あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
rakuten super sale discount productsRakuten
「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！食料品・家電・日用品など半額商品も多数登場
Aoi Fujimiya

9月の楽天スーパーセールは何がお得？半額商品・おすすめジャンル・ポイントアップ情報まとめ

9月の楽天スーパーセールは何を買うべき？お得な商品・半額セール・ポイントアップ情報まとめ。

9月4日(金)20:00〜9月11日(金)01:59に開催
rakuten super sale aug 2026

楽天スーパーセール

楽天スーパーセールで0月もお買い得！
先行セールは9月3日(木)20:00〜9月4日(金)19:59まで
本セールは9月4日(金)20:00〜9月11日(金)01:59まで開催！

半額商品・割引クーポン

2026年9月の楽天スーパーSALEでは、食品や飲料、日用品、家電、ファッション、コスメなど幅広いジャンルの商品がセール対象となる。

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら

本記事では、9月の楽天スーパーSALEで安くなる注目商品を紹介する。

楽天スーパーセール9月の開催日程は？

2026年9月の楽天スーパーSALEは、9月4日(金)20:00にスタートし、9月11日(金)1:59まで開催される。

本番に先立ち、楽天モバイル契約者向けの先行セールも実施され、9月3日(木)20:00から対象商品をひと足早く購入できる。

セール期間中は、半額商品や割引クーポンの配布に加え、ショップ買いまわりによるポイントアップ企画も展開される。欲しい商品をよりお得に購入するためにも、開催スケジュールや各キャンペーンの条件をあらかじめ確認しておきたい。

区分

開催期間

先行セール(楽天モバイル契約者限定)

2026年9月3日(木)20:00～

楽天スーパーSALE

2026年9月4日(金)20:00～9月11日(金)1:59

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら

楽天スーパーセールのおすすめ商品は？

2026年9月の楽天スーパーSALEでは、飲料・食品、日用品、家電、ファッション、コスメなど幅広いジャンルで半額前後の商品が登場する。

ジャンルごとの主なおすすめ商品は以下の通り。

飲料・食品

rakuten super sale foodsRakuten

飲料や食品は、普段使いの商品から高級食材まで幅広くセール対象となっている。サントリー天然水や綾鷹などの飲料に加え、国産うなぎ、松阪牛、A5ランク和牛、海鮮セットなども半額前後で購入できる。

