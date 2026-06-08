Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
volleyball japan men(C)Getty Images
バレーボールネーションズ日本戦全試合配信！U-NEXT無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

バレーボール男子日本代表の最新メンバーは？背番号・身長・所属チーム一覧

バレーボール男子日本代表メンバー2026最新一覧｜背番号・所属クラブ・ポジションを紹介。

男女日本戦の全試合をライブ配信
volleyball nations 2026 main

U-NEXT

U-NEXTがバレーボールネーションズリーグ2026の日本戦を全試合配信

まずは31日間無料トライアル登録で視聴！

U-NEXTなら日本語実況・解説付き

31日間無料トライアルあり

バレーボール男子日本代表は、世界ランキング上位の常連として国際舞台で存在感を高めている。2026年もネーションズリーグや世界選手権、ロサンゼルス五輪へ向けた強化が続いており、多くの注目選手が日の丸を背負って戦う。

U-NEXTがバレーネーションズ日本戦を全試合配信！日本語実況・解説付き無料体験で視聴

本記事では、バレーボール男子日本代表の最新メンバーリストを紹介する。

2026年度バレーボール男子日本代表登録メンバーは？

2026年度のバレーボール男子日本代表登録メンバーには、石川祐希、髙橋藍、西田有志、小野寺太志、宮浦健人ら主力選手が名を連ねた。ロラン・ティリ監督体制2年目となる今季も、ネーションズリーグ(VNL)や世界選手権などを見据えた強化が進められる。

主将は引き続き石川祐希が務め、髙橋藍が副主将に就任。海外クラブでプレーする選手やSVリーグ所属選手、大学生、高校生まで幅広い世代が選出されており、経験と将来性を兼ね備えたメンバー構成となっている。

また、河東祐大、デ アルマス アライン、武田大周、一ノ瀬漣の4名が初選出。一ノ瀬は唯一の高校生メンバーとして登録されており、今後の成長にも注目が集まる。

背番号名前ポジション所属生年月日身長
1西田有志
(Yuji Nishida)		オポジット大阪ブルテオン2000/01/30186cm
2小野寺太志
(Taishi Onodera)		ミドルブロッカーサントリーサンバーズ大阪1996/02/27202cm
3深津英臣
(Hideomi Fukatsu)		セッターウルフドッグス名古屋1990/06/01181cm
4宮浦健人
(Kento Miyaura)		オポジットウルフドッグス名古屋1999/02/22190cm
5大塚達宣
(Tatsunori Otsuka)		アウトサイドヒッターパワーバレー・ミラノ(イタリア)2000/11/05195cm
6山内晶大
(Akihiro Yamauchi)		ミドルブロッカー大阪ブルテオン1993/11/30204cm
7新井雄大
(Yudai Arai)		アウトサイドヒッター広島サンダーズ1998/06/27188cm
8関田誠大
(Masahiro Sekita)		セッターサントリーサンバーズ大阪1993/11/20175cm
9河東祐大
(Yudai Kato)		セッタージェイテクトSTINGS愛知1998/02/07175cm
10髙橋健太郎
(Kentaro Takahashi)		ミドルブロッカージェイテクトSTINGS愛知1995/02/08201cm
11富田将馬
(Shoma Tomita)		アウトサイドヒッター大阪ブルテオン1997/06/20190cm
12髙橋藍
(Ran Takahashi)		アウトサイドヒッターサントリーサンバーズ大阪2001/09/02188cm
13小川智大
(Tomohiro Ogawa)		リベロサントリーサンバーズ大阪1996/07/04176cm
14石川祐希
(Yuki Ishikawa)		アウトサイドヒッタージラート(トルコ)1995/12/11192cm
15甲斐優斗
(Yuto Kai)		アウトサイドヒッター大阪ブルテオン2003/09/25200cm
16村山豪
(Go Murayama)		ミドルブロッカー東京グレートベアーズ1998/07/30192cm
17西本圭吾
(Keigo Nishimoto)		ミドルブロッカー広島サンダーズ1998/10/27189cm
18西山大翔
(Hiroto Nishiyama)		オポジット大阪ブルテオン2003/03/04193cm
19備一真
(Kazuma Sonae)		リベロインポスト・ChKS・ヘウム(ポーランド)1998/01/06168cm
20山本智大
(Tomohiro Yamamoto)		リベロ大阪ブルテオン1994/11/05171cm
21永露元稀
(Motoki Eiro)		セッター広島サンダーズ1996/06/08192cm
22デ アルマス アライン
(Alain De Armas)		アウトサイドヒッターサントリーサンバーズ大阪2001/03/04189cm
23エバデダン ラリー
(Larry Ebade-Dan)		ミドルブロッカー大阪ブルテオン2000/08/18195cm
24高橋慶帆
(Keihan Takahashi)		オポジットパリ・バレー(フランス)2003/10/13194cm
25下川諒
(Ryo Shimokawa)		セッターサントリーサンバーズ大阪2000/01/12178cm
26後藤陸翔
(Rikuto Goto)		アウトサイドヒッター東京グレートベアーズ2001/05/13187cm
27武田大周
(Taishu Takeda)		リベロ東レアローズ静岡2001/08/25171cm
28麻野堅斗
(Kento Asano)		ミドルブロッカー早稲田大学2004/12/24207cm
29三輪大将
(Daisuke Miwa)		ミドルブロッカー広島サンダーズ1999/12/17193cm
30西川馨太郎
(Keitaro Nishikawa)		ミドルブロッカー大阪ブルテオン2000/04/14195cm
31工藤有史
(Yushi Kudo)		アウトサイドヒッターVC長野トライデンツ2001/09/24190cm
32佐藤駿一郎
(Shunichiro Sato)		ミドルブロッカーウルフドッグス名古屋2000/05/17205cm
33川野琢磨
(Takuma Kawano)		アウトサイドヒッター東京グレートベアーズ2006/07/25197cm
34一ノ瀬漣
(Ren Ichinose)		アウトサイドヒッター鎮西高校2008/09/30190cm
35伊藤吏玖
(Riku Ito)		ミドルブロッカー東京グレートベアーズ2001/11/14195cm
36高橋和幸
(Kazuyuki Takahashi)		リベロジェイテクトSTINGS愛知2000/01/26170cm
37山田大貴
(Daiki Yamada)		オポジット/アウトサイドヒッター東レアローズ静岡2001/08/07191cm

