サッカー イングランド対アルゼンチンの通算対戦成績は？過去の対戦結果一覧

サッカーのイングランド代表とアルゼンチン代表は、ワールドカップの舞台でも数々の名勝負を繰り広げてきた。

本記事では、イングランド代表vsアルゼンチン代表の通算対戦成績について紹介する。

イングランド対アルゼンチンの通算対戦成績は？

イングランド代表とアルゼンチン代表は、2026年ワールドカップ準決勝前の時点で国際Aマッチ14試合を戦っている。通算成績はイングランドが6勝、アルゼンチンが3勝、引き分けが5試合。得点数ではイングランドが21得点、アルゼンチンが15得点となっている。

ただし、1998年ワールドカップの対戦は2-2で延長戦を終え、PK戦の末にアルゼンチンが勝ち上がった一戦だ。FIFA公式記録ではPK戦決着の試合は引き分けとして扱われるため、記録の数え方によってはアルゼンチンの勝利数が2勝、引き分けが6試合と表記される場合もある。

ワールドカップ本大会では、両国は過去5度対戦している。イングランドは1962年、1966年、2002年に勝利し、アルゼンチンは1986年と1998年に勝利。2026年大会の準決勝は、ワールドカップ本大会では24年ぶり6度目の対戦となる。

このカードは、1986年メキシコ大会でのディエゴ・マラドーナ氏による「神の手」ゴールと「5人抜き」ゴール、1998年フランス大会でのマイケル・オーウェン氏のゴールやデヴィッド・ベッカム氏の退場、2002年日韓大会でのベッカム氏のPK弾など、数々の名場面を生んできた因縁深い対戦だ。

項目 成績 国際Aマッチ通算対戦数 14試合 イングランド勝利 6勝 アルゼンチン勝利 3勝 引き分け 5試合 総得点 イングランド 21得点／アルゼンチン 15得点 ワールドカップ本大会での対戦 5試合 ワールドカップでの成績 イングランド 3勝／アルゼンチン 2勝

イングランドvsアルゼンチンの日程・会場は？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、日本時間2026年7月16日(木)4:00に開始される予定だ。決勝の舞台へ進むチームが決まる重要な一戦となり、アメリカ・ジョージア州アトランタで開催される。

試合会場は、アトランタスタジアム(メルセデス・ベンツ・スタジアム)。イングランドとアルゼンチンはワールドカップ本大会で過去5度対戦しており、イングランドが3勝、アルゼンチンが2勝を挙げている。両国が準決勝で対戦するのは、今回が初めてとなる。

カード 日程 開始時間 開催地・会場 イングランド代表vsアルゼンチン代表 2026年7月16日(木) 4:00(日本時間) アメリカ・アトランタ

アトランタスタジアム

(メルセデス・ベンツ・スタジアム)

イングランドvsアルゼンチンの放送・配信スケジュールは？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、『DAZN』で無料ライブ配信および見逃し配信される。テレビでは地上波の『NHK総合』、衛星放送の『NHK BSプレミアム4K』で生中継され、ネットでは『NHK ONE』でも同時配信される予定だ。

一方で、地上波の『フジテレビ』や『日本テレビ』での放送は予定されていない。『DAZN』ではこの試合を無料で視聴できるほか、有料会員であれば見逃し配信を含めて今大会全104試合を楽しめる。

サービス・チャンネル 視聴方法 中継・配信内容 実況・解説 DAZN ネット配信 無料ライブ配信・見逃し配信 解説：松原良香、戸田和幸

実況：下田恒幸 NHK総合 地上波 生中継 解説：福西崇史、林陵平

実況：森田哲意 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK総合と同内容 NHK ONE ネット配信 ライブ配信・見逃し配信 解説：福西崇史、林陵平

実況：森田哲意

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