サッカー イングランド対アルゼンチンの通算対戦成績は？過去の対戦結果一覧

サッカーのイングランド代表とアルゼンチン代表は、ワールドカップの舞台でも数々の名勝負を繰り広げてきた。
本記事では、イングランド代表vsアルゼンチン代表の通算対戦成績について紹介する。
イングランド対アルゼンチンの通算対戦成績は？
イングランド代表とアルゼンチン代表は、2026年ワールドカップ準決勝前の時点で国際Aマッチ14試合を戦っている。通算成績はイングランドが6勝、アルゼンチンが3勝、引き分けが5試合。得点数ではイングランドが21得点、アルゼンチンが15得点となっている。
ただし、1998年ワールドカップの対戦は2-2で延長戦を終え、PK戦の末にアルゼンチンが勝ち上がった一戦だ。FIFA公式記録ではPK戦決着の試合は引き分けとして扱われるため、記録の数え方によってはアルゼンチンの勝利数が2勝、引き分けが6試合と表記される場合もある。
ワールドカップ本大会では、両国は過去5度対戦している。イングランドは1962年、1966年、2002年に勝利し、アルゼンチンは1986年と1998年に勝利。2026年大会の準決勝は、ワールドカップ本大会では24年ぶり6度目の対戦となる。
このカードは、1986年メキシコ大会でのディエゴ・マラドーナ氏による「神の手」ゴールと「5人抜き」ゴール、1998年フランス大会でのマイケル・オーウェン氏のゴールやデヴィッド・ベッカム氏の退場、2002年日韓大会でのベッカム氏のPK弾など、数々の名場面を生んできた因縁深い対戦だ。
|項目
|成績
|国際Aマッチ通算対戦数
|14試合
|イングランド勝利
|6勝
|アルゼンチン勝利
|3勝
|引き分け
|5試合
|総得点
|イングランド 21得点／アルゼンチン 15得点
|ワールドカップ本大会での対戦
|5試合
|ワールドカップでの成績
|イングランド 3勝／アルゼンチン 2勝
イングランドvsアルゼンチンの日程・会場は？
FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、日本時間2026年7月16日(木)4:00に開始される予定だ。決勝の舞台へ進むチームが決まる重要な一戦となり、アメリカ・ジョージア州アトランタで開催される。
試合会場は、アトランタスタジアム(メルセデス・ベンツ・スタジアム)。イングランドとアルゼンチンはワールドカップ本大会で過去5度対戦しており、イングランドが3勝、アルゼンチンが2勝を挙げている。両国が準決勝で対戦するのは、今回が初めてとなる。
|カード
|日程
|開始時間
|開催地・会場
|イングランド代表vsアルゼンチン代表
|2026年7月16日(木)
|4:00(日本時間)
|アメリカ・アトランタ
アトランタスタジアム
(メルセデス・ベンツ・スタジアム)
イングランドvsアルゼンチンの放送・配信スケジュールは？
FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、『DAZN』で無料ライブ配信および見逃し配信される。テレビでは地上波の『NHK総合』、衛星放送の『NHK BSプレミアム4K』で生中継され、ネットでは『NHK ONE』でも同時配信される予定だ。
一方で、地上波の『フジテレビ』や『日本テレビ』での放送は予定されていない。『DAZN』ではこの試合を無料で視聴できるほか、有料会員であれば見逃し配信を含めて今大会全104試合を楽しめる。
|サービス・チャンネル
|視聴方法
|中継・配信内容
|実況・解説
|DAZN
|ネット配信
|無料ライブ配信・見逃し配信
|解説：松原良香、戸田和幸
実況：下田恒幸
|NHK総合
|地上波
|生中継
|解説：福西崇史、林陵平
実況：森田哲意
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|生中継
|NHK総合と同内容
|NHK ONE
|ネット配信
|ライブ配信・見逃し配信
|解説：福西崇史、林陵平
実況：森田哲意
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