楽天スーパーセールとお買い物マラソンの違いは？どっちがお得？開催頻度・ポイント上限・割引率を比較

楽天市場では、「楽天スーパーSALE」や「お買い物マラソン」など、複数ショップでの買い物によって楽天ポイントの還元率を高められる大型キャンペーンが定期的に開催されている。

本記事では、楽天スーパーSALEとお買い物マラソンの違いを紹介する。

楽天スーパーセールと買いまわりマラソンの違いは？

楽天市場の「楽天スーパーSALE」と「お買い物マラソン」は、どちらも複数のショップで買い物をする「ショップ買いまわり」によってポイント倍率をアップできるキャンペーンだ。基本的な仕組みは共通しており、買いまわりで最大10倍、ラクマを併用すると最大11倍までポイント倍率を高められる。

一方で、大きな違いとなるのが開催頻度だ。楽天スーパーSALEは3月・6月・9月・12月の年4回のみ開催される大型イベントなのに対し、お買い物マラソンは12月を除いてほぼ毎月、月1～3回程度のペースで実施される。

セール商品の規模にも差がある。楽天スーパーSALEでは半額以下の目玉商品が多数登場するほか、約200万点以上の商品が10%以上割引されるなど、商品自体の値下げにも期待できる。一方、お買い物マラソンはショップ買いまわりによるポイント還元が中心で、スーパーSALEと比較すると大規模な値引き商品は少ない傾向にある。

買いまわりでもらえる特典ポイントの上限は、いずれも基本的に7,000ポイントだが、開催回によって異なる場合がある。楽天スーパーSALEでは10,000ポイントまで増量されるケースがある一方、お買い物マラソンでは開催期間などによって5,000ポイントに設定されることもある。

また、楽天スーパーSALEはショップ独自のポイントアップや高額割引クーポンなど、同時開催されるキャンペーンも充実している。大きな買い物やまとめ買いなら楽天スーパーSALE、必要な商品をこまめに購入したい場合はお買い物マラソンと、目的に合わせて使い分けるのがおすすめだ。

比較項目 楽天スーパーSALE お買い物マラソン 開催頻度 年4回(3月・6月・9月・12月) ほぼ毎月(月1～3回程度) 買いまわり 最大10倍ラクマ併用で最大11倍 最大10倍ラクマ併用で最大11倍 セール商品の特徴 半額以下の目玉商品など大幅値引きが多い ポイント還元が中心 特典ポイント上限 基本7,000ポイント開催回によって10,000ポイントの場合あり 基本7,000ポイント開催回によって5,000ポイントの場合あり クーポン・併催キャンペーン 多い スーパーSALEより少ない傾向

楽天スーパーセールと買いまわりマラソンはどちらがお得？

純粋な「安さ」や獲得できるポイントの多さで比較すると、楽天スーパーSALEのほうがお得になりやすい。

どちらも複数ショップで買い物をすることでポイント倍率が上がる「ショップ買いまわり」の仕組みは共通しており、最大10倍、ラクマ併用で最大11倍までポイントアップを狙える。一方、楽天スーパーSALEは商品自体の値引き規模や特典ポイントの上限、同時開催キャンペーンの充実度でお買い物マラソンを上回るケースが多い。

特に楽天スーパーSALEでは、半額以下になる目玉商品や10%以上割引される商品が多数登場するほか、買いまわりでもらえる特典ポイントの上限が開催回によって10,000ポイントまで引き上げられることもある。さらに、ショップ独自のポイントアップや高額クーポンなどを組み合わせやすいため、高額商品を購入する場合ほどメリットが大きい。

一方、お買い物マラソンはほぼ毎月開催されるため、日用品や食品、消耗品などを必要なタイミングでまとめ買いしたい場合に使いやすい。高額な家電や家具、ブランド品は楽天スーパーSALE、普段使いの商品はお買い物マラソンと目的に応じて使い分けるのがおすすめだ。