合は、各選手の開始時間と同組選手をあわせて確認しておきたい。

選手名 開始時間 同組選手 金子駆大 16:47 M.トルビョンセン、T.スマイス 久常涼 17:03 A.スモーリー、S.スティーブンス 松山英樹 17:25 B.グリフィン、ミンウ・リー 米澤蓮 18:53 A.ロズナー、C.サラット 永野竜太郎 19:15 ハム・ジョンウ、A.デ・カストロ・ピエラ 中島啓太 21:42 J.キーファー、P.クーディ 片岡尚之 00:10

※17日未明 M.プランケット、B.B.スコーゲン 比嘉一貴 00:21

※17日未明 ヤン・ジホ、N.ルイター

全英オープンゴルフ第1日の放送・配信予定は？

全英オープンゴルフ2026の第1日は、ネット配信の『U-NEXT』と、衛星放送の『ゴルフネットワーク』で視聴できる。地上波でのテレビ放送予定はなく、ライブで観戦する場合はネット配信または衛星放送を利用する形となる。

『U-NEXT』では、第1日を7月16日(木)14:30から翌17日(金)4:30までライブ配信予定。国際映像による中継に加え、日本人選手を中心に追う「日本勢密着マークLIVE」も用意されている。

テレビでは『ゴルフネットワーク』が7月16日(木)14:00から翌17日(金)4:30まで生中継を予定している。日本勢は夕方から深夜、翌朝未明にかけて順次ティオフするため、各選手の開始時間とあわせて放送・配信スケジュールを確認しておきたい。

チャンネル 形態 放送・配信時間 内容 U-NEXT ネット配信 7月16日(木)14:30～7月17日(金)4:30 独占ライブ配信

最大5CHのマルチチャンネル中継

日本勢密着マークLIVEあり ゴルフネットワーク 衛星放送 7月16日(木)14:00～7月17日(金)4:30 生中継 地上波 テレビ放送 放送予定なし -

※すべて日本時間。

※中継内容・日程は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

※U-NEXT「日本勢密着マークLIVE」の配信時間は密着対象選手のスタート時間次第。

※U-NEXT通常版ライブ配信の特定グループチャンネルの配信開始時間は決定次第公式サイトに記載。

全英オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。また、「日本勢密着マークLIVE」を利用せず、最大5CHのマルチチャンネル国際映像のみで楽しむ場合、月額プランの31日間無料トライアルでも大会の視聴が可能だ。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

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