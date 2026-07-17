全英オープンゴルフ2026日本勢の開始時間は？日本人選手8名のティーオフ時刻・視聴方法

男子ゴルフのメジャー大会『全英オープンゴルフ2026』には、松山英樹、久常涼ら日本人選手が出場する。各選手によって、スタート時間が異なるため、日本人選手を追いたい場合はそれぞれの時間をチェックすることが重要だ。

本記事では、全英オープンゴルフ2026に出場する日本人選手の開始時間を紹介する。

全英オープンゴルフ2026に出場する日本人選手第2日のティーオフ時間は？

全英オープンゴルフ2026の第2ラウンドは、日本時間2026年7月17日(金)から18日(土)未明にかけて実施される。日本からは8選手が出場しており、決勝ラウンド進出を目指す重要な一日となる。

日本勢では、中島啓太が16時36分に最も早くスタートする予定。その後、片岡尚之、比嘉一貴、金子駆大、久常涼、松山英樹、米澤蓮、永野竜太郎の順でティーオフする。

松山英樹は22時31分にスタート予定で、ベン・グリフィン、ミンウ・リーと同組でプレーする。第2日は予選通過ラインを意識した戦いとなるため、日本人選手のスコア推移にも注目したい。

中島啓太：7月17日(金)16:36スタート予定

片岡尚之：7月17日(金)19:04スタート予定

比嘉一貴：7月17日(金)19:15スタート予定

金子駆大：7月17日(金)21:53スタート予定

久常涼：7月17日(金)22:09スタート予定

松山英樹：7月17日(金)22:31スタート予定

米澤蓮：7月17日(金)23:59スタート予定

永野竜太郎：7月18日(土)0:21スタート予定

全英オープンゴルフ2026第2日の中継予定は？

全英オープンゴルフ2026第2日は、地上波でのテレビ中継は予定されていない。リアルタイムで視聴する場合は、ネット配信の『U-NEXT』、または衛星放送の『ゴルフネットワーク』を利用する形となる。

『U-NEXT』では、第2日を日本時間7月17日(金)14:30から翌18日(土)4:30までライブ配信予定。国際映像によるマルチチャンネル中継に加え、日本人選手を中心に追う「日本勢密着マークLIVE」も用意されている。

テレビでは『ゴルフネットワーク』が7月17日(金)14:00から翌18日(土)4:30まで生中継を予定している。地上波での放送はないため、松山英樹、久常涼ら日本勢の第2ラウンドを追う場合は、配信サービスや衛星放送の視聴環境を事前に整えておきたい。

※すべて日本時間。

※中継内容・日程は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

※U-NEXT「日本勢密着マークLIVE」の配信時間は密着対象選手のスタート時間次第。

※U-NEXT通常版ライブ配信の特定グループチャンネルの配信開始時間は決定次第公式サイトに記載。

全英オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。また、「日本勢密着マークLIVE」を利用せず、最大5CHのマルチチャンネル国際映像のみで楽しむ場合、月額プランの31日間無料トライアルでも大会の視聴が可能だ。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。