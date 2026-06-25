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Dow Championship 2026 - Final RoundGetty Images Sport
全米女子プロゴルフ選手権はU-NEXTで独占生配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

【6月25日】全米女子プロゴルフ選手権2026第1日の日本人スタート時間は？組み合わせ・テレビ放送・ネット配信予定

【渋野日向子ら出場予定】全米女子プロゴルフ選手権2026第1日の日本人スタート時間は？出場選手15名の組み合わせ・地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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全米女子プロゴルフ選手権2026 U-NEXTで独占生配信！

31日間無料トライアルで視聴開始！

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女子ゴルフの海外メジャー第3戦『全米女子プロゴルフ選手権2026』が、現地時間6月25日(木)に開幕する。世界のトッププレーヤーが集う大舞台には日本勢も出場し、メジャータイトルを懸けて第1ラウンドに臨む。

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全米女子プロゴルフ選手権第1日の日本人開始時間・地上波テレビ放送予定について紹介する。

全米女子プロゴルフ選手権第1日の日本人開始時間は？

2026年のKPMG全米女子プロゴルフ選手権は、アメリカ・ミネソタ州のヘイゼルティン・ナショナルGCで開催される。第1ラウンドには日本勢15名が出場し、過去最多タイとなる大所帯で海外メジャーに挑む。

日本時間6月25日(木)は21:00の竹田麗央を皮切りに、渋野日向子、古江彩佳、岩井明愛、山下美夢有、西郷真央、畑岡奈紗、馬場咲希が順次スタート。日付が変わった26日(金)未明から早朝にかけては、原英莉花、勝みなみ、岩井千怜、桑木志帆、笹生優花、吉田優利、西村優菜が第1ラウンドを迎える。

日本勢には、1977年の樋口久子以来49年ぶりとなる大会制覇への期待がかかる。初日の滑り出しが優勝争いに向けた重要なポイントとなりそうだ。

日付開始時間選手スタートホール
6月25日(木)21:00竹田麗央10番
6月25日(木)21:11渋野日向子10番
6月25日(木)21:22古江彩佳1番
6月25日(木)21:33岩井明愛1番
6月25日(木)22:06山下美夢有10番
6月25日(木)22:28西郷真央1番
6月25日(木)22:50畑岡奈紗1番
6月25日(木)23:01馬場咲希10番
6月26日(金)02:47原英莉花10番
6月26日(金)03:09勝みなみ1番
6月26日(金)03:31岩井千怜1番
6月26日(金)04:04桑木志帆1番
6月26日(金)04:04笹生優花10番
6月26日(金)04:15吉田優利1番
6月26日(金)04:37西村優菜1番

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全米女子プロゴルフ選手権第1日の地上波テレビ放送予定・ネット配信予定は？

2026年の全米女子プロゴルフ選手権第1日は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。地上波、BS、CSを含め、テレビでの放送予定はない。

U-NEXTの通常配信は、日本時間6月25日(木)23:50からスタートする。また、「ワールドゴルフパック」では、日本人選手を中心に追う「日本勢徹底マークLIVE」を同日20:20から視聴可能だ。

大会初日をより早い時間帯から楽しみたい場合は、日本勢徹底マークLIVEが選択肢となる。いずれも日本語の実況・解説付きで配信される予定だ。

放送・配信サービス形態開始時間視聴条件
U-NEXTネット配信6月25日(木)23:50～月額プラン
U-NEXT
日本勢徹底マークLIVE		ネット配信6月25日(木)20:20～ワールドゴルフパック
地上波・BS・CSテレビ放送予定なし

※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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全米女子プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法

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全米女子プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

  1. U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
  2. ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
  3. 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
  4. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
  5. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。