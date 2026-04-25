Yahoo!爆買WEEKとは？キャンペーン内容・参加条件・還元率まとめ

Yahoo!ショッピングで開催される大型セール「爆買WEEK」に注目が集まっている。期間中はポイント還元やクーポン配布が強化され、通常時よりもお得に買い物ができるキャンペーンとして多くのユーザーに利用されている。

本記事では、爆買WEEKについて紹介する。

Yahoo!ショッピングの爆買WEEKとは？

Yahoo!ショッピングで実施される「爆買WEEK」は、対象ストアでのまとめ買いによってPayPayポイントの還元率が段階的にアップする大型キャンペーンだ。期間中の合計購入金額に応じてボーナスが加算される仕組みとなっており、効率的にポイントを獲得できる点が特徴となる。

還元率は購入金額に応じて上昇し、5,000円以上で＋4%、20,000円以上で＋7%といった形で付与される。重要なのは1回の注文金額ではなく、キャンペーン期間中の累計金額で判定される点。まとめて購入するほど恩恵が大きくなる設計となっている。

参加には事前エントリーが必須で、購入後のエントリーでは対象外となるため注意が必要。また、すべての商品が対象ではなく、「BONUS」や「BONUS＋」の表示がある商品に限定される点も押さえておきたい。

付与されるのは期間限定のPayPayポイントで、有効期限は比較的短く設定されている。利用先もYahoo!ショッピングやLOHACOなどのグループサービスに限られるため、獲得後の使い道も含めて計画的に活用することが求められる。

さらに、LYPプレミアム会員特典やLINE連携、ボーナスストアPlusなどを組み合わせることで還元率を上乗せすることも可能。短期間で集中的にポイントを稼げるキャンペーンとして、事前準備と購入タイミングが攻略のカギを握る。

項目 内容 キャンペーン内容 合計購入金額に応じてPayPayポイント還元率がアップ 還元率 5,000円以上:+4% / 20,000円以上:+7% 判定基準 期間中の合計購入金額で判定 参加条件 事前エントリー必須 対象商品 BONUS・BONUS＋対象商品のみ ポイント上限 約3,000ポイント(回により変動) ポイント種別 PayPayポイント(期間限定) 有効期限 付与後30日〜60日程度

Yahoo!ショッピングの爆買WEEKの攻略方法は？

Yahoo!ショッピングの大型キャンペーン「爆買WEEK」で還元を最大化するには、仕組みを理解したうえで戦略的に買い物を行うことが重要となる。特にポイント還元は条件次第で大きく変動するため、事前準備と購入タイミングが結果を左右する。

まず最優先となるのが事前エントリー。エントリーを行わなければ、条件を満たしていてもポイントアップの対象外となるため、購入前に必ず対応しておく必要がある。近年はルールが厳格化されており、購入後のエントリーは適用外となる点にも注意したい。

次に意識したいのが購入金額のライン。爆買WEEKでは期間中の合計購入額に応じて還元率が上昇するため、20,000円以上のまとめ買いを狙うのが基本戦略となる。還元率が＋7％に到達するこのラインを超えることで、効率よくポイントを獲得できる。

さらに重要なのがキャンペーンの重ね掛け。LYPプレミアム会員特典やLINE連携、ボーナスストアPlusなどを組み合わせることで、還元率を大きく底上げすることが可能となる。タイミング次第では20％以上の還元も狙えるため、同時開催キャンペーンの確認は欠かせない。

購入金額の調整にはデジタルギフトや食事券の活用が有効。「あと少しで条件達成」という場面で無駄な商品を買うのではなく、実用性の高いギフトで調整することで無駄なく還元を受けられる。

一方で、ポイント上限にも注意が必要。爆買WEEKの特典ポイントには上限が設定されており、一定金額を超えると還元効率が低下する。目安としては5万円前後までが最も効率的なレンジとなる。

対象ストアの確認も重要なポイントとなる。「BONUS」や「BONUS＋」の表示がある商品でなければ対象外となるため、購入前に必ずチェックしておきたい。

これらの要素を踏まえ、「エントリー」「金額ライン」「キャンペーン併用」を意識した立ち回りが、爆買WEEK攻略の基本となる。

攻略ポイント 内容 事前エントリー 購入前に必須。未エントリーは対象外 購入金額 20,000円以上で還元率＋7％を狙う キャンペーン併用 LYP・LINE連携・ボーナスストアで還元率アップ 金額調整 ギフト券・デジタルチケットで効率よく調整 ポイント上限 約3,000〜3,500ptで打ち止め 対象商品 BONUS・BONUS＋表示商品のみ対象