商品

通常価格

セール価格

割引率

サントリー 天然水 SPARKLING 1050ml 12本

2,710円

1,355円

50％OFF

国産うなぎ 蒲焼きカット6枚セット

6,980円

3,490円

50％OFF

キリン つよいぞ！ムテキッズ 100ml 30本

4,320円

2,160円

50％OFF

サントリー 天然水 2L 6本

2,397円

1,198円

約50％OFF

コカ・コーラ 綾鷹 PET 525ml 24本

3,727円

1,863円

約50％OFF

宮城県産ササニシキ 5kg

4,699円

2,349円

約50％OFF

A5ランク和牛 焼肉用4種 480g

20,500円

9,890円

半額以下

たらみ おいしい蒟蒻ゼリー PREMIUM+ 24個セット

5,712円

2,850円

半額以下

松阪牛 黄金のミスジステーキ 400g

16,000円

7,980円

約50％OFF

冷凍 完全メシ DELI おにぎり 6種お試しセット

6,047円

3,023円

約50％OFF

訳あり スモークサーモン 切り落とし 200g×3

5,998円

2,999円

50％OFF

A5ランク 和牛 希少部位 牛肉 焼肉用 4種 480g 佐賀牛 宮崎牛

38,400円

18,900円

半額以下

福袋 ジョイフル お楽しみセット 11種11個入り

9,998円

4,999円

50％OFF

THE ROAST BEEF 肉ソース1種・肉福袋 約2.5kg

20,000円

10,000円

50％OFF

カゴメ200ml 紙パックシリーズ 選べる4ケース 計96本

9,850円

4,925円

50％OFF

天然本マグロ・南マグロ入り 海鮮セット「赤」

3,980円

1,990円

50％OFF

日用品・生活用品

rakuten super sale chairRakuten

洗剤やティッシュ、収納用品、入浴剤、寝具などもセール対象。日常的に使う消耗品に加え、収納家具やマットレスなどの生活用品も半額前後で購入できる。

商品

通常価格

セール価格

割引率

ソフラン プレミアム消臭 4L 柔軟剤 業務用

3,580円

1,790円

50％OFF

H＆ アッシュアンド 水素入浴剤 750g×4個 120回分

15,200円

7,600円

50％OFF

王子製薬 部屋干し・ダニ対策セット

7,000円

3,500円

50％OFF

BlueBlood エアテックマットレス

59,800円

29,900円

50％OFF

アイリスオーヤマ スチールラック SE-918E／SE-915E

7,680円

3,840円

50％OFF

H＆ アッシュアンド 水素入浴剤 3種セット

7,500円

3,000円

60％OFF

ワイドチェスト NSW-543 アイリスオーヤマ

4,580円

2,290円

50％OFF

アフューム リリー ジェルマジックボール 100粒×2袋

9,500円

4,750円

50％OFF

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 220組 20箱

6,952円

3,476円

50％OFF

アイリスオーヤマ チェスト 3段 NSW-543WT

5,280円

2,640円

50

家電・デジタル製品

rakuten super sale ele Rakuten

通常価格が高い家電・デジタル製品は、50％OFF前後のセール対象になると値引き額も大きい。エアコンや掃除機、洗濯乾燥機、炊飯器、テレビ、ノートパソコンなど、買い替え需要の高い商品が幅広くラインナップされている。

商品

通常価格

セール価格

割引率

アイリスオーヤマ エアコン 10畳 音声操作 工事込み IAF-2806GV

90,800円

45,400円

50％OFF

NEC LAVIE N15 ノートパソコン 15.6インチ

269,600円

134,800円

50％OFF

ダイソン Dyson V12 Origin コードレス掃除機

69,850円

34,800円

約50％OFF

三菱 エアコン 霧ヶ峰 18畳用 Zシリーズ 200V

380,000円

190,000円

50％OFF

MAXZEN ドラム式洗濯乾燥機 10kg/5kg MWD100WP01GM

119,780円

59,890円

50％OFF

ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ ジーニアス S

30,800円

15,400円

50％OFF

アイリスオーヤマ ワインセラー 32本 PWC-781P-B

24,800円

12,400円

50％OFF

MAXZEN 40型 チューナーレス液晶テレビ JL40M10S

36,080円

18,040円

50％OFF

タイガー 土鍋圧力IH炊飯器 土鍋ご泡火炊き JPH-J10N

119,600円

54,800円

約54％OFF

象印 コーヒーメーカー 珈琲通 EC-RT40-BA

22,380円

11,190円

50％OFF

Shark EVOPOWER W30 ハンディクリーナー WV251J

26,400円

13,200円

50％OFF

Shark EVOPOWER SYSTEM iQ+ コードレススティッククリーナー

90,750円

45,375円

50％OFF

象印 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き NW-JY10

74,222円

37,111円

50％OFF

MAXZEN 冷蔵庫 362L JR362HM01SV

96,080円

48,040円

50％OFF

Anker Soundcore Liberty 4

14,990円

7,495円

50％OFF

ファッション・バッグ

rakuten super sale shoesRakuten

ファッション関連では、ニューバランスやアディダスのスニーカーをはじめ、バックパック、スーツケース、財布、ショルダーバッグなど幅広い商品が半額前後で販売される。

商品

通常価格

セール価格

割引率

ナイキ ブラジリア 9.5 バックパック 24L

6,380円

3,190円

50％OFF

アディダス NY 90 メンズ スニーカー

11,000円

5,500円

50％OFF

ニューバランス レディース スニーカー 373

10,890円

5,445円

50％OFF

アディダス LITE RACER 3.0

6,050円

3,025円

50％OFF

アディダス DAILY 4.0

8,250円

4,125円

50％OFF

Transporter スーツケース Sサイズ

13,560円

6,780円

50％OFF

TIERRAL TORERU スーツケース S

9,800円

4,900円

50％OFF

アディダス VL COURT BASE

6,600円

3,300円

50％OFF

ニューバランス メンズ スニーカー 373

10,890円

5,445円

50％OFF

マイケルコース JET SET TRAVEL コンパクトウォレット

14,290円

7,140円

約50％OFF

THE NORTH FACE BONNEY DUFFLE BAG

14,800円

7,400円

50％OFF

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら


この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー