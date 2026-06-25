【6月25日】全米女子プロゴルフ選手権2026第1日の日本人スタート時間は？組み合わせ・テレビ放送・ネット配信予定

女子ゴルフの海外メジャー第3戦『全米女子プロゴルフ選手権2026』が、現地時間6月25日(木)に開幕する。世界のトッププレーヤーが集う大舞台には日本勢も出場し、メジャータイトルを懸けて第1ラウンドに臨む。

全米女子プロゴルフ選手権第1日の日本人開始時間・地上波テレビ放送予定について紹介する。

全米女子プロゴルフ選手権第1日の日本人開始時間は？

2026年のKPMG全米女子プロゴルフ選手権は、アメリカ・ミネソタ州のヘイゼルティン・ナショナルGCで開催される。第1ラウンドには日本勢15名が出場し、過去最多タイとなる大所帯で海外メジャーに挑む。

日本時間6月25日(木)は21:00の竹田麗央を皮切りに、渋野日向子、古江彩佳、岩井明愛、山下美夢有、西郷真央、畑岡奈紗、馬場咲希が順次スタート。日付が変わった26日(金)未明から早朝にかけては、原英莉花、勝みなみ、岩井千怜、桑木志帆、笹生優花、吉田優利、西村優菜が第1ラウンドを迎える。

日本勢には、1977年の樋口久子以来49年ぶりとなる大会制覇への期待がかかる。初日の滑り出しが優勝争いに向けた重要なポイントとなりそうだ。

日付 開始時間 選手 スタートホール 6月25日(木) 21:00 竹田麗央 10番 6月25日(木) 21:11 渋野日向子 10番 6月25日(木) 21:22 古江彩佳 1番 6月25日(木) 21:33 岩井明愛 1番 6月25日(木) 22:06 山下美夢有 10番 6月25日(木) 22:28 西郷真央 1番 6月25日(木) 22:50 畑岡奈紗 1番 6月25日(木) 23:01 馬場咲希 10番 6月26日(金) 02:47 原英莉花 10番 6月26日(金) 03:09 勝みなみ 1番 6月26日(金) 03:31 岩井千怜 1番 6月26日(金) 04:04 桑木志帆 1番 6月26日(金) 04:04 笹生優花 10番 6月26日(金) 04:15 吉田優利 1番 6月26日(金) 04:37 西村優菜 1番

全米女子プロゴルフ選手権第1日の地上波テレビ放送予定・ネット配信予定は？

2026年の全米女子プロゴルフ選手権第1日は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。地上波、BS、CSを含め、テレビでの放送予定はない。

U-NEXTの通常配信は、日本時間6月25日(木)23:50からスタートする。また、「ワールドゴルフパック」では、日本人選手を中心に追う「日本勢徹底マークLIVE」を同日20:20から視聴可能だ。

大会初日をより早い時間帯から楽しみたい場合は、日本勢徹底マークLIVEが選択肢となる。いずれも日本語の実況・解説付きで配信される予定だ。

放送・配信サービス 形態 開始時間 視聴条件 U-NEXT ネット配信 6月25日(木)23:50～ 月額プラン U-NEXT

日本勢徹底マークLIVE ネット配信 6月25日(木)20:20～ ワールドゴルフパック 地上波・BS・CS テレビ放送 予定なし －

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全米女子プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全米女子プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。