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netflixNetflix
Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料
Tsutomu Maeda

Netflix(ネットフリックス)の料金プラン一覧｜月額価格が一番安いのはどれ？

ネトフリ(Netflix)の月額料金はいくら？プラン別の価格やセットプランなどお得な加入方法を紹介。


Netflixと同額でLINEプレミアム特典付き！
LYP netflix logo

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

初回1カ月分実質無料

動画配信サービス『Netflix(ネットフリックス)』には、複数の加入プランが用意されている。

【LYPプレミアム with Netflix】LYPプレミアム実質無料、初めての方は1カ月利用分のPayPayポイント付与今すぐ登録

本記事では、Netflixの料金プラン一覧やお得な加入方法を紹介する。

【Netflixの料金プラン一覧】一番安いのはどれ？

『Netflix』の料金プランは「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類。最も安いのは月額890円(税込)の「広告つきスタンダード」だ

『Netflix』に加入するなら、通常の『Netflix』と同額で「LINEのプレミアム特典」なども利用できる『LYPプレミアム with Netflix』がおすすめ。初めて両サービスに登録する方は、月額料金1カ月分相当のPayPayポイント還元も受けられる。これにより、利用初月1カ月分の料金が実質無料となる。

なお、『LYPプレミアム with Netflix』経由で『Netflix』に加入することのデメリットは無いため、同額でより多くのサービスを受けられる点で魅力的だ。

プラン

Netflix単体

LYP経由

LYP経由の初回特典

特徴

広告つきスタンダード

890円
【最安値！】

890円
【最安値！】

890円相当還元
【最安値！】

▶LYP経由で登録

・広告あり
・フルHD画質
・同時視聴2台
・一部作品に視聴制限あり

※LYP経由ならLINEプレミアムなども利用可能

スタンダード

1,590円

1,590円

1,590円相当還元

▶LYP経由で登録

・広告なし
・フルHD画質
・同時視聴2台

※LYP経由ならLINEプレミアムなども利用可能

プレミアム

2,290円

2,290円

2,290円相当還元

▶LYP経由で登録

・広告なし
・4K/HDR画質
・同時視聴4台
・空間オーディオ対応

※LYP経由ならLINEプレミアムなども利用可能

※価格はすべて税込。
※初回特典はNetflix・LYPプレミアムの両方に初めて登録する方が対象。付与条件あり。

【LYPプレミアム with Netflix】LYPプレミアム実質無料、初めての方は1カ月利用分のPayPayポイント付与今すぐ登録

Netflix利用がよりお得になる加入方法は？

Netflixに登録するなら、同じ月額料金で『LYPプレミアム』の特典も利用できる『LYPプレミアム with Netflix』がお得だ。

LINEスタンプ使い放題やプレミアム送信取消、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど、通常は別料金となる『LYPプレミアム』のサービスを追加料金なしで利用できる。

さらに、NetflixとLYPプレミアムの両方に初めて登録する方は、月額料金1カ月分相当のPayPayポイントが還元されるキャンペーンを実施中。ポイントは登録の2カ月後の中旬～下旬に付与される予定で、登録の翌月末までにNetflixの利用開始手続きを完了することや、ポイント付与時まで会員登録とアカウント連携を継続することなどが条件となっている。

※月額料金が無料になるキャンペーンではありません。
※過去にNetflixまたはLYPプレミアムを利用したことがある場合は対象外。
※PayPayポイントは出金・譲渡不可。利用条件あり。

【LYPプレミアム with Netflix】LYPプレミアム実質無料、初めての方は1カ月利用分のPayPayポイント付与今すぐ登録

LYPプレミアム with Netflixの登録手順は？

lyp netflix planLY Corporation

『LYPプレミアム with Netflix』は、LINEの専用ページからプランを選択して登録する。初めて両サービスに登録する場合の手順は以下の通り。

  1. ▶LYPプレミアム with Netflix公式入会ページにアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 広告つきスタンダード・スタンダード・プレミアムから希望するプランを選択
  4. 画面の案内に従って会員登録を完了する
  5. Netflixの利用開始手続きを行い、視聴を開始する

※LINEアプリはiOS版26.1.0以上、Android版26.1.1以上が必要。
※すでにNetflixまたはLYPプレミアムを利用している場合は、会員状況によって登録方法が異なる。
※既存のNetflixアカウントを切り替える場合は、契約状況によって料金が重複する期間が発生する可能性があります。

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