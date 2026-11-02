VPNとは？できることや仕組みをわかりやすく解説

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インターネットの安全性を高める手段として注目されている「VPN」。フリーWi-Fiの利用時や海外からのインターネット接続など、さまざまな場面で活用されているが、VPNとは何なのか、具体的に何ができるのか分からない人も多いだろう。

本記事では、VPNの基本的な仕組みやできること、利用するメリット・デメリットを初心者向けにわかりやすく解説する。

VPNとは？仕組みを初心者向けにわかりやすく解説

VPN(Virtual Private Network)とは、インターネット上に仮想的な専用通信経路を構築し、安全性を高めながらデータをやり取りするための技術だ。日本語では「仮想専用網」と呼ばれる。

通常のインターネット通信には、第三者による盗聴や情報漏えいなどのリスクがある。VPNを利用すると、端末とVPNサーバーの間に暗号化された通信経路を作り、通信内容を保護できる。

VPNは、フリーWi-Fiの利用時やテレワーク、海外からのインターネット接続など、個人・法人を問わず幅広い場面で活用されている。

VPNの仕組みは？4つの主要技術を紹介

VPNは、トンネリングや暗号化などの技術を組み合わせることで、インターネット上の通信を保護する仕組みだ。

主に「トンネリング」「カプセル化」「暗号化」「認証」の4つの技術が利用されている。

技術 仕組み・役割 トンネリング インターネット上に仮想的な通信経路を構築する カプセル化 通信データを別のパケットで包み、VPN経由で転送する 暗号化 通信内容を第三者が読み取れない形式に変換する 認証 接続するユーザーや端末が正当であるか確認する

トンネリング

トンネリングとは、インターネット上に仮想的な専用通信経路を作る技術だ。

端末とVPNサーバーの間に「トンネル」と呼ばれる通信経路を構築し、その経路を通じてデータを送受信する。

ただし、トンネリング自体が通信内容を暗号化するわけではないため、安全性を確保するには暗号化などの技術との組み合わせが重要となる。

カプセル化

カプセル化とは、送受信するデータを別の通信パケットで包み込む技術だ。

元のデータに新たなヘッダーなどを付加することで、VPNの通信経路を通じて目的地までデータを転送できる。

なお、カプセル化だけで通信内容が暗号化されるわけではなく、情報を保護するためには別途暗号化が必要となる。

暗号化

暗号化は、通信データを第三者が容易に読み取れない形式へ変換する技術だ。

VPNでは、端末とVPNサーバーの間の通信を暗号化することで、フリーWi-Fiなどを利用する際の盗聴リスクを軽減できる。

ただし、VPNサーバーから接続先までの通信がすべてVPNによって暗号化されるわけではないため、HTTPSなどの通信保護も重要となる。

認証

認証とは、VPNに接続するユーザーや端末が正規の利用者であるか確認する仕組みだ。

ID・パスワードや電子証明書などを利用し、許可されていない第三者による不正アクセスを防ぐ。

企業向けVPNでは、多要素認証を組み合わせることで、より安全性を高めることも可能だ。

VPNでできることは？主な利用シーン・メリット

VPNを利用すると、フリーWi-Fiでの通信保護や社内ネットワークへのリモートアクセス、IPアドレスの変更などが可能になる。

個人のプライバシー保護だけでなく、企業の情報セキュリティ対策にも活用されている。

利用シーン VPNでできること フリーWi-Fiの利用 通信を暗号化し、盗聴リスクを軽減する テレワーク・出張 外出先から社内ネットワークへ安全に接続する 本社・支社間の通信 複数拠点を接続し、データを共有する プライバシー保護 接続先に表示されるIPアドレスを変更する 海外からのアクセス VPNサーバーの所在地に応じた接続ができる

フリーWi-Fi利用時の通信を保護できる

カフェや空港、ホテルなどのフリーWi-Fiを利用する際、VPNを使うことで端末とVPNサーバー間の通信を暗号化できる。

第三者による通信内容の盗み見などのリスクを軽減できるため、外出先でインターネットを利用する機会が多い人に役立つ。

自宅や外出先から社内ネットワークに接続できる

VPNを利用すれば、自宅や出張先から会社のネットワークに接続できる。

社内ファイルサーバーや業務システムなどにリモートアクセスできるため、テレワーク環境の構築にも活用されている。

本社・支社など複数拠点を接続できる

企業では、VPNを使って本社や支社など離れた拠点のネットワークを接続することも可能だ。

物理的な専用線を新たに敷設せずに拠点間の通信環境を構築できる方式もあり、導入コストの削減につながる場合がある。

IPアドレスの変更やプライバシー保護に役立つ

一般的なVPNサービスでは、インターネットへの接続先に表示されるIPアドレスをVPNサーバーのものに変更できる。

これにより、接続元のIPアドレスからおおまかな所在地を推測されるリスクを軽減できる。

また、海外のVPNサーバーに接続することで、地域制限のあるサービスにアクセスできる場合もある。ただし、サービス側がVPN接続を制限しているケースもあるため、利用規約を確認しておきたい。

