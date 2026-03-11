WBC2026・プールD最終戦のベネズエラ代表vsドミニカ共和国代表が、ローンデポ・パーク(アメリカ・フロリダ州マイアミ)で行われる。
本記事では、ベネズエラvsドミニカ共和国の試合開始時間を紹介する。
ベネズエラvsドミニカ共和国で侍ジャパンの準々決勝が決定
1次ラウンドのプールCで全勝を収めた侍ジャパン(野球日本代表)は、首位で準々決勝に進出。準々決勝では、プールD・2位通過のチームと対戦することが決まっている。
そして、プールDではベネズエラとドミニカ共和国が開幕3連勝。両チームは既に準々決勝進出を決めているが、順位は決定していない。プールDの最終戦ではベネズエラvsドミニカ共和国の直接対決が行われるため、その試合の勝者が1位、敗者が2位通過となるシンプルな状況となっている。
ベネズエラvsドミニカ共和国は何時プレイボール？
ベネズエラvsドミニカ共和国は、アメリカ・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークで開催。試合開始日時は日本時間で3月12日(木)午前9:00予定となっている。
なお、侍ジャパン戦や他の試合同様にWBC2026を全試合独占配信している『Netflix』が、ベネズエラvsドミニカ共和国の中継も行う。
- ラウンド：1次ラウンド・プールD最終戦
- 試合日：2026年3月12日(木)
- プレイボール時刻：午前9:00予定
- 対戦カード：ベネズエラ代表 vs ドミニカ共和国代表
- 会場：ローンデポ・パーク(マイアミ)
- 放送・配信：Netflix独占
※すべて日本時間。
午前開催も…ベネズエラvsドミニカ共和国を外出中に見る方法は？
『Netflix』はスマートテレビやゲーム機といった家庭での視聴に適したデバイスのほか、スマホやPC、タブレットにも対応しており、外出中でも問題なく視聴することができる。
また、スマホなどのデータ通信量が不安な方には、月額制で大量のデータ通信量を提供する格安SIMサービスがおすすめ。準々決勝以外は全試合がアメリカ開催となり、時差の関係で午前中のプレイボールとなるため、今のタイミングで契約してしまうのも手段の一つだ。
格安SIMに関する詳しい情報はこちらの記事でも解説しているが、以下ではおすすめサービスを紹介する。
|サービス名
|プラン名
|通信量
|月額料金(税込)
|補足
|U-NEXT MOBILE
|モバイルsetプラン
|20GB
永久繰り越し(最大100GB)
|2,489円
(実質)
|U-NEXT月額見放題込み
U-NEXTポイント1,200円分を自動充当
ドコモ回線・5G対応
|LINEMO
|ベストプラン
ベストプランV
|～3GB
3GB超～10GB
30GB
|990円
2,090円
2,970円
|LINEギガフリー対応
段階制料金
5分以内国内通話定額付き
|ahamo
|ahamo
|30GB
|2,970円
|5分通話無料
海外データ通信30GB
|dinomo
|トリプルキャリアプラン
|55GB
|5,148円
|docomo/au/楽天対応
海外2GB/月無料
10分かけ放題
|NUROモバイル
|VM/VS/VL/VLLプラン
NEOプラン
|5GB/10GB/15GB/35GB
|2～13ヶ月:499円～2,209円
14ヶ月目～:990円～2,699円
|初月無料
料金段階制
|mineo
|マイピタ(デュアル)
マイピタ(シングル)
|3GB/7GB/15GB/30GB/50GB
|デュアル:1,298円～2,948円
シングル:880円～2,695円
|パケット放題対応
3キャリア対応
|IIJmio
|ギガプラン
|2GB～65GB
|850円～3,900円
家族割適用で▲100円
|データ増量キャンペーンあり
通話定額オプション
※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。
Netflixのお得な視聴方法は？
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