U-NEXTがバレーネーションズ日本戦を全試合配信！日本語実況・解説付き無料体験で視聴

バレーボールネーションズリーグ2026男子日本代表の試合日程は？

バレーボール男子日本代表は、2026年6月10日に開幕する『バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026』に出場する。ロラン・ティリ監督率いる日本は、予選ラウンドで全12試合を戦い、上位8チームによるファイナルラウンド進出を目指す。

予選第1週は中国・臨沂で開催され、ウクライナ、ポーランド、中国、スロベニアと対戦。続く第2週はフランス・オルレアンでセルビア、イラン、アメリカ、フランスと激突する。

さらに第3週は日本・大阪で開催され、イタリア、カナダ、ベルギー、アルゼンチンとのホームゲームに臨む。世界ランキング上位国との対戦が続くだけに、ファイナルラウンド進出を占う重要な戦いとなりそうだ。

予選ラウンド終了後は、中国・寧波北侖でファイナルラウンドを開催。世界一を懸けた熱戦が繰り広げられる。

ラウンド開催地日程(日本時間)対戦相手
予選第1週中国(臨沂)6月10日(水)21:00ウクライナ
6月12日(金)21:00ポーランド
6月13日(土)17:30中国
6月14日(日)21:00スロベニア
予選第2週フランス(オルレアン)6月24日(水)20:30セルビア
6月26日(金)24:00イラン
6月27日(土)24:00アメリカ
6月28日(日)24:00フランス
予選第3週日本(大阪)7月15日(水)19:20イタリア
7月16日(木)19:20カナダ
7月17日(金)19:20ベルギー
7月19日(日)19:20アルゼンチン
ファイナルラウンド中国(寧波北侖)7月29日(水)準々決勝
7月30日(木)準々決勝
8月1日(土)準決勝
8月2日(日)3位決定戦
8月2日(日)決勝

※すべて日本時間。
※対戦カードおよび試合開始時間は変更となる場合があります。

U-NEXTがバレーネーションズ日本戦を全試合配信！日本語実況・解説付き無料体験で視聴

バレーボールネーションズリーグ2026の放送・配信予定は？

『バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026』は、動画配信サービス『U-NEXT』が男女日本代表戦を予選ラウンドからファイナルラウンドまでライブ配信する。日本語実況・解説付きで視聴できるため、日本戦を追いかけたいファンにとって有力な視聴手段となる。

テレビ放送では、予選ラウンド第3週およびファイナルラウンドの日本戦をTBS系列が放送予定。また、予選ラウンド第1週・第2週の日本戦はBS-TBSで中継される。

そのほか、『Volleyball TV』では日本戦を含む全試合を配信。海外向けサービスのため英語実況が中心となるが、大会全試合を視聴できるのが特徴だ。

なお、現時点でTVerによるライブ配信は予定されていない。

サービス種別配信・放送内容備考
U-NEXTネット配信男女日本代表戦全試合日本語実況・解説付き
TBS系列地上波予選第3週・ファイナルラウンドの日本戦全国放送予定
BS-TBSBS放送予選第1週・第2週の日本戦衛星放送で視聴可能
Volleyball TVネット配信大会全試合英語実況
TVer無料配信配信予定なしライブ配信非対応

U-NEXTがバレーネーションズ日本戦を全試合配信！日本語実況・解説付き無料体験で視聴

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

volleyball nations 2026 screenshotU-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了で視聴開始！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

U-NEXTがバレーネーションズ日本戦を全試合配信！日本語実況・解説付き無料体験で視聴

バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。