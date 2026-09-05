9月の楽天スーパーセールは何がお得？半額商品・おすすめジャンル・ポイントアップ情報まとめ

2026年9月の楽天スーパーSALEでは、食品や飲料、日用品、家電、ファッション、コスメなど幅広いジャンルの商品がセール対象となる。

本記事では、9月の楽天スーパーSALEで安くなる注目商品を紹介する。

楽天スーパーセール9月の開催日程は？

2026年9月の楽天スーパーSALEは、9月4日(金)20:00にスタートし、9月11日(金)1:59まで開催される。

本番に先立ち、楽天モバイル契約者向けの先行セールも実施され、9月3日(木)20:00から対象商品をひと足早く購入できる。

セール期間中は、半額商品や割引クーポンの配布に加え、ショップ買いまわりによるポイントアップ企画も展開される。欲しい商品をよりお得に購入するためにも、開催スケジュールや各キャンペーンの条件をあらかじめ確認しておきたい。

区分 開催期間 先行セール(楽天モバイル契約者限定) 2026年9月3日(木)20:00～ 楽天スーパーSALE 2026年9月4日(金)20:00～9月11日(金)1:59

楽天スーパーセールのおすすめ商品は？

2026年9月の楽天スーパーSALEでは、飲料・食品、日用品、家電、ファッション、コスメなど幅広いジャンルで半額前後の商品が登場する。

ジャンルごとの主なおすすめ商品は以下の通り。

飲料・食品

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飲料や食品は、普段使いの商品から高級食材まで幅広くセール対象となっている。サントリー天然水や綾鷹などの飲料に加え、国産うなぎ、松阪牛、A5ランク和牛、海鮮セットなども半額前後で購入できる。

日用品・生活用品

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洗剤やティッシュ、収納用品、入浴剤、寝具などもセール対象。日常的に使う消耗品に加え、収納家具やマットレスなどの生活用品も半額前後で購入できる。

家電・デジタル製品

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通常価格が高い家電・デジタル製品は、50％OFF前後のセール対象になると値引き額も大きい。エアコンや掃除機、洗濯乾燥機、炊飯器、テレビ、ノートパソコンなど、買い替え需要の高い商品が幅広くラインナップされている。

ファッション・バッグ

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ファッション関連では、ニューバランスやアディダスのスニーカーをはじめ、バックパック、スーツケース、財布、ショルダーバッグなど幅広い商品が半額前後で販売される。