なお、VPNを利用しても完全に匿名になるわけではなく、Cookieやアカウント情報などによる追跡は引き続き可能だ。

VPNの種類は？主な接続方式の違いを比較

VPNには、一般的なインターネット回線を利用する「インターネットVPN」や、通信事業者の閉域網を利用する「IP-VPN」など、複数の接続方式がある。

利用目的や必要なセキュリティ水準、導入コストなどによって適した方式が異なる。

接続方式 特徴 コストの目安 インターネットVPN 一般のインターネット回線を利用。暗号化によって通信を保護 比較的安い IP-VPN 通信事業者の閉域網を利用。通信品質を確保しやすい 比較的高い エントリーVPN ブロードバンド回線と閉域網を組み合わせる 比較的安い 広域イーサネット 閉域網を利用し、複数拠点を柔軟に接続できる 構成によって異なる

インターネットVPN

インターネットVPNは、一般的なインターネット回線を利用して仮想的な専用通信経路を構築する方式だ。

専用回線を敷設する必要がないため、比較的低コストで導入できる。一方、インターネットの混雑状況によって通信速度が変動する場合がある。

IP-VPN

IP-VPNは、通信事業者が管理する閉域網を利用して拠点間を接続する方式だ。

一般のインターネットとは分離されたネットワークを利用するため、通信品質を管理しやすいことが特徴となる。

ただし、閉域網を利用することだけで通信内容が暗号化されるわけではなく、必要に応じて追加のセキュリティ対策が求められる。

エントリーVPN

エントリーVPNは、比較的安価なブロードバンド回線と通信事業者の閉域網を組み合わせる方式だ。

専用線を利用する方式よりも費用を抑えやすく、中小企業などの拠点間ネットワーク構築にも活用されている。

広域イーサネット

広域イーサネットは、通信事業者の閉域網を通じて複数の拠点を接続するネットワークサービスだ。

社内LANを拡張するような構成を実現でき、ネットワーク設計の自由度が高い点が特徴となっている。

厳密にはVPNの暗号化技術そのものではないが、企業の拠点間接続に利用される方式として、IP-VPNなどと比較されることが多い。

おすすめVPNサービス・料金は？

VPNは、通信の暗号化によるセキュリティ対策や海外からのインターネット接続など、さまざまな用途で利用されている。ここでは、主要VPNサービス5社の料金プランや特徴を比較する。

NordVPN

『NordVPN』は、VPNの基本機能に加え、パスワード管理やクラウドストレージなどの機能を備えたサービスだ。ベーシック・コンプリート・エリートの3プランから選択できる。

プラン 2年(月額換算) 1年(月額換算) 1ヶ月 ベーシック 約540円 約840円 約2,290円 コンプリート 約690円 約990円 約3,050円 エリート 約990円 約1,300円 約3,360円

長期契約では割引が適用される場合があり、初回購入には30日間の返金保証が用意されている。

セカイVPN

『セカイVPN』は、日本のインターリンクが運営する国産VPNサービス。契約期間の縛りがなく、月額1,100円(税込)で利用できる。

項目 内容 初期費用 無料 月額料金 1,100円(税込) 無料体験 最大2ヶ月 契約期間 縛りなし

最大2ヶ月間の無料体験が用意されており、初めてVPNを利用する人や短期間だけ試したい人にもおすすめだ。

MillenVPN

『MillenVPN』は、アズポケットが運営する国産VPNサービス。長期向けのサブスクプランと、短期間だけ利用できるワンタイムプランを提供している。

プラン 料金(税込) 2年プラン 月額換算396円(一括9,504円) 1年プラン 月額換算594円(一括7,128円) ワンタイム7日 638円 ワンタイム15日 1,078円 ワンタイム30日 1,738円

サブスクプランには30日間の返金保証があり、固定IPアドレスも月額396円(税込)で追加できる。旅行などの一時利用にも適している。

ExpressVPN

『ExpressVPN』は、通信速度やセキュリティ機能に強みを持つVPNサービス。機能や同時接続台数に応じた3つのプランを展開している。

プラン 2年(月額換算) 1年(月額換算) 1ヶ月 ベーシック 約480円 約780円 2,480円 アドバンス 約680円 約980円 2,680円 Express Pro 約1,180円 約1,480円 3,680円

最大14台の同時接続に対応し、上位プランではパスワード管理や固定IPなども利用可能。初回契約には30日間の返金保証が付いている。

Surfshark VPN

『Surfshark VPN』は、同時接続台数が無制限のVPNサービス。VPNの基本機能に加え、広告ブロックやウイルス対策などを備えたプランも用意されている。

プラン 2年(月額換算) 1年(月額換算) 1ヶ月 Starter 約388円 約528円 2,803円 One 約428円 約558円 3,232円 One+ 約698円 約1,158円 3,727円

30日間の返金保証に加え、条件付きで7日間の無料体験も利用できる。スマートフォンやパソコンなど、複数の端末でVPNを使いたい人におすすめだ。

※料金は初回キャンペーン適用時の目安。月額換算料金は長期契約の一括払いを月数で割ったもので、更新時の料金や追加特典、税込・税抜の条件はサービスによって異なる。