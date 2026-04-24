楽天お買い物マラソンの事前エントリーとは？後からでもOK？やり方・注意点まとめ

楽天市場の大型キャンペーン「お買い物マラソン」を最大限活用するうえで、見落としがちな重要ポイントとなるのが“事前エントリー”だ。ショップ買いまわりによるポイントアップを狙う場合、この手続きを済ませているかどうかで獲得できるポイントに大きな差が生まれる。

本記事では、楽天お買い物マラソンの事前エントリーについて紹介する。

2026年4月の楽天お買い物マラソンはいつからいつまで？

楽天市場の人気キャンペーン「お買い物マラソン」は、開催ごとに終了時刻が細かく設定されており、締切の把握がポイント獲得に直結する。2026年4月は“月3回開催”という特殊なスケジュールとなっており、それぞれの期間で終了タイミングが異なる点が特徴だ。

すでに前半の第1弾・第2弾は終了しており、現在注目すべきは第3弾。今回の開催は2026年4月27日9時59分で終了となり、この時間を過ぎるとショップ買いまわりによるポイントアップは対象外となる。

終了直前はアクセス集中により決済エラーや購入遅延が発生しやすく、締切に間に合わないリスクもあるため注意が必要。また、ラスト数時間には追加クーポンやセールが実施されるケースもあり、最後までお得に購入できるチャンスが残されている。

なお、各回ごとにポイント上限はリセットされる仕組みのため、開催ごとの終了時刻を意識しながら計画的に買い物を進めることが重要となる。

回数 開催期間 状況 第1弾 2026年4月4日20:00～4月10日01:59 終了 第2弾 2026年4月14日20:00～4月17日09:59 終了 第3弾 2026年4月24日20:00～4月27日09:59 開催中/予定

楽天お買い物マラソンの事前エントリーとは？

楽天市場の大型キャンペーン「お買い物マラソン」に参加するうえで、前提となる手続きが“事前エントリー”だ。ショップ買いまわりによるポイントアップを受けるためには、このエントリーが必須条件となっている。

事前エントリーは、セール開始前から特設ページで受付が行われる仕組み。例えば開催日が4月24日20時スタートの場合、数日前の4月22日頃からエントリーが可能となるケースが一般的だ。キャンペーンに参加する意思を事前に登録しておくことで、ポイント還元の対象となる。

なお、「事前」と付いているが、エントリーのタイミングは柔軟で、キャンペーン期間内であれば購入後にエントリーしても対象となる。ただし、開催期間を過ぎてしまうとエントリー自体ができず、ポイントも付与されないため注意が必要だ。

事前にエントリーしておくメリットとしては、セール開始直後に配布される限定クーポンを確保できる点が挙げられる。特にスタート2時間限定の高割引クーポンは競争率が高く、事前準備の有無が大きな差につながる。また、エントリー忘れによるポイント取り逃しを防ぐ意味でも、あらかじめ対応しておくことが重要となる。

エントリー状況は楽天のキャンペーン履歴ページから確認可能。万が一エントリーを忘れたまま期間が終了した場合、後から適用されることはないため、セール参加時はまずエントリーを済ませることが基本となる。

項目 内容 目的 ショップ買いまわり(ポイント最大10倍)の参加条件 受付期間 セール開始数日前〜開催期間中まで 購入との順番 期間内であれば購入後のエントリーでも対象 注意点 期間終了後はエントリー不可・ポイント付与なし メリット クーポン事前取得・エントリー忘れ防止 確認方法 キャンペーンエントリー履歴ページで確認可能

楽天お買い物マラソンのお得な立ち回りは？

楽天市場の大型キャンペーン「お買い物マラソン」でポイント還元を最大化するには、単に買い物をするだけでなく、仕組みを理解したうえで戦略的に立ち回ることが重要となる。特に「ショップ買いまわり」を軸に、複数のキャンペーンを組み合わせることで還元率は大きく伸ばすことができる。

まず前提として、特設ページからのエントリーは必須条件。これを済ませていなければ、どれだけ購入してもポイントアップの対象外となる。あわせて、1,000円以上の商品を事前にリスト化しておくことで、無駄な出費を防ぎながら効率よくショップ数を稼ぐことができる。

次に重要なのが、キャンペーンの“重ね掛け”だ。「5と0のつく日」に楽天カードで決済することで追加ポイントが付与されるほか、スポーツチームの勝利翌日に実施されるポイントアップや、SPUによるベース倍率の底上げも併用可能。これらを組み合わせることで、同じ買い物でも還元率に大きな差が生まれる。

ショップ数を伸ばすテクニックとしては、「1,000円ポッキリ商品」やギフトカード、デジタルチケットの活用が有効。特に楽天ラクマの併用による+1倍特典も含め、効率よく倍率を引き上げることができる。

一方で、ポイント上限にも注意が必要。買いまわりによる特典ポイントは通常7,000ポイントまでとなっており、購入金額の目安を把握しておかないと還元効率が落ちる。また、1,000円未満の購入や同一ショップでの複数購入はカウント対象外となるため、ルールの理解も欠かせない。

これらを踏まえ、「タイミング」「ショップ数」「キャンペーンの組み合わせ」を意識した立ち回りが、お得度を最大化するカギとなる。