バレーボール男子日本代表の最新メンバーは？背番号・身長・所属チーム一覧

バレーボール男子日本代表は、世界ランキング上位の常連として国際舞台で存在感を高めている。2026年もネーションズリーグや世界選手権、ロサンゼルス五輪へ向けた強化が続いており、多くの注目選手が日の丸を背負って戦う。

本記事では、バレーボール男子日本代表の最新メンバーリストを紹介する。

2026年度バレーボール男子日本代表登録メンバーは？

2026年度のバレーボール男子日本代表登録メンバーには、石川祐希、髙橋藍、西田有志、小野寺太志、宮浦健人ら主力選手が名を連ねた。ロラン・ティリ監督体制2年目となる今季も、ネーションズリーグ(VNL)や世界選手権などを見据えた強化が進められる。

主将は引き続き石川祐希が務め、髙橋藍が副主将に就任。海外クラブでプレーする選手やSVリーグ所属選手、大学生、高校生まで幅広い世代が選出されており、経験と将来性を兼ね備えたメンバー構成となっている。

また、河東祐大、デ アルマス アライン、武田大周、一ノ瀬漣の4名が初選出。一ノ瀬は唯一の高校生メンバーとして登録されており、今後の成長にも注目が集まる。

背番号 名前 ポジション 所属 生年月日 身長 1 西田有志

(Yuji Nishida) オポジット 大阪ブルテオン 2000/01/30 186cm 2 小野寺太志

(Taishi Onodera) ミドルブロッカー サントリーサンバーズ大阪 1996/02/27 202cm 3 深津英臣

(Hideomi Fukatsu) セッター ウルフドッグス名古屋 1990/06/01 181cm 4 宮浦健人

(Kento Miyaura) オポジット ウルフドッグス名古屋 1999/02/22 190cm 5 大塚達宣

(Tatsunori Otsuka) アウトサイドヒッター パワーバレー・ミラノ(イタリア) 2000/11/05 195cm 6 山内晶大

(Akihiro Yamauchi) ミドルブロッカー 大阪ブルテオン 1993/11/30 204cm 7 新井雄大

(Yudai Arai) アウトサイドヒッター 広島サンダーズ 1998/06/27 188cm 8 関田誠大

(Masahiro Sekita) セッター サントリーサンバーズ大阪 1993/11/20 175cm 9 河東祐大

(Yudai Kato) セッター ジェイテクトSTINGS愛知 1998/02/07 175cm 10 髙橋健太郎

(Kentaro Takahashi) ミドルブロッカー ジェイテクトSTINGS愛知 1995/02/08 201cm 11 富田将馬

(Shoma Tomita) アウトサイドヒッター 大阪ブルテオン 1997/06/20 190cm 12 髙橋藍

(Ran Takahashi) アウトサイドヒッター サントリーサンバーズ大阪 2001/09/02 188cm 13 小川智大

(Tomohiro Ogawa) リベロ サントリーサンバーズ大阪 1996/07/04 176cm 14 石川祐希

(Yuki Ishikawa) アウトサイドヒッター ジラート(トルコ) 1995/12/11 192cm 15 甲斐優斗

(Yuto Kai) アウトサイドヒッター 大阪ブルテオン 2003/09/25 200cm 16 村山豪

(Go Murayama) ミドルブロッカー 東京グレートベアーズ 1998/07/30 192cm 17 西本圭吾

(Keigo Nishimoto) ミドルブロッカー 広島サンダーズ 1998/10/27 189cm 18 西山大翔

(Hiroto Nishiyama) オポジット 大阪ブルテオン 2003/03/04 193cm 19 備一真

(Kazuma Sonae) リベロ インポスト・ChKS・ヘウム(ポーランド) 1998/01/06 168cm 20 山本智大

(Tomohiro Yamamoto) リベロ 大阪ブルテオン 1994/11/05 171cm 21 永露元稀

(Motoki Eiro) セッター 広島サンダーズ 1996/06/08 192cm 22 デ アルマス アライン

(Alain De Armas) アウトサイドヒッター サントリーサンバーズ大阪 2001/03/04 189cm 23 エバデダン ラリー

(Larry Ebade-Dan) ミドルブロッカー 大阪ブルテオン 2000/08/18 195cm 24 高橋慶帆

(Keihan Takahashi) オポジット パリ・バレー(フランス) 2003/10/13 194cm 25 下川諒

(Ryo Shimokawa) セッター サントリーサンバーズ大阪 2000/01/12 178cm 26 後藤陸翔

(Rikuto Goto) アウトサイドヒッター 東京グレートベアーズ 2001/05/13 187cm 27 武田大周

