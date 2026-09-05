9月の楽天スーパーセールは何がお得？半額商品・おすすめジャンル・ポイントアップ情報まとめ

2026年9月の楽天スーパーSALEでは、食品や飲料、日用品、家電、ファッション、コスメなど幅広いジャンルの商品がセール対象となる。
本記事では、9月の楽天スーパーSALEで安くなる注目商品を紹介する。
楽天スーパーセール9月の開催日程は？
2026年9月の楽天スーパーSALEは、9月4日(金)20:00にスタートし、9月11日(金)1:59まで開催される。
本番に先立ち、楽天モバイル契約者向けの先行セールも実施され、9月3日(木)20:00から対象商品をひと足早く購入できる。
セール期間中は、半額商品や割引クーポンの配布に加え、ショップ買いまわりによるポイントアップ企画も展開される。欲しい商品をよりお得に購入するためにも、開催スケジュールや各キャンペーンの条件をあらかじめ確認しておきたい。
区分
開催期間
先行セール(楽天モバイル契約者限定)
2026年9月3日(木)20:00～
楽天スーパーSALE
2026年9月4日(金)20:00～9月11日(金)1:59
楽天スーパーセールのおすすめ商品は？
2026年9月の楽天スーパーSALEでは、飲料・食品、日用品、家電、ファッション、コスメなど幅広いジャンルで半額前後の商品が登場する。
ジャンルごとの主なおすすめ商品は以下の通り。
飲料・食品Rakuten
飲料や食品は、普段使いの商品から高級食材まで幅広くセール対象となっている。サントリー天然水や綾鷹などの飲料に加え、国産うなぎ、松阪牛、A5ランク和牛、海鮮セットなども半額前後で購入できる。
商品
通常価格
セール価格
割引率
2,710円
1,355円
50％OFF
6,980円
3,490円
50％OFF
4,320円
2,160円
50％OFF
2,397円
1,198円
約50％OFF
3,727円
1,863円
約50％OFF
4,699円
2,349円
約50％OFF
20,500円
9,890円
半額以下
5,712円
2,850円
半額以下
16,000円
7,980円
約50％OFF
6,047円
3,023円
約50％OFF
5,998円
2,999円
50％OFF
38,400円
18,900円
半額以下
9,998円
4,999円
50％OFF
20,000円
10,000円
50％OFF
9,850円
4,925円
50％OFF
3,980円
1,990円
50％OFF
日用品・生活用品Rakuten
洗剤やティッシュ、収納用品、入浴剤、寝具などもセール対象。日常的に使う消耗品に加え、収納家具やマットレスなどの生活用品も半額前後で購入できる。
商品
通常価格
セール価格
割引率
3,580円
1,790円
50％OFF
15,200円
7,600円
50％OFF
7,000円
3,500円
50％OFF
59,800円
29,900円
50％OFF
7,680円
3,840円
50％OFF
7,500円
3,000円
60％OFF
4,580円
2,290円
50％OFF
9,500円
4,750円
50％OFF
6,952円
3,476円
50％OFF
5,280円
2,640円
50
家電・デジタル製品Rakuten
通常価格が高い家電・デジタル製品は、50％OFF前後のセール対象になると値引き額も大きい。エアコンや掃除機、洗濯乾燥機、炊飯器、テレビ、ノートパソコンなど、買い替え需要の高い商品が幅広くラインナップされている。
商品
通常価格
セール価格
割引率
90,800円
45,400円
50％OFF
269,600円
134,800円
50％OFF
69,850円
34,800円
約50％OFF
380,000円
190,000円
50％OFF
119,780円
59,890円
50％OFF
30,800円
15,400円
50％OFF
24,800円
12,400円
50％OFF
36,080円
18,040円
50％OFF
119,600円
54,800円
約54％OFF
22,380円
11,190円
50％OFF
26,400円
13,200円
50％OFF
90,750円
45,375円
50％OFF
74,222円
37,111円
50％OFF
96,080円
48,040円
50％OFF
14,990円
7,495円
50％OFF
ファッション・バッグRakuten
ファッション関連では、ニューバランスやアディダスのスニーカーをはじめ、バックパック、スーツケース、財布、ショルダーバッグなど幅広い商品が半額前後で販売される。
商品
通常価格
セール価格
割引率
6,380円
3,190円
50％OFF
11,000円
5,500円
50％OFF
10,890円
5,445円
50％OFF
6,050円
3,025円
50％OFF
8,250円
4,125円
50％OFF
13,560円
6,780円
50％OFF
9,800円
4,900円
50％OFF
6,600円
3,300円
50％OFF
10,890円
5,445円
50％OFF
14,290円
7,140円
約50％OFF
14,800円
7,400円
50％OFF