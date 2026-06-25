【6月25日】全米女子プロゴルフ選手権2026第1日の日本人スタート時間は？組み合わせ・テレビ放送・ネット配信予定

女子ゴルフの海外メジャー第3戦『全米女子プロゴルフ選手権2026』が、現地時間6月25日(木)に開幕する。世界のトッププレーヤーが集う大舞台には日本勢も出場し、メジャータイトルを懸けて第1ラウンドに臨む。
全米女子プロゴルフ選手権第1日の日本人開始時間・地上波テレビ放送予定について紹介する。
全米女子プロゴルフ選手権第1日の日本人開始時間は？
2026年のKPMG全米女子プロゴルフ選手権は、アメリカ・ミネソタ州のヘイゼルティン・ナショナルGCで開催される。第1ラウンドには日本勢15名が出場し、過去最多タイとなる大所帯で海外メジャーに挑む。
日本時間6月25日(木)は21:00の竹田麗央を皮切りに、渋野日向子、古江彩佳、岩井明愛、山下美夢有、西郷真央、畑岡奈紗、馬場咲希が順次スタート。日付が変わった26日(金)未明から早朝にかけては、原英莉花、勝みなみ、岩井千怜、桑木志帆、笹生優花、吉田優利、西村優菜が第1ラウンドを迎える。
日本勢には、1977年の樋口久子以来49年ぶりとなる大会制覇への期待がかかる。初日の滑り出しが優勝争いに向けた重要なポイントとなりそうだ。
|日付
|開始時間
|選手
|スタートホール
|6月25日(木)
|21:00
|竹田麗央
|10番
|6月25日(木)
|21:11
|渋野日向子
|10番
|6月25日(木)
|21:22
|古江彩佳
|1番
|6月25日(木)
|21:33
|岩井明愛
|1番
|6月25日(木)
|22:06
|山下美夢有
|10番
|6月25日(木)
|22:28
|西郷真央
|1番
|6月25日(木)
|22:50
|畑岡奈紗
|1番
|6月25日(木)
|23:01
|馬場咲希
|10番
|6月26日(金)
|02:47
|原英莉花
|10番
|6月26日(金)
|03:09
|勝みなみ
|1番
|6月26日(金)
|03:31
|岩井千怜
|1番
|6月26日(金)
|04:04
|桑木志帆
|1番
|6月26日(金)
|04:04
|笹生優花
|10番
|6月26日(金)
|04:15
|吉田優利
|1番
|6月26日(金)
|04:37
|西村優菜
|1番
全米女子プロゴルフ選手権第1日の地上波テレビ放送予定・ネット配信予定は？
2026年の全米女子プロゴルフ選手権第1日は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。地上波、BS、CSを含め、テレビでの放送予定はない。
U-NEXTの通常配信は、日本時間6月25日(木)23:50からスタートする。また、「ワールドゴルフパック」では、日本人選手を中心に追う「日本勢徹底マークLIVE」を同日20:20から視聴可能だ。
大会初日をより早い時間帯から楽しみたい場合は、日本勢徹底マークLIVEが選択肢となる。いずれも日本語の実況・解説付きで配信される予定だ。
|放送・配信サービス
|形態
|開始時間
|視聴条件
|U-NEXT
|ネット配信
|6月25日(木)23:50～
|月額プラン
|U-NEXT
日本勢徹底マークLIVE
|ネット配信
|6月25日(木)20:20～
|ワールドゴルフパック
|地上波・BS・CS
|テレビ放送
|予定なし
|－
※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
全米女子プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全米女子プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。
「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
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U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。