(Taishu Takeda) リベロ 東レアローズ静岡 2001/08/25 171cm 28 麻野堅斗

(Kento Asano) ミドルブロッカー 早稲田大学 2004/12/24 207cm 29 三輪大将

(Daisuke Miwa) ミドルブロッカー 広島サンダーズ 1999/12/17 193cm 30 西川馨太郎

(Keitaro Nishikawa) ミドルブロッカー 大阪ブルテオン 2000/04/14 195cm 31 工藤有史

(Yushi Kudo) アウトサイドヒッター VC長野トライデンツ 2001/09/24 190cm 32 佐藤駿一郎

(Shunichiro Sato) ミドルブロッカー ウルフドッグス名古屋 2000/05/17 205cm 33 川野琢磨

(Takuma Kawano) アウトサイドヒッター 東京グレートベアーズ 2006/07/25 197cm 34 一ノ瀬漣

(Ren Ichinose) アウトサイドヒッター 鎮西高校 2008/09/30 190cm 35 伊藤吏玖

(Riku Ito) ミドルブロッカー 東京グレートベアーズ 2001/11/14 195cm 36 高橋和幸

(Kazuyuki Takahashi) リベロ ジェイテクトSTINGS愛知 2000/01/26 170cm 37 山田大貴

(Daiki Yamada) オポジット/アウトサイドヒッター 東レアローズ静岡 2001/08/07 191cm

バレーボールネーションズリーグ2026男子日本代表の試合日程は？

バレーボール男子日本代表は、2026年6月10日に開幕する『バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026』に出場する。ロラン・ティリ監督率いる日本は、予選ラウンドで全12試合を戦い、上位8チームによるファイナルラウンド進出を目指す。

予選第1週は中国・臨沂で開催され、ウクライナ、ポーランド、中国、スロベニアと対戦。続く第2週はフランス・オルレアンでセルビア、イラン、アメリカ、フランスと激突する。

さらに第3週は日本・大阪で開催され、イタリア、カナダ、ベルギー、アルゼンチンとのホームゲームに臨む。世界ランキング上位国との対戦が続くだけに、ファイナルラウンド進出を占う重要な戦いとなりそうだ。

予選ラウンド終了後は、中国・寧波北侖でファイナルラウンドを開催。世界一を懸けた熱戦が繰り広げられる。

ラウンド 開催地 日程(日本時間) 対戦相手 予選第1週 中国(臨沂) 6月10日(水)21:00 ウクライナ 6月12日(金)21:00 ポーランド 6月13日(土)17:30 中国 6月14日(日)21:00 スロベニア 予選第2週 フランス(オルレアン) 6月24日(水)20:30 セルビア 6月26日(金)24:00 イラン 6月27日(土)24:00 アメリカ 6月28日(日)24:00 フランス 予選第3週 日本(大阪) 7月15日(水)19:20 イタリア 7月16日(木)19:20 カナダ 7月17日(金)19:20 ベルギー 7月19日(日)19:20 アルゼンチン ファイナルラウンド 中国(寧波北侖) 7月29日(水) 準々決勝 7月30日(木) 準々決勝 8月1日(土) 準決勝 8月2日(日) 3位決定戦 8月2日(日) 決勝

※すべて日本時間。

※対戦カードおよび試合開始時間は変更となる場合があります。

バレーボールネーションズリーグ2026の放送・配信予定は？

『バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026』は、動画配信サービス『U-NEXT』が男女日本代表戦を予選ラウンドからファイナルラウンドまでライブ配信する。日本語実況・解説付きで視聴できるため、日本戦を追いかけたいファンにとって有力な視聴手段となる。

テレビ放送では、予選ラウンド第3週およびファイナルラウンドの日本戦をTBS系列が放送予定。また、予選ラウンド第1週・第2週の日本戦はBS-TBSで中継される。

そのほか、『Volleyball TV』では日本戦を含む全試合を配信。海外向けサービスのため英語実況が中心となるが、大会全試合を視聴できるのが特徴だ。

なお、現時点でTVerによるライブ配信は予定されていない。

サービス 種別 配信・放送内容 備考 U-NEXT ネット配信 男女日本代表戦全試合 日本語実況・解説付き TBS系列 地上波 予選第3週・ファイナルラウンドの日本戦 全国放送予定 BS-TBS BS放送 予選第1週・第2週の日本戦 衛星放送で視聴可能 Volleyball TV ネット配信 大会全試合 英語実況 TVer 無料配信 配信予定なし ライブ配信非対応

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。