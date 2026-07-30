全英女子オープンゴルフ2026日本人選手の開始時間は？何時から？

女子ゴルフのメジャー大会『AIG女子オープン(全英女子オープンゴルフ)2026』が、2026年7月30日(木)から8月2日(日)にかけて開催される。
本記事では、全英女子オープンゴルフ2026に出場する日本人選手のスタート時間を紹介する。
全英女子オープンゴルフ2026 日本人選手の開始時間は？
全英女子オープンゴルフ2026には、前年度覇者の山下美夢有、歴代覇者の渋野日向子をはじめ、日本から計17名の選手が出場する。予選ラウンドは7月30日(木)と31日(金)に行われ、各選手が午前組と午後組に分かれてスタートする。
初日は高橋彩華が日本時間15:03に日本勢の先陣を切る。勝みなみ、竹田麗央、荒木優奈、西郷真央、岩井明愛らが続き、午後から夜にかけて古江彩佳、笹生優花、渋野日向子、畑岡奈紗、山下美夢有、菅楓華らが登場する予定だ。
2日目は初日と午前・午後の組み合わせが入れ替わる形となり、原英莉花が日本時間14:52にスタート予定。以降、永井花奈、桑木志帆、佐久間朱莉、渋野日向子、岩井千怜、畑岡奈紗、山下美夢有らが順にティーオフする。
全英女子オープンはイングランドで開催されるため、日本時間では午後から夜にかけてのスタートが中心となる。日本人選手の予選ラウンド開始時間は以下の通り。
|選手名
|初日：7月30日(木)
|2日目：7月31日(金)
|高橋彩華
|15:03
|19:47
|勝みなみ
|15:14
|19:58
|竹田麗央
|16:09
|20:53
|荒木優奈
|16:09
|20:53
|西郷真央
|16:20
|21:04
|岩井明愛
|16:31
|21:15
|古江彩佳
|17:09
|21:53
|笹生優花
|17:42
|22:26
|原英莉花
|19:36
|14:52
|永井花奈
|19:47
|15:03
|桑木志帆
|19:58
|15:14
|佐久間朱莉
|20:20
|15:36
|渋野日向子
|20:42
|15:58
|岩井千怜
|20:53
|16:09
|畑岡奈紗
|21:04
|16:20
|山下美夢有
|21:15
|16:31
|菅楓華
|22:15
|17:31
全英女子オープンゴルフの中継予定
全英女子オープンゴルフは、ネット配信の『U-NEXT』、衛星放送の『ゴルフネットワーク』で中継される予定だ。
『U-NEXT』では、「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」のいずれでも国際映像のライブ配信を実施する。日本語実況・解説付きでの配信が予定されており、担当者などの詳細は配信開始の6時間前までに配信ページで案内される。なお、日本語音声の対象外となる時間帯は英語音声での配信となる。
さらに、「ワールドゴルフパック」では「日本勢徹底マークLIVE」も視聴可能だ。同チャンネルでは、宮里藍プロがスペシャルゲスト解説を務め、日本人選手のプレーを中心に大会の模様を届ける。
|サービス・チャンネル
|視聴形態
|放送・配信スケジュール
|U-NEXT
31日間無料体験
|ネット配信
|【1日目：7/30(木)】16:55～
【2日目：7/31(金)】16:55～
【3日目：8/1(土)】15:55～
【最終日：8/2(日)】15:55～
|U-NEXT(日本勢徹底マークCh)
ワールドゴルフパック
|ネット配信
|【1日目：7/30(木)】14:55～
【2日目：7/31(金)】14:55～
【3日目：8/1(土)】14:55～
【最終日：8/2(日)】14:55～
|ゴルフネットワーク
|衛星放送
|【1日目：7/30(木)】21:00～27:00
【2日目：7/31(金)】21:00～27:00
【3日目：8/1(土)】20:00～27:00
【最終日：8/2(日)】20:00～27:00
※すべて日本時間。
※開始時間や中継内容は変更となる場合があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトをご確認ください。
全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。
「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
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U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
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「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。