2026 Ronald Acuna Jr Vladimir Guerrero Jr(C)Getty images
Tsutomu Maeda

ベネズエラvsドミニカ共和国は何時プレイボール？試合開始時間まとめ｜WBC2026

WBC2026・1次ラウンド プールD最終戦のベネズエラ対ドミニカ共和国は何時に始まる？プレイボールは日本時間のいつになる？侍ジャパンの対戦相手が決まる一戦の試合開始時刻を紹介。

WBC2026・プールD最終戦のベネズエラ代表vsドミニカ共和国代表が、ローンデポ・パーク(アメリカ・フロリダ州マイアミ)で行われる。

本記事では、ベネズエラvsドミニカ共和国の試合開始時間を紹介する。

ベネズエラvsドミニカ共和国で侍ジャパンの準々決勝が決定

1次ラウンドのプールCで全勝を収めた侍ジャパン(野球日本代表)は、首位で準々決勝に進出。準々決勝では、プールD・2位通過のチームと対戦することが決まっている。

そして、プールDではベネズエラとドミニカ共和国が開幕3連勝。両チームは既に準々決勝進出を決めているが、順位は決定していない。プールDの最終戦ではベネズエラvsドミニカ共和国の直接対決が行われるため、その試合の勝者が1位、敗者が2位通過となるシンプルな状況となっている。

ベネズエラvsドミニカ共和国は何時プレイボール？

ベネズエラvsドミニカ共和国は、アメリカ・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークで開催。試合開始日時は日本時間で3月12日(木)午前9:00予定となっている。

なお、侍ジャパン戦や他の試合同様にWBC2026を全試合独占配信している『Netflix』が、ベネズエラvsドミニカ共和国の中継も行う。

  • ラウンド：1次ラウンド・プールD最終戦
  • 試合日：2026年3月12日(木)
  • プレイボール時刻：午前9:00予定
  • 対戦カード：ベネズエラ代表 vs ドミニカ共和国代表
  • 会場：ローンデポ・パーク(マイアミ)
  • 放送・配信：Netflix独占

※すべて日本時間。

0