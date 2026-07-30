全英女子オープンゴルフ2026日本人選手の開始時間は？何時から？

女子ゴルフのメジャー大会『AIG女子オープン(全英女子オープンゴルフ)2026』が、2026年7月30日(木)から8月2日(日)にかけて開催される。

本記事では、全英女子オープンゴルフ2026に出場する日本人選手のスタート時間を紹介する。

全英女子オープンゴルフ2026 日本人選手の開始時間は？

全英女子オープンゴルフ2026には、前年度覇者の山下美夢有、歴代覇者の渋野日向子をはじめ、日本から計17名の選手が出場する。予選ラウンドは7月30日(木)と31日(金)に行われ、各選手が午前組と午後組に分かれてスタートする。

初日は高橋彩華が日本時間15:03に日本勢の先陣を切る。勝みなみ、竹田麗央、荒木優奈、西郷真央、岩井明愛らが続き、午後から夜にかけて古江彩佳、笹生優花、渋野日向子、畑岡奈紗、山下美夢有、菅楓華らが登場する予定だ。

2日目は初日と午前・午後の組み合わせが入れ替わる形となり、原英莉花が日本時間14:52にスタート予定。以降、永井花奈、桑木志帆、佐久間朱莉、渋野日向子、岩井千怜、畑岡奈紗、山下美夢有らが順にティーオフする。

全英女子オープンはイングランドで開催されるため、日本時間では午後から夜にかけてのスタートが中心となる。日本人選手の予選ラウンド開始時間は以下の通り。

選手名 初日：7月30日(木) 2日目：7月31日(金) 高橋彩華 15:03 19:47 勝みなみ 15:14 19:58 竹田麗央 16:09 20:53 荒木優奈 16:09 20:53 西郷真央 16:20 21:04 岩井明愛 16:31 21:15 古江彩佳 17:09 21:53 笹生優花 17:42 22:26 原英莉花 19:36 14:52 永井花奈 19:47 15:03 桑木志帆 19:58 15:14 佐久間朱莉 20:20 15:36 渋野日向子 20:42 15:58 岩井千怜 20:53 16:09 畑岡奈紗 21:04 16:20 山下美夢有 21:15 16:31 菅楓華 22:15 17:31

全英女子オープンゴルフの中継予定

全英女子オープンゴルフは、ネット配信の『U-NEXT』、衛星放送の『ゴルフネットワーク』で中継される予定だ。

『U-NEXT』では、「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」のいずれでも国際映像のライブ配信を実施する。日本語実況・解説付きでの配信が予定されており、担当者などの詳細は配信開始の6時間前までに配信ページで案内される。なお、日本語音声の対象外となる時間帯は英語音声での配信となる。

さらに、「ワールドゴルフパック」では「日本勢徹底マークLIVE」も視聴可能だ。同チャンネルでは、宮里藍プロがスペシャルゲスト解説を務め、日本人選手のプレーを中心に大会の模様を届ける。

サービス・チャンネル 視聴形態 放送・配信スケジュール U-NEXT

31日間無料体験 ネット配信 【1日目：7/30(木)】16:55～

【2日目：7/31(金)】16:55～

【3日目：8/1(土)】15:55～

【最終日：8/2(日)】15:55～ U-NEXT(日本勢徹底マークCh)

ワールドゴルフパック ネット配信 【1日目：7/30(木)】14:55～

【2日目：7/31(金)】14:55～

【3日目：8/1(土)】14:55～

【最終日：8/2(日)】14:55～ ゴルフネットワーク 衛星放送 【1日目：7/30(木)】21:00～27:00

【2日目：7/31(金)】21:00～27:00

【3日目：8/1(土)】20:00～27:00

【最終日：8/2(日)】20:00～27:00

※すべて日本時間。

※開始時間や中継内容は変更となる場合があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトをご確認ください。

全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。