【特典一覧】LYPプレミアム会員ならYahoo!ショッピングがよりお得に！

LYPプレミアムは、LINE・Yahoo! JAPAN・PayPayを横断して特典を受けられる有料サービスだ。スタンプ使い放題といったアプリ内機能の強化だけでなく、ショッピング時のポイント上乗せやクラウド容量の拡張など、日常利用に直結する優待が用意されている。

すべての特典を活用するには、LINEアカウントとYahoo! JAPAN IDの連携、さらにPayPay特典を利用する場合はPayPayアカウントとの連携が必要となる。ここでは主な特典をカテゴリ別に整理する。

LINEアプリでの主な特典

LINEスタンプ プレミアム(ベーシック)：対象スタンプ1,500万種類以上が使い放題

プレミアムバックアップ：トーク履歴や写真・動画などを最大100GBまで保存

アルバム機能拡張：5分以内の動画保存、写真はオリジナル画質で共有可能

着信音・呼出音設定：LINE MUSICの楽曲を設定可能

送信取消機能拡張：未読時は通知なしで取消、期間は最大7日間

サブプロフィール：最大2つ追加作成し、相手ごとに使い分け

LINE AI優待：利用回数の拡大など

限定フォント・アイコン変更

LINEマンガ特典：最大600円分コイン付与(エントリー制)

Yahoo! JAPANサービスでの特典

Yahoo!ショッピング・LOHACO：PayPayポイント還元率が常時+2%

プレミアムな日曜日：条件達成で+4〜5%、最大15%相当還元

Yahoo!トラベル：宿泊・ヤフーパックで5%還元

Yahoo!かんたんバックアップ：クラウド容量無制限

Yahoo!メール：保存容量無制限

Yahoo!オークション：会員限定機能・クーポン

Yahoo!ファイナンス：VIP倶楽部特典

PayPayおよびその他の特典

会員限定PayPayクーポン：高還元率クーポン取得可能

LYPプレミアム with Netflix：同額でNetflixと全特典を利用可能

出前館キャンペーン：送料優待など

入会特典：最大2カ月無料や最大5,000円相当ポイント還元

特典まとめ一覧

カテゴリ 主な内容 メリット LINE スタンプ使い放題、100GBバックアップ、送信取消拡張など コミュニケーション機能の強化 Yahoo!ショッピング 常時+2%還元、日曜最大+15% 買い物時の高還元 旅行・クラウド 宿泊5%還元、データ容量無制限 予約とデータ保存が優遇 PayPay 限定クーポン、ポイント還元 日常決済での還元強化 セット特典 Netflixセット利用可能 動画視聴と特典を同時活用

ソフトバンク、ワイモバイル、PayPayカード ゴールド利用者は追加料金なしで対象特典を利用できる場合がある。一方で、解約後は保存データが削除対象となるケースがあるため、利用状況を確認したうえで継続可否を判断したい。

LYPプレミアム with NetflixでNetflix(ネットフリックス)をお得に視聴！

LINEヤフー株式会社

『LYPプレミアム with Netflix』は、Netflixの月額プランにLYPプレミアムの会員特典が付帯するパッケージサービス。Netflix単体と同水準の料金(※非キャンペーン時)で契約でき、別途LYPプレミアムを申し込まなくても各種特典をまとめて利用できる点がポイントとなる。

LYPプレミアムでは、LINEの使い勝手を高める機能が多数用意されている。未読メッセージの送信取消を通知なしで行える機能、対象スタンプの定額利用、トーク履歴や写真・動画の大容量保存、アルバムへの動画追加、プロフィールの使い分け、アイコン変更などが代表的な内容だ。動画視聴に加えて、日常のコミュニケーション環境も強化できる構成となっている。

料金・サービス内容

広告つきスタンダード 月額料金(税込)：890円 画質：フルHD 同時視聴：2台 ダウンロード：2台 視聴作品：一部制限あり 広告：あり LYPプレミアム特典：利用可能

スタンダード 月額料金(税込)：1,590円 画質：フルHD 同時視聴：2台 ダウンロード：2台 視聴作品：無制限 広告：なし LYPプレミアム特典：利用可能

プレミアム 月額料金(税込)：2,290円 画質：UHD 4K + HDR 同時視聴：4台 ダウンロード：6台 視聴作品：無制限 広告：なし LYPプレミアム特典：利用可能

参考までに、Netflix単体の月額料金は広告つきスタンダード890円、スタンダード1,590円、プレミアム2,290円。LYPプレミアム単体は650円となる。セットプランではこれらが一体化する形となる。

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質再生は通信環境および端末性能に依存。

※アカウント共有は同居世帯内に限られる。

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要